Mercedes Benz yeni makyajlı 2024 Mercedes CLA’yı tanıttı. Bu araç bir önceki modele göre bir dizi yükseltme alıyor. Bunlar arasında yeni bir ön ve arka tasarım, yeni LED Yüksek Performanslı farlar, deri direksiyon simidi ve standart olarak 10,25 inçlik bir medya ekranı yer alıyor.

Mercedes-Benz CLA Coupe, çok sayıda yenilik ve yükseltilmiş standart donanım ile kompakt segmentte trend belirleyici olmaya devam ediyor. Yeni şekillendirilmiş ön panjur, yıldız desenli revize edilmiş radyatör ızgarası ve yeni arka difüzör sportif karakteri keskinleştiriyor.

Buna standart olarak sunulan LED Yüksek Performanslı farların ve LED arka lambaların modernize edilmiş grafikleri de ekleniyor. Yeni boya renkleri Hyper Blue (CLA modellerine özel) ve Starling Blue’nun yanı sıra 19 inç’e kadar boyutlarda üç ek jant tasarımı, kişiselleştirme seçeneklerini genişletiyor.

İç mekanın en önemli özelliği serbest duran çift ekrandır. Standart olarak 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 10,25 inç multimedya ekranı içerir. Bunlar bütünsel bir yüksek teknoloji deneyimi sunuyor ve son derece açık bir mekânsal mimari yaratıyor.

Direksiyon simidi standart olarak Nappa deri ile döşenirken, AMG Line’da ilk kez ısıtmalı bir direksiyon simidi de mevcuttur. Koyu karbon görünümlü yeni trim elemanları, açık gözenekli kahverengi ıhlamur ağacı veya kahverengi mikrofiber (sadece AMG Line) iç mekanı daha da zenginleştiriyor.

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Ayrıca motor seçenekleri de bir dizi değişiklikle beraber geliyor. 136-224 hp kapasiteli 1.33 veya 2.0 litrelik benzinli motorlarla gelen yeni CLA, 48 V çalışma voltajına sahip bir marş jeneratörüne sahip. Ek olarak 116-190 kapasiteli 2 litrelik turbo dizeller bir alternatifi de mevcut.

Mercedes-Benz CLA 250 e hibrit artık akü kapasitesini daha verimli kullanabiliyor, bu nedenle elektrikli menzil maksimum 82 km’ye kadar arttıyor. Motora bağlı olarak Mercedes-Benz CLA modeli önden veya dört tekerlekten çekişin yanı sıra 7 veya 8 vitesli otomatikleştirilmiş manuel şanzımana sahip.

Güncellenmiş Mercedes-Benz CLA otomobilin satışına ilkbaharda başlanması bekleniyor. Fiyat, satışların başlayacağı tarihe yakın bir zamanda ayrıca duyurulacaktır.