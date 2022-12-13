Apple en güncel iOS sürümü16.2’yi yayınladı. Apple’ın en son “büyük” güncellemesi, kullanıcılara daha fazla yetenek, daha iyi güvenlik ve geleneksel hata düzeltmeleri sağlayan birçok yeni özellik ve uygulama sunuyor.

Yenilikler arasında iPhone 14 ve 14 pro’daki her zaman ikinci ekran için erişim ekranında arka plan görüntüsünün gizlenmesini sağlayan yeni bir seçenek ekliyor. Bu özellik iOS 16.2’nin beta 3 sürümünde zaten vardı, ancak şimdi sürümde yer alıyor.

Ayrıca, iCloud’daki uçtan uca şifreleme 23 veri türünü kapsayacak şekilde genişletildi. Bu ayın başlarında Apple, uçtan uca şifrelemenin iCloud yedek kopyalarını, yedek Mesajları, Anımsatıcıları, Safari Yer İmlerini, Komutları, Diktafon kayıtlarını, iCloud Drive’ı ve Cüzdan uygulamasındaki bilgileri kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurdu.

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Güncelleme ayrıca duyurulan karaoke özelliğini iPhone ve iPad’lerde Apple Music için kullanılabilir hale getiriyor. Apple Music Sing(karaoke), kullanıcıların şarkı sözlerini gerçek zamanlı olarak görmelerini sağlayarak şarkılara eşlik edebilmelerine olanak tanıyor. Apple, özellikle Apple Music Sing için optimize edilmiş şarkılardan oluşan bir dizi çalma listesi yayınlıyor.

Son olarak Apple yeni bir uygulaması olan Freeform da duyurdu. Bu uygulama çeşitli araçlar kullanarak esnek bir tuval üzerinde çizim yapabiliyor ve dosyalar, görüntüler, çıkartmalar ve daha fazlasını ekleyebiliyor.

iOS 16’yı destekleyen cihazlar

iPhone 8 ve 8 Plus

iPhone X

iPhone XS, XS Max ve XR

iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone SE 2020, SE 2022

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max