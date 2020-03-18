MacOS ile mutlaka kullanmanız gereken 5 uygulama!

MacOS işletim sistemli bilgisayarlarınızı olduğundan çok daha kullanışlı ve verimli hale getirecek 5 uygulamayı yazımızda sizler için listeledik.

5. CleanMyMac

MacOS işletim sistemli bilgisayarlar da uzun kullanım sonrası ağırlaşabiliyor. Ayrıca kaldırdığınız uygulamalardan kalan artık dosyalar da sisteminizi ağırlaştıran bir diğer unsur. Bu durumları yaşayanlar için tavsiye ettiğimiz CleanMyMac uygulaması, RAM temizleme, pil tasarrufu, sistem sıcaklığını ve işlemci yükünü göstermek gibi pek çok özellik sunuyor.

4. Tuxera Disk Manager

Bildiğiniz üzere macOS işletim sistemi NTFS formatındaki disklere dosya aktarım desteği vermiyor. Tuxera Disk Manager ile Windows işletim sistemli PC’leriniz ile kullandığınız ve NTFS formatını kullanan depolama çözümleriniz ile Mac’iniz arasında sorunsuzca dosya transferi yapmanız mümkün olacak.

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3. Open MTP

Open MTP uygulaması macOS işletim sistemli bilgisayar ile Android işletim sistemli telefon veya tablet kullanıcılarına hitap ediyor. Açık kaynak kodlu bu uygulama ile Android ve Mac cihazlara arasında 4 GB’dan büyük dosyalar da dahil tüm dosyaları USB kablo ile yüksek hızda transfer edebilirsiniz. Open MTP yazılımını link üzerinden indirebilirsiniz.

2. Parallels Desktop

Parallels Desktop uygulaması Mac üzerinde Windows işletim sistemini de kullanmak isteyenlerin çok beğeneceği bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Windows ve macOS işletim sistemlerini iç içe geçirerek her iki işletim sistemine de ihtiyaç duyan kullanıcılara performans kaybı yaşamadan oldukça verimli bir çalışma ortamı sağlıyor.

1. Magnet

Maalesef macOS işletim sistemi pencere yönetimi dendiğinde Windows’un yanında sınıfta kalıyor. Magnet uygulaması tam da bu konuya çözüm oluyor. Ekran bölme konusunda pek çok çözüm sunan Magnet uygulaması Mac’inizde mutlaka bulunması gereken bir uygulama.