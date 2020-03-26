Nasıl Yapılır
MacOS’a yazı fontu nasıl yüklenir?
Windows işletim sisteminden kullanmaya alışık olduğumuz bazı yazı fontları macOS işletim sistemi içinde ön yüklü gelmiyor. İstediğiniz yazı fontunu macOS işletim sistemi ile çalışan bilgisayarlarınıza yüklemenin oldukça kolay bir yolu var. Bu yazımızda macOS’a yazı fontu nasıl yüklenir? sorusuna cevap veriyoruz.
Windows içinde ön yüklü olup da macOS içinde bulunmayan yazı tiplerine Calibri yazı fontunu örnek verebiliriz. Bu fontu veya ihtiyacınız olan herhangi bir fontu macOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar üzerine yüklemek için öncelikle font dosyalarını edinmeniz gerekiyor. Link içinde sunduğumuz siteden veya Google üzerinde yapacağınız kolay bir arama ile bu dosyalara ulaşabilirsiniz. Font dosyası formatlarının Windows ve macOS işletim sistemleri için aynı olduğunu belirtelim. İstediğiniz yazı fontu dosyasını bilgisayarınıza indirin ve sonrasında mac içinde Font İzlencesi’ni açın. Aşağıdaki ekran görüntüsünde işaretlediğimiz + butonuna tıklayın.
Ardından ttf. uzantılı font dosyasını seçin ve “Aç” butonuna tıklayın. Çok kısa bir yükleme ekranından sonra yazı fontunuz kullanılmaya hazır durumda olacak.
macOS’a yazı fontu nasıl yüklenir? sorusunun iki cevabı bulunuyor.Bunlardan ilki yukarıda anlattığımız gibiydi. Bir diğer cevap ise şöyle; Çin alfabesi için kullanılan bazı yazı fontları Font İzlencesi içinde bulunuyor fakat deaktif şekilde görünüyor. Bu yazı fontlarını indirmek isterseniz, aşağıda bulunan görselde olduğu gibi fontun üzerine tıklayıp “İndir” butonuna tıklayarak font dosyasını aramanıza gerek olmadan Font İzlencesi üzerinden indirebilirsiniz.
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Aksesuar
43 inç ekranda 4K HDR ve 144 Hz keyfi! | DSC Nedir? (ROG Swift PG43UQ)
4K çözünürlükte 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms gecikme ve 43 inç gibi dev bir ekranda sunulmasını sağlayan Display Stream Compression (DSC) teknolojisi nedir? Ne avantajlar sağlıyor? Cevabını Asus ROG Swift PG43UQ modeliyle beraber veriyoruz.
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Günümüzde yer alan Display Port 1.4 ve HDMI 2.0 bağlantı teknolojileri yüksek çözünürlük aktarımını destekliyor olsalar da oyuncular için gerekli olan yüksek tazeleme hızıyla beraber darboğaz yaşamaktalardı. Maksimum olarak 4K’da 120 Hz tazeleme hızı verebilen DP 1.4, VESA tarafından geliştirilen Display Stream Compression (DSC) teknolojisi ile yüksek tazeleme hızlarına da çıkabiliyor.
Yüksek tazeleme hızı ve yüksek çözünürlükte aktarılan görüntü için çok yüksek hızlar gerekli. Bu nedenle bu kadar yüksek bir görüntü aktarımında DP 1.4 yetersiz kalıyor ve imput lag dediğimiz gecikmeler ve görüntüde renk sorunları ortaya çıkmakta idi. Şimdiye kadar bunun iki farklı çözümü varken bu çözümlerde de bazı sıkıntılar ortaya çıkıyordu.
Örneğin 4K’da 144 Hz tazeleme hızı elde etmek için çözümlerden biri çift Display Port ile tek ekrana görüntü aktarmak. Bu renk kaybını ortadan kaldırmayı başarsa da HDR gibi geniş renk gamutuna yetemediği görülmekte idi. VRR ve HDR için Choma Super Sampling teknolojisi kullanılırken HDR içerikler 4:4:4 olarak değil, 4:2:2 olarak verilmesiyle genel olarak renk kaybı da yaşanıyordu. Fakat DSC tek DP bağlantısı ile HDR, VRR ve kolay kurulum sağlarken aynı zamanda renk kaybını da ortadan kaldırıyor.
