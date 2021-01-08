Amazon, uyku apnesi için Alexa uyumlu bir cihaz geliştiriyor

Amazon, Alexa ile yönetebileceğiniz cihazlar ailesine yeni üyeler eklemeye yeni yılda da hiç hız kesmeden devam edecekmiş gibi görünüyor. ABD’li e-ticaret devi, bugüne kadar akıllı hoparlörlerden akıllı ampullere kadar kendi Alexa destekli cihazlarını piyasaya sürmüştü. Şimdi ise, yeni bir uyku takibi cihazıyla kişisel sağlık teknolojisi departmanında kendisini güçlendirmek istiyor. Ancak, Amerikalı şirketin hedefi basit bir uyku takip cihazı değil…

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Amazon, uyku apnesi takibini radar yardımı ile çözmek istiyor

Uyku apnesi, dünya nüfusunun yaklaşık olarak %6’sını (erkekler için %7, kadınlar için %5 olmak üzere) etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. Bu hastalıkta, uyku sırasında oluşabilen tehlikelere karşı uyku halindeki nefes ritminizin takibi büyük bir önem taşıyor. Amazon’un da yapmak istediği tam olarak bu. Amerikalı şirket, avuç içi büyüklüğündeki bir cihazın içine milimetre radyo dalgalarını (‘milimetre-wave’) ölçecek bir radar yerleştirip, uyku apnesi hastalarının nefes alış verişlerini bu radar yardımıyla takip etmeyi amaçlıyor. Amazon’a göre, bu cihaz, nefes alış verişlerinizi takip ederek olası bir tehlikeyi önceden sezip size haber verebilecek.

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Aslında, bu radar yardımıyla uyku apnesi takibi yeni bir fikir değil. Nintendo, 2014 yılında benzer bir teknolojiyi piyasaya sürmeyi hedeflemişti. Ancak, 2 yıl sonra bu cihazın günlük yaşamda kullanışlı ve uygulanabilir bir fikir olmadığını söyleyerek bu fikirden vazgeçmişti.

Kod adı “Brahms”

Sızıntılara göre, cihaz “dik duran, metal bir iskelete yaslanmış altıgen küçük bir yastık (pad)” şeklinde olacak. İlk aşamada uyku apnesi takibi için kullanılması amaçlanılan cihazın, ileri dönemlerde diğer uyku hastalıklarının tedavisi ve takibine de yardım etmesi bekleniyor. Bu projenin kod adı ise Amazon’un ince zekasının bir eseri. Öyle ki, cihaz şu an için Brahms adıyla anılıyor. Bu isim ise ünlü ninninin bestecisi, Alman müzisyen Johannes Brahms’tan geliyor.

Kaynak: TheVerge