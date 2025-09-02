Türkiye’de son dönemde e-ticaret en revaçtaki ticari eylem olma yolunda ilerliyor. Ülkede e-ticaretle uğraşanların sayısı 700 bine yaklaşırken, e-ticaret eğitimleri de birer milli maç kadar kalabalık gerçekleşiyor. Son olarak Kayseri’deki eğitimlerde 350 kişilik salon 2 kez dolup boşaldı. Stoksuz e-ticaret kavramını Türkiye ile tanıştıran Mağazanolsun’un Kayseri’deki eğitiminde katılımcılar 5 milyon TL’lik masraf yapmadan stoksuz şekilde e-ticarete başlamanın ve e-ticarette başarılı olmanın püf noktalarını uzmanlarından öğrendiler.

Üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, maaşlı çalışanlar, ev kadınları, babaanneler, dedeler ile asgari ücretliler hem ek gelir elde etmek hem de kendi işini kurmak için son dönemde e-ticarete yöneliyor. Kişilerin birçok regülasyon ve bilgi gerektiren e-ticarete nasıl başlayacaklarına dair gerçekleşen seminerler ile eğitimler ise her geçen gün çok daha kalabalık seyrediyor. Stoksuz e-ticaret kavramını Türkiye ile tanıştıran Mağazanolsun’un Kayseri’de gerçekleştirdiği e-ticaret eğitimi büyük ilgiyle karşılandı. Ülkemizdeki e-ticaret potansiyelinin giderek artması da bu ilgiyi körükleyen başlıca etmen oldu.

9 saatimiz internette geçiyor

Gelir elde etmek isteyenlerin e-ticarete yönelmesinin ardında Türkiye’nin global çapta en çok internet kullanan ve zamanını geçiren nüfuslarından birine sahip olmasının payı büyük. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması 2024 verilerine göre; 16-74 yaş arasındaki bireylerin yüzde 88.8’i internet kullanıyor. Yine araştırmalara göre ülkemizde eğitim, eğlence, iletişim ve alışveriş için günlük internet kullanım süresi ise 9 saate yaklaşmış durumda. Sosyal medya abone sayısı da 59 milyona ulaştı. Bir başka değişle Türkiye, dünyanın en büyük online AVM’lerinden biri konumunda bulunuyor. Bu da e-ticaret verilerine doğrudan yansıyor. Global çapta e-ticaretin büyüklüğü 6.3 trilyon doları aşarken, Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’deki rakam ise 3.16 trilyon TL olarak kayıtlara geçti. E-ticaret artan internet ve sosyal medya kullanımı yani ınfulencar’ların ürün ve hizmet tanıtımlarını artırmasıyla beraber her geçen gün yükseliyor. Hem e-ticaret mecraları hem ınfulencer’lar hem de üreticiler kazanıyor. Durumdan hareketle ülkemizdeki e-ticaret satıcılarının sayısı 680 bine ulaşırken, e-ticarete atılmak isteyen pek çok kişi her geçen gün yeni planlar yapıyor.

Ticarete başlamanın bedeli 5 milyon TL

E-ticarete girerek kazanç sağlamak cazip olsa da ülkemizde e-ticarete başlayabilmek için bir dizi masraf ve bürokratik işlemin karşılanması gerekiyor. İlk olarak şahıs, limitet ya da anonim şirket kurulması zorunlu. Şahıs şirketi kurmanın maliyeti 15.000 TL’den başlarken, limitet şirketi kurma maliyeti de 50.000 TL tutuyor. Anonim şirket kurma maliyeti ise yasal zorunluluklarla birlikte 500.000 TL’ye yükseliyor.

