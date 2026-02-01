Xiaomi, yeni Redmi Turbo 5 Max modelini amiral gemisi odaklı Turbo 5 serisinin en dikkat çekici üyesi olarak resmiyet kazandırdı. Bu cihaz, sektörde nadir görülen büyüklükteki batarya kapasitesi, güçlü yeni yonga seti ve yenilikçi tasarımıyla öne çıkıyor. Peki, yüksek performans ve günlerce süren kullanım vadeden bu yeni Redmi Turbo 5 Max neler sunuyor?

Redmi Turbo 5 Max: Tasarım ve ekran özellikleri

Cihaz, 6.83 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğünde bir OLED ekrana sahip. Bu panel, 120Hz yenileme hızı ve dış mekanda mükemmel görünürlük sağlayan 3.500 nit parlaklık sunuyor. Ekran ayrıca titreşimi ve göz yorgunluğunu azaltmak için 3840Hz yüksek frekanslı PWM karartma ve DC karartma teknolojilerini desteklerken, zengin HDR içerikler için Dolby Vision sertifikasına sahip.

Redmi Turbo 5 Max, CNC metalik çerçeve ve fiberglas arka paneli bir araya getiren şık bir tasarıma sahip. Arka kısımda dikkat çekici çift halkalı türbin ışık şeridi yer alıyor. Cihaz; Gölge Siyahı, Okyanus Mavisi, Bulut Beyazı ve iPhone 17 Pro’dan esinlenilmiş Güneş Turuncusu gibi çarpıcı renk seçenekleriyle piyasaya sürüldü. Ayrıca suya ve toza karşı IP66/68/69/69K sertifikası bulunuyor ki bu da üst düzey dayanıklılık anlamına geliyor.

Dimensity 9500s işlemcisi ve HyperOS 3 deneyimi

Redmi Turbo 5 Max‘in kalbinde, MediaTek Dimensity 9500s yonga seti yer alıyor. Bu çip, amiral gemisi Dimensity 9500’ün biraz daha düşük performanslı bir versiyonu olarak karşımıza çıksa da, gücü Dimensity 9400 seviyesinde tutuyor. Telefon, bu güçlü işlemciyi 16GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512GB’a kadar UFS 5.1 depolama ile eşleştiriyor.

Bu donanım kombinasyonu sayesinde cihaz, en zorlu oyunları ve çoklu görevleri kolayca yerine getirebilecek bir bütçe amiral gemisi olarak konumlanıyor. Kutu içinden Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü ile çıkan Redmi Turbo 5 Max, güncel bir yazılım deneyimi sunuyor. Diğer önemli özellikler arasında WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcı, stereo hoparlörler, kızılötesi sensör ve çift nano SIM desteği yer alıyor.

Devasa 9000mAh batarya kapasitesi

Redmi Turbo 5 Max modelinin en çarpıcı ve manşetleri süsleyen özelliği, kuşkusuz devasa 9000mAh batarya kapasiteli bataryasıdır. Bu, bugüne kadar bir Redmi telefonda görülen en büyük bataryalardan biri olarak kayıtlara geçti. Bu büyük bataryanın yanı sıra, kullanıcılar 100W kablolu hızlı şarj ve 27W kablolu ters şarj desteği de alıyor.

Xiaomi, bu büyük kapasite sayesinde telefonun ekran süresinin 11 saat 10 dakikaya kadar ulaşabileceğini iddia ediyor, bu da uzun pil ömrü arayanlar için harika bir detay. Böyle bir pilin, yoğun kullanımda bile kullanıcıları yarı yolda bırakmayacağını söyleyelim.

Gelişmiş kamera yetenekleri

Fotoğrafçılık yetenekleri açısından bu uygun fiyatlı amiral gemisi, 1/1.95 inç sensör boyutuna sahip 50MP Light Fusion 600 ana kameraya sahip. Bu ana sensöre, 8MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Ana kamera, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) gibi önemli özellikler içeriyor. Her iki kamera da 4K 60fps video kaydı yapabilme yeteneği sunuyor.

Redmi Turbo 5 Max fiyatlandırması

Redmi Turbo 5 Max şu anda Çin’de satışa sunulmuş durumda ve farklı konfigürasyon seçenekleri mevcut. Fiyatlar şu şekilde belirlendi:

12GB + 256GB: 2499 Yuan (yaklaşık 359 Dolar)

16GB + 256GB: 2799 Yuan (yaklaşık 402 Dolar)

12GB + 512GB: 2799 Yuan

16GB + 512GB: 3099 Yuan (yaklaşık 445 Dolar)

Xiaomi, cihazın uluslararası pazarlara ne zaman geleceğini henüz doğrulamadı. Ancak Turbo serisinin, Hindistan gibi denizaşırı pazarlarda POCO markası altında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu, küresel kullanıcıların da bu yüksek kapasiteli bataryalı cihaza erişebileceği anlamına geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 9000mAh batarya ve Dimensity 9500s işlemci kombinasyonu beklentilerinizi karşıladı mı?