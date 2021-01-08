Akıllı Ev
Amazon, uyku apnesi için Alexa uyumlu bir cihaz geliştiriyor
Amazon, Alexa ile yönetebileceğiniz cihazlar ailesine yeni üyeler eklemeye yeni yılda da hiç hız kesmeden devam edecekmiş gibi görünüyor. ABD’li e-ticaret devi, bugüne kadar akıllı hoparlörlerden akıllı ampullere kadar kendi Alexa destekli cihazlarını piyasaya sürmüştü. Şimdi ise, yeni bir uyku takibi cihazıyla kişisel sağlık teknolojisi departmanında kendisini güçlendirmek istiyor. Ancak, Amerikalı şirketin hedefi basit bir uyku takip cihazı değil…
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Amazon, uyku apnesi takibini radar yardımı ile çözmek istiyor
Uyku apnesi, dünya nüfusunun yaklaşık olarak %6’sını (erkekler için %7, kadınlar için %5 olmak üzere) etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. Bu hastalıkta, uyku sırasında oluşabilen tehlikelere karşı uyku halindeki nefes ritminizin takibi büyük bir önem taşıyor. Amazon’un da yapmak istediği tam olarak bu. Amerikalı şirket, avuç içi büyüklüğündeki bir cihazın içine milimetre radyo dalgalarını (‘milimetre-wave’) ölçecek bir radar yerleştirip, uyku apnesi hastalarının nefes alış verişlerini bu radar yardımıyla takip etmeyi amaçlıyor. Amazon’a göre, bu cihaz, nefes alış verişlerinizi takip ederek olası bir tehlikeyi önceden sezip size haber verebilecek.
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Aslında, bu radar yardımıyla uyku apnesi takibi yeni bir fikir değil. Nintendo, 2014 yılında benzer bir teknolojiyi piyasaya sürmeyi hedeflemişti. Ancak, 2 yıl sonra bu cihazın günlük yaşamda kullanışlı ve uygulanabilir bir fikir olmadığını söyleyerek bu fikirden vazgeçmişti.
Kod adı “Brahms”
Sızıntılara göre, cihaz “dik duran, metal bir iskelete yaslanmış altıgen küçük bir yastık (pad)” şeklinde olacak. İlk aşamada uyku apnesi takibi için kullanılması amaçlanılan cihazın, ileri dönemlerde diğer uyku hastalıklarının tedavisi ve takibine de yardım etmesi bekleniyor. Bu projenin kod adı ise Amazon’un ince zekasının bir eseri. Öyle ki, cihaz şu an için Brahms adıyla anılıyor. Bu isim ise ünlü ninninin bestecisi, Alman müzisyen Johannes Brahms’tan geliyor.
Kaynak: TheVerge
Akıllı Ev
Robot elektrikli süpürge bilgilerinizi sızdırabilir!
Araştırmacılar, robot elektrikli süpürgelerin ışık algılama ve mesafe sensörlerini kullanarak casusluk yapmanın mümkün olduğunu gösterdi.
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Robot elektrikli süpürge bilgilerinizi sızdırabilir!
LidarPhone adı verilen yeni yöntem, bir robot elektrikli süpürgenin Işık Algılama ve Mesafe (Lidar) sensörünü, özel konuşmaları gizlice dinlemek için lazer tabanlı bir mikrofona dönüştürüyor. Araştırmacılar, yöntemi kullanarak özel konuşma verilerini yüksek doğrulukla ele geçirmeyi başardılar.
NUS Computer Science’ta yardımcı doçent olan Jun Han ile birlikte çalışan bir doktora öğrencisi olan Sriram Sami, ” Akıllı hoparlörler ve akıllı güvenlik kameraları dahil olmak üzere akıllı cihazların yaygınlaşması, bilgisayar korsanlarının özel anlarımızı gözetleme özel bilgilerimizi ele geçirme yollarını artırdı.Yöntemimiz, hassas verileri yalnızca ev tipi bir robot elektrikli süpürge kadar zararsız bir şey kullanarak toplamanın artık mümkün olduğunu gösteriyor. Çalışmamız, bu tür kötü niyetli saldırıları önlemek için acil pratik çözümler bulma ihtiyacını gösteriyor. “diyor.