ROG Swift PG43UQ
Bunun ilk örneklerinden olan dev ekranlı ROG Swift PG43UQ ise yüksek boyutlu bir ekranda 4K gibi yüksek çözünürlük sunarken 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms MPRT gecikme ve VESA Display HDR 1000 sertifikasıyla beraber geniş renk gamutunu da sorunsuz bir şekilde sağlıyor.
%125 sRGB ve DCI-P3 %90 renk desteği sunan PG43UQ, VA panelinde 3840 x 2160 piksel çözünürlük ve1000 cd/㎡’e varan parlaklık sunmayı başarıyor. Arkasında bulunan 2 adet HDMI 2.0 ve 2 adet DP 1.4 bağlantıları ile çoklu bağlantı imkanı sunan cihazda PIP ve ekran bölme ile iki farklı cihazı aynı anda tek ekranda kullanabilme imkanı mevcut.
AURA Sync destekli projeksiyonu ile farklı bir görünüm kazanan ROG Swift PG43UQ, özellikle yeni nesil konsollar için en ideal monitörlerden biri olacak gibi görünüyor.
Nasıl Yapılır
Telefon temizliği nasıl yapılır ?
COVID-19 adıyla da bilinen Koronavirüs salgınının gündemde olduğu şu günlerde her an elimizde olan akıllı telefonlarımızın temizliği de oldukça önemli hale geldi. Telefon temizliği nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.
Apple ve Google yakın zamanda akıllı telefonların nasıl sterilize edilebileceği ile ilgili dökümanlar yayınladı. Her iki firma da çamaşır suyu ve %70’den yüksek oranda alkol içeren temizleyicilerin cihazlara zarar verebileceğini bildiriyor. Alkol veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler yüksek derecede aşındırıcı olduğundan, telefonunuzda bulunan oleofobik katmana büyük zararlar verebilir. Oleofebik katman nedir derseniz, telefonlarımızın üzerinde kir ve parmak izi tutunmaması amaçlı bulunan katmana oleofobik katman deniyor. Telefonunuzu temizlemeniz için en ideal çözüm alkol içermeyen dezenfektanlardır.
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Bunlara ek olarak telefonunuzda bulunan lekeleri temizlemek için kağıt havlu, peçete veya pantolonunuza silme seçeneklerini kullanmamalısınız. Zira bunlar da cihazınızda bulunan oleofobik kaplamaya büyük zararlar verecektir. Bu gibi durumlarda ıslak mendil en kolay ulaşılabilir temizlik seçeneği konumunda. Bu malzemeler yerine mikrofiber bez kullanabilirsiniz. Ayrıca imkan var ise UV ışın yolu ile yapılan dezenfeksiyon oldukça iyi bir seçenek. Eğer sahip olduğunuz telefon IP sertifikasına sahip ise mikrofon, hoparlör ve şarj girişi gibi bölgeleri koruyarak sabunlu su ile telefon temizliği yapabilirsiniz.
Telefon temizliği konusunda ki bir diğer önemli nokta ise kılıflarımızın temizliği. Telefonunuzun neredeyse ne çok dokunduğunuz kısmı olan kılıfınızın temizliği için de sabun ve su karışımı en doğru seçim olacaktır. Eğer kılıfınız deri malzemeye sahip ise deri yüzeyler için yağ içerikli temizleyicileri de tercih edebilirsiniz.
Nasıl Yapılır
Telefonda ETS 2 oynamak! | ADSL ve Fiberde GeForce Now testi!
Nvidia tarafından geliştirilen bulut oyun platformu GeForce Now teknolojisi fiber ve ADSL alt yapılarında PC, mobil ve laptop üzerinden denedik.
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Nvidia GeForce Now, daha önce Google Stadia, PS Now ve Microsoft’un X Cloud sistemine benzer bir şekilde kendi sunucuları üzerinden oyun oynamaya yarayan bulut oyunculuğunun önemli markalarından biri haline geldi.
Sistem özellikleriniz güncel ve yüksek sistem gerektiren oyunlara yeterli olmasa bile rahatlıkla internet üzerinden düşük sayılabilecek gecikme ile oyun keyfinizi yaşayabiliyorsunuz.
Peki bu sistem farklı cihazlarda ve internet koşullarında geçerli mi? Bu videomuzda Aydoğan’ın sistemi ile ve fiber bağlantı, mobil veri ve Samsung Galaxy S10+ ve aynı zamanda ADSL ve ucuz bir laptop modeli ile test ediyoruz.
Mobil tarafta kullandığımız Razer Junglecat ise tam manasıyla akıllı telefonunuzu Nintendo Switch’e dönüştüren bir yapısıyla göz dolduruyor.