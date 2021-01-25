Sağlık/Tıp
MagSafe medikal cihaz kullananlar için tehlikeli mi? Apple uyardı!
MagSafe, Apple’ın uzun yıllardır bilgisayarları için kullandığı bir manyetik sarj teknolojisi. Apple, geçtiğimiz sene bu teknolojiyi kablosuz sarjla birleştirip, iPhone 12 jenerasyonuyla birlikte hayatımıza aksesuar olarak tekrar sokmuştu. Teknoloji severler tarafından pozitif yorumlar alan MagSafe, görünen o ki, bazı kullanıcılar için ciddi sorunlara yol açabilir…
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MagSafe vücudunda yerleştirilmiş medikal cihaz taşıyanlar için tehlike yaratabilir
MagSafe teknolojisine sahip kablosuz sarj aletleri, iPhone 12’lerde bulunan kablosuz sarj bobinlerine manyetik olarak tutunup telefonu sarj etme prensibiyle çalışıyor. iPhone 12’ler ve MagSafe’li aksesuarlarda bulunan bu mıknatıslar sıradan kullanıcılara bir sorun yaşatacak kadar güçlü olmasa da, vücudunda yerleştirilmiş medikal cihaz olanlar için o kadar da masum değiller.
Bu medikal cihazları taşıyan kişiler, MagSafe’i barındıran bir ürünle (iPhone 12, MagSafe aksesuarları) çok yakınlaşma durumunda bazı problemler yaşayabilirler. Bu potansiyel tehlike, Michigan’lı üç kardiyoloğun yaptığı bir çalışma ile birlikte ortaya çıktı. Öyle ki, doktorlar MagSafe teknolojisi mıknatıslarına sahip bir iPhone 12’yi kalbinde kardiyoverter-defibrilatör (bir çeşit kalp ritmi düzenleyici cihaz) taşıyan bir hastaya yaklaştırdıklarında cihazın normal çalışmasını durdurduğunu farketti. Bu gibi medikal cihazları (defibrilatör, kalp pacemakerı vb.) kullananlar için büyük tehlike yaratan durumun nedeni ise bu sağlık ürünlerinin manyetik alanları algılayan sensörler vasıtasıyla çalışması. Bu çalışma sayesinde görünen o ki, MagSafe mıknatısları bu medikal cihazların sensörlerini şaşırtacak kadar kuvvetli. Bu korku uyandıran problemin, belki de tek iç ferahlatan tarafı ise sorunun kalıcı olmaması. iPhone medikal cihaz taşıyıcısı kişiden uzaklaştırıldığında, medikal cihazlar normal fonksiyonlarıyla çalışmaya devam ediyorlar. Ancak, uzmanlar, eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa tedbir için bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor…
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Apple’dan resmi uyarı geldi
Bu üç kardiyoloğun yaptığı korkutan çalışmadan sonra, Apple resmi açıklama yapmakta gecikmedi. MagSafe destek sayfasını konuyla ilgili güncelleyen Amerikan teknoloji devi, bu sağlık ürünlerini taşıyanları MagSafe barındıran ürünleri medikal cihazlardan en az 15 cm (şarj halindeyse 30 cm) uzakta tutmaları konusunda uyardı. Daha fazla bilgi içinse, medikal cihaz kullanıcılarının kendi doktorlarına danışması gerektiğini de ekledi.
Daha fazla bilgi için konu hakkındaki Apple resmi destek sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: AppleInsider
Aksesuar
Apple Watch ve Galaxy Watch şeker hastalarının işini kolaylaştıracak!
ETNews’in paylaştığı yeni bir rapor, hem Apple Watch Series 7‘de hem de bir sonraki Samsung Galaxy Watch‘ta görünecek, sağlıkla ilgili olası yeni bir özelliği ayrıntılarıyla anlatıyor.