LİDAR İLE DİNLEME
LidarPhone saldırı yönteminin temeli, görünmez bir tarama lazeri ile çevresinin bir haritasını oluşturan bir cihaz olan Lidar sensörüne dayanır. Saldırgan, bir kişinin bilgisayarı veya televizyonunun yanında veya yakınında bulunan ambalaj malzemesi/çöp kovası/cam gibi yansıtıcı bir yüzeye lazeri yansıtarak titresim bilgilerine erişebilir ve orjınal ses hakkında bilgi edinebilir. Sinyal işleme ve derin öğrenme algoritmaları kullanılarak, titreşim verilerinden konuşma kurtarılabilir ve hassas bilgiler elde edilebilir.
Araştırmacılar deneylerinde iki ayrı ses kaynağı ve bir robot elektrikli süpürge kullandılar. Bir bilgisayar hoparlöründen söylenen sayıları okuyan bir kişi birinci ses kaynağı ve televizyon programında çalınan müzik klipleri ise ikinci ses kaynağıydı. Ekip, 19 saatten fazla kaydedilmiş ses ve titreşim dosyası topladı ve bunları, insan seslerini eşleştirmek ve ayrıştırmak için eğitilmiş derin öğrenme algoritmalarından geçirdi. Sistem, kurbanın kredi kartı veya banka hesap numaralarını içerebilecek yüksek sesle söylenen rakamları algılayabiliyordu. Televizyon programlarından alınan veriler ise kişilerin izleme tercihlerini veya siyasi yönelimlerini belirleyebiyordu. Sistem, söylenen rakamları tespit ederlen % 91’lik doğruluk oranına ve televizyon seslerini tanımlarken % 90’lık bir doğruluk oranına ulaştı.
Araştırmacılar ayrıca Lidar lazer ışınını ne kadar iyi yansıttıklarını test etmek için yaygın ev malzemeleri ile deneyler yaptılar ve ses kurtarma doğruluğunun farklı malzemeler arasında değiştiğini saptadırlar. Lazer ışınını yansıtmak için en iyi malzeme parlak bir polipropilen torbaydı, en kötüsü ise bir kartondu.
ROBOT SÜPÜRGELERİN BAĞLANTISINI KESİN
Lidar’ın kötüye kullanılmasını önlemek için araştırmacılar, kullanıcıların robot elektrikli süpürgelerini internete bağlamamayı öneriyor. Ekip ayrıca Lidar sensör üreticilerinin, Lidar dönmediğinde dahili lazerin ateşlemesini önlemek için geçersiz kılınamayacak bir mekanizma kullanmasını tavsiye ediyor.
“Uzun vadede, giderek daha ‘akıllı’ evlere sahip olma arzumuzun , gizlilik ve özel hayatımızı kaybetmemize değip değmeyeceğini düşünmeliyiz. Ekip, “Evlerimize getirilen her yeni internet bağlantılı algılama cihazının mahremiyetimiz için ek bir risk oluşturduğunu kabul etmemiz ve seçimlerimizi dikkatlice yapmamız gerekiyor” diyor.
Ekip, LidarPhone’dan öğrenilen fikirleri, aynı zamanda Lidar sensörlerini de kullanan otonom araçlara uygulamak için çalışıyor, çünkü bunlar aynı zamanda araba camlarının çok küçük titreşimleriyle yakındaki arabalarda gerçekleşen konuşmaları gizlice dinlemek için de kullanılabilir. Ayrıca, en son akıllı telefonlarda bulunan ve daha fazla gizlilik sorunu ortaya çıkarabilecek aktif lazer sensörlerinin güvenlik açıkları üzerinede çalışmalar yapacaklarını söylüyorlar.
