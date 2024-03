MacBook 20.3 inç için geri sayım başladı. Bunu biz demiyoruz Ming-Chi Kuo diyor. TF International’dan Ming-Chi Kuo, teknoloji dünyasında önde gelen analistlerden biri olarak tanınıyor ve Apple’ın gelecekteki ürünleri hakkında yapmış olduğu tahminleri ile dikkat çekiyor. Bugün X’te yayınlanan bir gönderide, Kuo, Apple’ın katlanabilir MacBook’u üzerindeki çalışmalarına dair ilginç ayrıntılar paylaştı.

Kuo’nun raporuna göre, Apple’ın katlanabilir bir MacBook üzerinde çalıştığına dair net bir geliştirme planı bulunuyor. Ancak, bu katlanabilir MacBook’un 2027 yılına kadar seri üretime girmesi bekleniyor. Bu katlanabilir MacBook’un ekran boyutu ise 20,3 inç olacak ve tamamen açıldığında dahili ekranın boyutuyla aynı olacak.

Bu rapor, Apple‘ın katlanabilir cihazlar konusundaki ilgisini gösterirken, aynı zamanda daha önceki söylentilere karşı bir gerçeklik kontrolü de sunuyor. Geçtiğimiz aylarda, Apple’ın katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığına dair haberler ortaya çıkmıştı. Ancak, Kuo’nun analizine göre, Apple’ın şu anda net bir şekilde geliştirme aşamasında olan tek katlanabilir cihazı katlanabilir MacBook.

Katlanabilir cihazların dayanıklılığı ve kullanılabilirliği konusundaki endişeler, Apple’ın katlanabilir iPhone prototiplerinde kullanılan ekranların ağır testlerden geçemediğini gösteriyor. Bu nedenle, Apple’ın katlanabilir bir cihazı piyasaya sürmeden önce teknik zorlukları aşması gerekiyor.

最近我多次被詢問蘋果是否計劃在 2025 年或 2026 年量產可折疊 iPhone 或 iPad。我的最新調查顯示,蘋果目前唯一有明確開發時程的可折疊產品,只有配備約20.3″顯示器、並預計在2027年量產的MacBook。