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Kan şekeri ölçümü acısız hale getirilebilir
Bir süredir Apple’ın Apple Watch için non-invaziv bir şeker ölçer üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu, insüline bağımlı şeker hastalarının ihtiyaç duydukları uygun insülin dozunu bulabilmeleri adına her yemekten önce kan şekerlerini kontrol etmek için kullanabilecekleri bir cihaz. Normalde bu süreç, şeker hastalarının parmak uçlarını keskin bir iğne benzeri neşterle delmeleri ve biraz kan almalarını gerektiriyor. Ancak Apple ve Samsung’un yeni nesil akıllı saatlerinin şeker hastaları için hayatı biraz daha az ağrılı hale getireceği anlaşılıyor.
Samsung’un 2021’in ikinci yarısında üç yeni akıllı saat çıkaracağı ve kan şekeri ölçümlerini sunacak modelin Samsung Galaxy Watch 4 veya Samsung Galaxy Watch Active 3 olarak adlandırılacağı bildirildi. Apple Watch Series 7‘nin de aynı özelliği sunacağı iddia ediliyor. Saatler, Raman spektroskopisi adı verilen bir teknoloji kullanacak. Özel bir lazer ışığı kullanan bu teknoloji, bir kişinin kanındaki glikoz miktarı bileşim oranını belirleyebiliyor. Bu teknoloji için şeker hastalarının ötesine geçen başka uygulamalar da var.
Ancak bu özelliği kan şekeri düzeylerini izlemekle sınırlandırmak bile Apple ve Samsung’un ağrısız kan şekeri ölçümü yapma özelliğine sahip yeni akıllı saatlerine yoğun taleple sonuçlanabilir.
Bununla beraber eğer Apple ve Samsung bu özelliği yeni akıllı saatlerinde sunmayı düşünüyorsa, burada hataya yer olmadığını da biliyorlar. Çünkü küçük bir oranda bile yapılacak yanlış okuma, kullanıcının çok fazla insülin almasına veya yeterli insülin almamasına neden olabilir. Yeterli insülin almayan diyabetik kişinin kan şekeri çok yüksek kalır ve kullanıcının görme yeteneği gibi faaliyetlerini etkileyebilir. Gereğinden çok insülin enjekte edilirse de, bir şeker hastası hipoglisemiden (düşük kan şekeri) muzdarip olabilir ve bayılabilir.
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Diğer
Sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirildi
Japon araştırmacıların sivrisineğin koklama duyusuyla geliştirdiği kanser dedektörünün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.
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ABD Bilimsel İlerlemeler Dergisi’nde yayımlandı
Japon bilim insanları sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdi.
Japonya‘da ulusal basındaki haberlere göre, Tokyo Üniversitesinden Prof. Takeuçi Şoji’nin liderliğindeki ekip, sivrisineklerin insan terinde bulunan “oktenol” kimyasalını saptayabilen koku alıcılarını inceledi.
Ekip sivrisineğin, insan terinde bulunan ve karaciğer kanserinin biyogöstergesi kabul edilen “oktenolü” tespit edebilen koku alıcısını yerleştirerek, bir yapay hücre zarı üretti.
Yapay zar arasında iyonların geçişinde meydana gelen elektrik akımını fark edebilen sensör de geliştiren ekip, beslenme çantası büyüklüğünde prototip ile milyarda yarım yoğunlukta nefes numunelerindeki “oktenolü” 10 dakika içinde saptayabildi.
Kanser hastalarının nefeslerinde bulunan koku yayan maddeyi tespit amacıyla düşük maliyetle üretilmesi planlanan dedektörün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.
Sivrisinek anteni yaklaşık 100 çeşit koku alıcısına sahip ve her biri özel koku yayan maddeyi tespit ediyor. Tüm bu alıcılar koku alma hücrelerinin yüzeyinde bulunuyor. Koku alıcı reseptörler, özel koku molekülleriyle birleştiğinde, iyonları hücre içine alabilmek için hücre zarının yüzeyinde delik açılıyor ve böylece koku saptanıyor.