Araştırmacılar, çalışmayı Hesaplama Makineleri Birliği’nin Gömülü Ağa Bağlı Sensör Sistemleri Konferansı’nda (SenSys 2020) sundu.
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Akıllı Ev
Otonom Robot süpürge seçimi
Ev işleri için gerçekten kimin vakti var? Ev tipi elektrikli süpürgelerin, hayatımızı kolaylaştırdığı tartışılmaz bir gerçek. İlk piyasaya sürüldükleri günden bugüne kadar, pratikliklerini ve verimliliklerini sürekli olarak iyileştirerek; inanılmaz düzeyde gelişim gösterdiler. Bununla birlikte, dünya dijital devrimine ayak uyduramadıkları bir gerçek. En azından robot süpürge konsepti sahneye çıkana kadar. Tamamen otonom robot süpürge teknolojisinin icadı, akıllı ev devrimindeki gerçek atılımlardan biri oldu.
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Otonom Robot süpürge seçimi
2019’da 15 ila 17 milyon ABD hanesinin bir robotik elektrikli süpürge sahibi olduğu tahmin ediliyor. Peki, eviniz için en iyi robotik elektrikli süpürge nasıl seçilir?
Emme
Emme gücü dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biridir. Hem sert yüzeylerden ince toz toplayabilen hem de yumuşak halı kaplı yüzeylerde derinlemesine temizlik sağlayan bir model seçmek hayati önem taşır. Emme gücü yüksek olan bir robot süpürge sizi mutlu edecektir.
Bağlantı
Maksimum rahatlık ve verimlilik için, robot süpürge firmaları cihazları için mobil uygulama aracılığıyla kontrol özelliği sunmantadır. Bu özellik telefonunuzu kullanarak robot süpürge cihazınızı programlamanıza olanak tanır. Farklı odalar için farklı emiş seviyelerine sahip bir temizlik programı oluşturmaktan, kullanılmayan bölgeler için sanal duvarlar inşa etmeye kadar, herşeyi programlayabilirsiniz . Eviniz içinde harita oluşturan bir model seçmek en iyisidir. Bazı uygulamalar, elektrikli süpürgenin kamerasına erişmenize bile izin verir, böylece çalışırken ne yaptığını görebilirsiniz. Odayı uzaktan görüntüleyerek, rotayı tıkayan tüm engelleri görebilir ve gerekirse elektrikli süpürgenin yönünü aktif olarak değiştirebilirsiniz.
Navigasyon
Bazı modellerde hareket ve gezinme sorunları olabilir. Nesnelerin üzerine çarpmak, merdivenlerden aşağı düşmek gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Satın alırken navigasyon özellikleri gelişmiş bir robot süpürge tercih edilmelidir. Bazı modeller çalışmak için ışığa ihtiyaç duymaz, gece veya gündüz, aydınlık veya karanlıkta aynı seviyede gezinme hassasiyeti bekleyebilirsiniz.
İdeal olarak, engel tanıma ve önleme için optimize edilmiş LiDAR navigasyonu ve derinlik algısı olan bir model tercih etmek sizi mutlu edecektir. Bu teknolojiler kablolar gibi küçük öğeleri bile tanıyabilir, bu da sizi robot süpürge yolunu temizlemek zahmetinden kurtarır.
Pil süresi
Bir robotik süpürge için ortalama pil ömrü genellikle bir evi temizlemeye yeter diyebiliriz. Ancak en kaliteli modellerle, elbette seçilen ayarlara da bağlı olarak beş saate kadar çalışma süresi elde edebilirsiniz. Kendi kendine şarj olmasını sağlayan bir yerleştirme istasyonuyla birlikte gelen bir model satın almak, dikkat edilmesi gereken başka önemli noktadır. Robot süpürge pili azaldığında kenetlenme istasyonuna otomatik olarak gidebilir ve şarj olduktan sonra nerede kaldığını hatırlayarak aynı noktaya dönmesi ve işine devam etmesi sizin hayatınızı kolaylaştıracaktır.
