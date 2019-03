Maceracılar, her gün yeni bir ödülün sahibi oluyor!

Battle Royale modu Gölgeler Arenası’nda yeni görevler sunmaya devam ediyor. Maceracılar, Gölgeler Arenası’ndaki ek görevleri tamamlarken arenaya gelen yeni karakter sınıflarını da deneyimleme imkanına sahip olacak.

Gölgeler Arenası bahar sezonu açıldı!

28 Şubat-3 Nisan 2019 tarihleri arasında Mart ayı oyuna giriş ödülleri kapsamında maceracılar her gün yeni bir ödül kazanacak ve inciye doyacak.

Black Desert Türkiye ve MENA’da, 28 Şubat – 3 Nisan 2019 tarihleri arasında oyuna giriş yapan maceracıları oyun içinde birçok ödül bekliyor. Mart ayı giriş ödülleri kapsamında maceracılar, Black Desert evrenindeki ekonominin temel direği olan incileri, oyuna her gün giriş yaparak kazanabilecekler. Sadece oyunu her gün oynayarak kolayca inci elde edilebilen etkinlikte; ilk gün 1 inci, ikinci gün 2 inci ve üçüncü gün 3 inci şeklinde devam eden inci ödülleri, 31’inci günün sonunda toplam 496 inci kazanma fırsatı sunacak. Etkinlik periyodunun her günü yeni bir ödül kazanabilmenin yanı sıra, 29’uncu güne kadar her gün giriş yapan maceracılar, 8’inci aşamada at elde edebilecekleri at amblem kutusunu kazanacaklar. Ayrıca Shakatu Nişanları, yükseltme yardım seti 2, Valks’ın Tavsiyesi ve daha fazlasını içeren ödülleri kazanma şansı yakalayacaklar.

Gölgeler Arenası’nın bahar sezonu ile birlikte, arenaya birçok yeni kahraman sınıfı da geliyor. Maehwa, Ninja ve Striker’ın da katılacağı Gölgeler Arenası’nda, bu karakterleri bulan ve oynayan maceracıları, farklı savaş aksiyonlarıyla birlikte yepyeni bir savaş deneyimi ve beceri yelpazesi bekliyor. Maceracılar aynı zamanda, savaş sırasında veya sonrasında sunulan ek görevleri tamamlayabilir ve görevin zorluğuna göre çeşitli ödüller kazanabilirler. Gölgeler Arenası oynanışında herhangi bir farklılık oluşturmayacak olan bu ek görevler, karşılaşma başladıktan sonra belli bir süre içerisinde alınabilecek ve rastgele maceracılara sunulacak. Ayrıca maceracılar, Gölgeler Arenası’ndaki savaşlarına devam ederken, aynı zamanda ek görevlerin ilerleme durumunu da kontrol edebilecekler.

Rulupee’nin seyahatini takip et, görevleri tamamla!

Black Desert dünyasını gezen Rulupee’nin seyahatlerini keşfetmek için, Rulupee’nin seyahat günlüğü Black Desert evreninde yer alacak. Rulupee’nin seyahat günlüğü, NPC Rulupee’nin dünya seyahatini içeren bir kitap sunuyor. Maceracılar, kitap içerisinde yer alan bir dizi görevi yerine getirecekler. Görevler başarıyla tamamlandıkça, tamamlanan görev sayısı ve türüne bağlı olarak farklı şekillerde ödüller maceracıları bekliyor olacak.