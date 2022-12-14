Apple, yeni iOS 16.2 ve iPadOS 16.2 yazılım güncellemelerinin yanı sıra Mac için macOS Ventura 13.1’i de yayınladı.

MacOS Ventura 13.1 yazılım güncellemesi Mac’e çok çeşitli yeni özellikler getiriyor, ayrıca bazı performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleriyle birlikte geliyor.

İşte sürüm notları:

Serbest Biçim

Freeform adında yeni bir uygulama yayınlandı. Uygulama ile esnek bir tuval sayesinde dosyalar, resimler, yapışkanlar ve daha fazlası eklenebiliyor.

iCloud için Gelişmiş Veri Koruma

Yeni seçenek, uçtan uca şifreleme kullanılarak korunan toplam iCloud veri kategorisi sayısını 23’e çıkarıyor. iCloud Yedekleme, Notlar ve Fotoğraflar dahil ayrıca bulutta bir veri ihlali durumunda bile bilgileri koruyacak.

Bu güncelleme ayrıca aşağıdaki iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de içeriyor:

Mesajlar’da geliştirilmiş arama, fotoğrafları köpek, araba, kişi veya metin gibi içeriklerine göre bulmanızı sağlar

Notlardaki Katılımcı İmleçleri, başkaları paylaşılan bir notta güncelleme yaparken canlı göstergeleri görmenizi sağlar

Bul uygulamasındaki çalma sesi artık yakındaki AirTag’lerin, AirPods Pro (2. nesil) kılıfın ve Ağımı Bul aksesuarlarının yerini belirlemenize yardımcı olabilir

Güncellemeler yapıldıktan sonra bazı notların iCloud ile senkronize edilmemesine neden olan bir sorunu giderir

Bazı uygulama ve oyunlarda klavye ve fare girişini kaybedebileceğiniz bir sorunu giderir

Bazı özellikler tüm bölgelerde veya tüm Apple aygıtlarında kullanılamayabilir.