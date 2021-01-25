MagSafe medikal cihaz kullananlar için tehlikeli mi? Apple uyardı!

MagSafe, Apple’ın uzun yıllardır bilgisayarları için kullandığı bir manyetik sarj teknolojisi. Apple, geçtiğimiz sene bu teknolojiyi kablosuz sarjla birleştirip, iPhone 12 jenerasyonuyla birlikte hayatımıza aksesuar olarak tekrar sokmuştu. Teknoloji severler tarafından pozitif yorumlar alan MagSafe, görünen o ki, bazı kullanıcılar için ciddi sorunlara yol açabilir…

Hazır telefon aksesuarlarından bahsetmişken, sizler için binlerce ürün içinden özenle seçtiğimiz telefon aksesuarlarına bir tıkla ulaşabilirsiniz!

reklam

MagSafe vücudunda yerleştirilmiş medikal cihaz taşıyanlar için tehlike yaratabilir

MagSafe teknolojisine sahip kablosuz sarj aletleri, iPhone 12’lerde bulunan kablosuz sarj bobinlerine manyetik olarak tutunup telefonu sarj etme prensibiyle çalışıyor. iPhone 12’ler ve MagSafe’li aksesuarlarda bulunan bu mıknatıslar sıradan kullanıcılara bir sorun yaşatacak kadar güçlü olmasa da, vücudunda yerleştirilmiş medikal cihaz olanlar için o kadar da masum değiller.

Bu medikal cihazları taşıyan kişiler, MagSafe’i barındıran bir ürünle (iPhone 12, MagSafe aksesuarları) çok yakınlaşma durumunda bazı problemler yaşayabilirler. Bu potansiyel tehlike, Michigan’lı üç kardiyoloğun yaptığı bir çalışma ile birlikte ortaya çıktı. Öyle ki, doktorlar MagSafe teknolojisi mıknatıslarına sahip bir iPhone 12’yi kalbinde kardiyoverter-defibrilatör (bir çeşit kalp ritmi düzenleyici cihaz) taşıyan bir hastaya yaklaştırdıklarında cihazın normal çalışmasını durdurduğunu farketti. Bu gibi medikal cihazları (defibrilatör, kalp pacemakerı vb.) kullananlar için büyük tehlike yaratan durumun nedeni ise bu sağlık ürünlerinin manyetik alanları algılayan sensörler vasıtasıyla çalışması. Bu çalışma sayesinde görünen o ki, MagSafe mıknatısları bu medikal cihazların sensörlerini şaşırtacak kadar kuvvetli. Bu korku uyandıran problemin, belki de tek iç ferahlatan tarafı ise sorunun kalıcı olmaması. iPhone medikal cihaz taşıyıcısı kişiden uzaklaştırıldığında, medikal cihazlar normal fonksiyonlarıyla çalışmaya devam ediyorlar. Ancak, uzmanlar, eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa tedbir için bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor…

İlginizi çekebilir: Amazon, uyku apnesi için Alexa uyumlu bir cihaz geliştiriyor

Apple’dan resmi uyarı geldi

Bu üç kardiyoloğun yaptığı korkutan çalışmadan sonra, Apple resmi açıklama yapmakta gecikmedi. MagSafe destek sayfasını konuyla ilgili güncelleyen Amerikan teknoloji devi, bu sağlık ürünlerini taşıyanları MagSafe barındıran ürünleri medikal cihazlardan en az 15 cm (şarj halindeyse 30 cm) uzakta tutmaları konusunda uyardı. Daha fazla bilgi içinse, medikal cihaz kullanıcılarının kendi doktorlarına danışması gerektiğini de ekledi.

Daha fazla bilgi için konu hakkındaki Apple resmi destek sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: AppleInsider