Ses
Düşük ses çıkartan bir elektrikli süpürge sizin ev ortamındaki konforunuzu kesinlikle arttıracaktır.
Güvenlik
Akıllı cihazlarla verileriniz ve gizliliğiniz için endişelenmeniz doğaldır. Evinizin bir haritasına sahip ve her şeyi kamera ile izleme olanağına sahip bir cihazı evinizde bulundurmak istemeyebilirsiniz. Engel tanıma ve önleme için yakalanan görüntüleri kullanımdan hemen sonra silen ve kopyalama yapmayan bir cihaz tercihi sizi mutlu edecektir.
Ek özellikler
Süpürme söz konusu olduğunda bir başka iş de torbanın boşaltılmasıdır ancak bazı robot süpürgeler sizi kendi kendini boşaltma işleviyle rahatlatabilir. Bazıları süpürgeler temizlikten sonra otomatik olarak torbalarını boşaltır veya mobil uygulama aracılığıyla size toz torbasını değiştirmenizi hatırlatır. Dikkat edilmesi gereken son bir yararlı özellik, nokta temizleme ve kenar temizleme yeteneğidir. Böylece ulaşılması zor alanların temizlenmesini sağlayabilirsiniz.
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Akıllı Ev
Huawei akıllı yastık Çin’de tanıtıldı!
Gün geçmiyor ki akıllı cihazlar olarak adlandırdığımız kategoriye yeni çeşitler eklenmesin. En son Xiaomi’den gelen bir akıllı tuvaletle hayatlarımız yeni bir boyut kazanırken bu sefer bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi akıllı bir yastık tanıttı. Yastık, Huawei tarafından ana vatanında tanıtıldı. “Smart Choice MOK PLANET” adıyla ön satışa sunulan akıllı lateks yastık adından da anlaşılacağı üzere birçok akıllı özelliğe sahip.
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Huawei akıllı yastık gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor!
Akıllı yastığın özelliklerinden bahsedecek olursak yastık çift katmanlı bir tasarıma sahip. Bunlardan dokuz santimetrelik lateks katman yastığın temelini oluşturuyor. İki santimetrelik çıkarılabilir katman ise kullanıcıların farklı uyuma alışkanlıklarına karşılık yastığın yüksekliğini ayarlama imkanı sunuyor. Üzerine yatıldığı zaman kalp atış ve nefes hızı ölçümleri de yapabilen “Smart Choice MOK Planet” güncel kurla yaklaşık 68 dolarlık bir fiyata sahip.
Yastığın teknik özelliklerine detaylıca baktığımızda doğal Tayland lateks kolajeninden yapıldığını görüyoruz. %93 oranında bu lateksten içeren yastık bu sayede boynun doğal kıvrımını destekleyerek omuzlardaki ve boyundaki baskıyı azaltıyor. Yastık, yapısında bulundurduğu binlerce petek şeklindeki havalandırma delikleri sayesinde sürekli yumuşak ve rahatlatıcı halde kalabiliyor. Sağlık açısından yapılan testlerde ise birinci sınıf anti-mantar standardını yakalayan Huawei akıllı yastık, akarlardan %99 kaçınma oranına ve sıfır formaldehit içeriğine de sahip.
Yastık, akıllı ölçümler tarafında ise ultra ince görüntüleme sensörlerine sahip. Bu sensörler sayesinde kalp hızı, nefes alma verme hızı, uyku döngüsü, kullanıcının uyku sırasında kaç defa döndüğü ve kaç defa yastıktan ayrıldığı gibi ölçümleri yapabiliyor. Huawei Smart Life uygulamasına bağlanan yastık verileri buraya gönderiyor. Yastık bu sayede günlük, haftalık ve aylık raporlar da hazırlayabiliyor. Yastığın global pazara ne zaman açılacağı ile ilgili elimizde henüz bir bilgi yok.
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