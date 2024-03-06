Apple, bu ayın sonlarında OLED iPad Pro’nun yanı sıra yeni Apple M3 MacBook Air modellerini duyurması bekleniyordu. Ancak, şirket, beklentilerin ötesinde bir hamle yaparak Apple M3 MacBook Air modelini basın bülteni aracılığıyla tanıttı. Yeni MacBook Air modeli, bir önceki sürüme kıyasla bir dizi yeniliği beraberinde getiriyor ve ilk test sonuçları çevrimiçi olarak paylaşıldı.

M3 MacBook Air’in Geekbench sonuçları, cihazın 16 GB birleşik bellek modeli için MySmartPrice tarafından ortaya çıkarıldı. Apple, M3 çipinin M1’e kıyasla yüzde 60 daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Ancak, bu iddianın gerçek dünya kullanımında nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu. Potansiyel bir yükseltme düşünenlerin, farklı modeller arasındaki performans farkını değerlendirmesi önemli olacaktır.

İlginizi Çekebilir: M3 MacBook Air duyuruldu, işte özellikleri ve fiyatı

Geekbench 5 sonuçlarına göre, M3 çipi tek çekirdekte 3.157 ve çoklu çekirdekte 12.020 puan elde etti. Bu sonuçlar, M2 çipli MacBook Air’in benzer bir yapılandırması için yapılan kıyaslamalardan önemli ölçüde daha yüksek performans gösterdiğini gösteriyor. Yüzde 20’lik tek çekirdek ve yaklaşık yüzde 18’lik çoklu çekirdek artışı, yeni MacBook Air’in işlem gücündeki artışı vurguluyor.

Yeni MacBook Air’deki M3 çip, 8 çekirdekli bir CPU ve 10 çekirdeğe kadar GPU ile gelişmiş hesaplama ve grafik performansı sunuyor. Ayrıca, daha az güç tüketerek pil ömrünü uzatması bekleniyor. Wi-Fi 6E desteğiyle birlikte gelmesi, cihazın bağlantı performansını da artırıyor. Ayrıca, M3 MacBook Pro’dan daha yüksek olan çift harici ekran desteği de dikkat çekiyor.

Bu gelişmeler, Apple’ın MacBook Air serisindeki sürekli yenilik ve gelişim çabalarını gösteriyor ve kullanıcılar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Yeni M3 MacBook Air’in performansı ve özellikleri, Apple hayranları ve teknoloji meraklıları tarafından merakla bekleniyor.