Araştırmanın detayları ABD’de Bilimsel İlerlemeler Dergisinde de yayımlandı.
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Sağlık/Tıp
Aşı, olası virüs mutasyonlarına karşı kolayca güncellenebilecek!
Aşı, hız kesmeden devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle şu günlerde birçoğumuzun en büyük gündem maddesi. Çalışmaları soluksuz takip ettiğimiz şu günlerde aşı firmalarından neyse ki güzel haberler gelmeye devam ediyor. İngiltere ve Güney Afrika’da çıkan virüs mutasyonları her ne kadar bizi korkutsa da, görünen o ki, bu ve olası mutasyonlar sorun olmayacak.
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Moderna, iyi haberi veren ilk üreticilerden biri
Bu sıralar en korktuğumuz şeylerden biri bilim araştırmacılarının keşfettiği yeni koronavirüs mutasyonları. Herkes şu an piyasada olan aşıların yeni mutasyonlara karşı etkili olup olmayacağını merak ediyor. Neyse ki, yeni duyurular bir nebze de olsa içimizi rahatlatıyor.
Geçtiğimiz günlerde, mutasyonlarla ilgili iyi haberlerden bir tanesi Moderna’dan geldi. Moderna ve Amerika’nın yaptığı açıklamaya göre, Moderna aşısı, ortaya çıkabilecek olası mutasyonlara karşı yeniden programlanabilir ve büyük klinik deneylere tabi tutulmadan piyasaya sürülebilir.
Moderna’nın CMO’su (Chief Medical Officer), Tal Zaks’in açıklamasına göre, tekrar 10 binlerce kişi üzerinden test etmeden de bir aşı formülü ortaya çıkarılabilir. Ancak, tabi ki bu aşının çabucak piyasaya sürülmesinin kanun düzenleyecilere de bağlı olduğunu ekledi.
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Pfizer – BioNTech aşısı, var olan yeni mutasyon üzerinde de etkili
İngiltere ve Güney Afrika’da görülen mutasyonların bulaşıcılığı korkutucu rakamlarla açıklanmıştı. Tam da aşıların birer birer onaylandığı dönemde gelen bu korkutucu haber, artık o kadar da korkutucu değil. 8 Ocak günü, kısıtlı verilerle de olsa açıklama yapan Pfizer ve BioNTech, kendi aşılarının mutasyonlu virüse karşı da bağışıklık geliştirdiğini ve patojenleri nötrlediğini duyurmuştu.
Moderna aşısını yakından tanıyalım
Moderna Kovid-19 aşısı, Amerika’da National Institutes of Health’te (NIH) çalışan, Kizzmekia Corbett tarafından geliştirildi. Geçtiğimiz bahar aylarında, Moderna’nın bu aşıyı geliştirmesi ve ilk partisini üretmesi yalnızca 6 hafta sürmüştü. Daha sonra bu ilk üretimi hayvanlar üzerinde denenmesi için Amerikan Sağlık Enstitüsü’ne (NIH) göndermişti. İnsan deneyleri aşamasında ise, aşı, 30.000’den fazla kişinin üzerinde test edilmişti.
Aşının mutasyonlara göre hemen değiştirilebilmesinin sebebi ise arkasındaki teknoloji. Mesajcı RNA (mRNA) aşıları kolayca yeniden programlanabilen aşılar. Dolayısıyla yeni mutasyonlar hemen hedef alınabiliyor. Bunun dışında ise, aşının içeriğini oluşturan diğer tuz, şeker ve lipit (yağ) parçacıklarının mutasyonlara göre değiştirilmesine gerek yok. Hatta, aynı teknolojiye sahip olan Pfizer – BioNTech aşısı için de Uğur Şahin geçtiğimiz Aralık ayında benzer bir açıklama yapmış ve birkaç hafta içinde aşının yeni mutasyona göre değiştirilebileceğini söylemişti.
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