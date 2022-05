Geride bıraktığımız hafta kripto para piyasası için adeta bir yıkım haftası oldu. Piyasa kelimenin tam anlamıyla can çekişirken, lider kripto para birimi Bitcoin de 27 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Aylar sonra ilk kez bu seviyelere düşen BTC fiyatını takiben diğer altcoinlerde de muazzam düşüşler yaşandı. Terra tokenı LUNA ve stablecoini UST en büyük çöküşü yaşayan kripto paralar arasındaydı. Değerinin neredeyse %100’ünü kaybeden LUNA ile beraber UST, birçok önemli borsadan delist edildi. Kısa bir delist yaşayan LUNA, bugün ise yükselişi ile beraber yatırımcıların kafasını karıştırıyor.

%1500 artan LUNA, ortalama olarak 0,00049 dolar fiyatla işlem görüyor. Terra, doğrulayıcılar zincir içi takasları devre dışı bırakmayı kabul ederken büyük çöküşün ardından üretim bloğuna devam ettiğini duyurmuştu. LUNA’nın son 24 saatteki işlem hacmi %2000 gibi muazzam bir artış ile 6,8 milyar doları aştı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance da platformunda LUNA/BUSD ve UST/BUSD için spot alım satımı açtı. Ayrıca, her iki token için aynı anda para yatırma ve çekme işlemlerine de izin vermiş durumda. Ancak borsanın yatırımcılara tokenların temelleri ve projeleri ile ilgili kendilerinin araştırma yapmaları için de bir uyarı notu bulunuyor.

LUNA’nın yeniden yükselişi bir tuzak mı? Terra, BTC rezervini kullanacak mı? Son 24 saat içinde LUNA için ticaret çok dalgalı oldu. Neredeyse ölmüş olan bir kripto paranın fiyatındaki bu ani artış, yatırımcı cephesinde de bazı önemli soruları gündeme getiriyor. Yükselişin, bazı kesimler tarafından daha fazla para elde edebilmek için sağlanan bir Boğa tuzağı olduğu düşünülebiliyor.

Terra’nın kurucusu Do Kwon, tarihi UST de-pegging’de fonlarını kaybeden topluluk ve sahipleri için nasıl hissettiğini ortaya dile getirdi. Ekibin, de-pegging olayı sırasında Luna Foundation Guard Bitcoin rezervlerinin kullanımını belgelemek için çalıştığını belirtti. Raporlara göre, LFG BTC rezervi yaklaşık 70.736 Bitcoin tutuyor.

4/ We are currently working on documenting the use of the LFG BTC reserves during the depegging event. Please be patient with us as our teams are juggling multiple tasks at the same time.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 13, 2022