Birçok kalemde masraflar var

Şirket kurulumunun ardından e-ticarete başlamak isteyenlerin önünde bir dizi masraf daha bulunuyor. Online pazaryeri ile komisyon anlaşması yapılması gerekiyor ve satılan ürünün cinsine göre yüzde 7 ile 20 arasında değişen komisyonlar ödeniyor. Bir başka değişle tüm riski üstlenen, satılacak ürünü imal eden ya da tedarikte bulunan satıcı önemli bir maddi yatırım yapıyor ama aslan payını satış yaptığı platforma komisyon adı altında veriyor. Bu aşamaya geçilebilmesi için ise online pazaryerinde satılacak ürünün görselleri ile videosunun oluşturulması, ürün tanıtım metninin yazılması ve 7/24 siparişlere yanıt verecek sistemin kurulması gerekiyor. Öte yandan satılacak ürün için pazar ve hedef kitlenin yanında rakip analizi araştırmalarının yapılması gerekiyor. Ürünün satış fiyatı buna göre belirleniyor. Buna hosting, SSL, siber güvenlik, uzaktan ödeme sistemleri, depo ve kargo sözleşmeleri de dahil edildiğinde fatura kabarıyor. Özetle; en çok satılan ürünler cep telefonu, bilgisayar, oyun ve oyun donanımları, bebek eşyaları, kozmetik ürünleri, ayakkabı, çanta, şapka, kadın giysisi, ev tekstili ve otomobil parçası alanlarındaki ürünlerin tedariği de eklenince e-ticarete girmenin maliyeti 5 milyon TL’den başlıyor.

Türkiye’yi stoksuz e-ticaret ile tanıştıran Mağazanolsun, satılacak ürünü ücretsiz olarak temin etmekle kalmıyor. E-ticarete başlamak isteyen fakat gerekli işlemleri nasıl yapacağını bilmeyen girişimciler için şu maddeleri tek tek ve ücretsiz şekilde yaşama geçiriyor:

Satılacak ürün tespitini ve teminini gerçekleştirmek

Şirket kurulum süreçlerini üstlenmek

Muhasebe süreçlerini yürütmek

POS ile çeşitli mali gereksinimleri üstlenmek

E-ticaret sitesini kurmak

SSL Güvenlik Sertifikasının temini sağlamak

Kargo şirketleri ile anlaşmaları gerçekleştirmek

Depo ve stok yönetimini üstlenmek

SMS ve eposta entegrasyonunu sağlamak

Pazarlama ve reklam eğitimleri sunmak

İptal iade süreçlerini yöneterek müşteri memnuniyet sistemini hayata geçirmek

Teknik destek ve güncellemeleri yapmak

Güçlü bir finansman kaynağı sunmak

Salon 2 kez dolup boşaldı

Daha fazla kişinin gelir elde etmesi için stoksuz e-ticaret kavramını Türkiye’yi dolaşarak uzman kadroların eşliğindeki eğitim ve seminerlerle aktaran Mağazanolsun, ülkemizin en büyük ticaret şehirlerinden Kayseri’de çok yoğun bir ilgiyle karşılandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’ye ait 350 kişilik salon tamamen dolarken aynı sayıdaki katılımcı da gün içinde eğitimlere katılma fırsatı buldu. Kayseri’de yaşayan üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, ev kadınları, asgari ücretli çalışanlar, mühendis, mimar, tıp teknikeri, işletmeci ve emekli kategorilerine mensup dinleyiciler Mağazanolsun eğitimlerine katıldı. Stoksuz e-ticarete ilişkin akıllarındaki soruları Mağazanolsun ekiplerine sorma fırsatı buldu.

Mobil e-ticaret fakültesi gibiyiz

Gördükleri ilginin her geçen gün arttığını kaydeden Mağazanolsun CEO’su Kubilay Çil, “Ekonomik koşullar nedeniyle her gün daha fazla kişi e-ticaretten para kazanmak istiyor. Fakat bunu sermayeleri olmadan nasıl yapabileceklerini bilmiyorlar. Eğitimler öncesinde stoksuz e-ticarete ilişkin kafalarında çok fazla soru işareti olduğunu görüyoruz. Fakat eğitimlerin sonucunda pek çok katılımcı ‘İşimin yanında e-ticaret yaparak para kazanacağım’ ya da ‘İşimi tamamen bırakıp e-ticarete yöneleceğim’ diyor. Bazı katılımcılar ise zaten e-ticaret erbabı konumunda fakat daha önce eğitim almadıkları için ürün konumlandırmadan iade süreçlerine değin yanlış ve eksik yönlerini görüp öğrenme fırsatı buluyorlar. Bu açıdan Mağazanolsun’u Türkiye’nin mobil e-ticaret fakültesi olarak görüyoruz. Erzurum, Malatya, Kayseri, Adana, Konya… Gittiğimiz her şehirde karşılaştığımız bu büyük ilgiden ve her yıl yüzlerce kişiyi e-ticaret ile buluşturarak 3 ay içerisinde kâr eden bir girişimciye dönüştürmekten, ülke ekonomisine katkı sunmaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz” dedi.