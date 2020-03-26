Windows işletim sisteminden kullanmaya alışık olduğumuz bazı yazı fontları macOS işletim sistemi içinde ön yüklü gelmiyor. İstediğiniz yazı fontunu macOS işletim sistemi ile çalışan bilgisayarlarınıza yüklemenin oldukça kolay bir yolu var. Bu yazımızda macOS’a yazı fontu nasıl yüklenir? sorusuna cevap veriyoruz.

Windows içinde ön yüklü olup da macOS içinde bulunmayan yazı tiplerine Calibri yazı fontunu örnek verebiliriz. Bu fontu veya ihtiyacınız olan herhangi bir fontu macOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar üzerine yüklemek için öncelikle font dosyalarını edinmeniz gerekiyor. Link içinde sunduğumuz siteden veya Google üzerinde yapacağınız kolay bir arama ile bu dosyalara ulaşabilirsiniz. Font dosyası formatlarının Windows ve macOS işletim sistemleri için aynı olduğunu belirtelim. İstediğiniz yazı fontu dosyasını bilgisayarınıza indirin ve sonrasında mac içinde Font İzlencesi’ni açın. Aşağıdaki ekran görüntüsünde işaretlediğimiz + butonuna tıklayın.

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Ardından ttf. uzantılı font dosyasını seçin ve “Aç” butonuna tıklayın. Çok kısa bir yükleme ekranından sonra yazı fontunuz kullanılmaya hazır durumda olacak.

macOS’a yazı fontu nasıl yüklenir? sorusunun iki cevabı bulunuyor.Bunlardan ilki yukarıda anlattığımız gibiydi. Bir diğer cevap ise şöyle; Çin alfabesi için kullanılan bazı yazı fontları Font İzlencesi içinde bulunuyor fakat deaktif şekilde görünüyor. Bu yazı fontlarını indirmek isterseniz, aşağıda bulunan görselde olduğu gibi fontun üzerine tıklayıp “İndir” butonuna tıklayarak font dosyasını aramanıza gerek olmadan Font İzlencesi üzerinden indirebilirsiniz.

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