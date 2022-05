Elon Musk, Twitter’ı satın alma anlaşmasının ‘geçici olarak askıya alındığını‘ açıkladı. Musk yaptığı açıklamada “Twitter anlaşması, sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5’inden daha azını temsil ettiğini destekleyen ayrıntılar gelene kadar, geçici olarak askıya alındı.” dedi. Tweet’e ekli bir Reuters bağlantısı, Twitter’ın düzenleyici bir dosyada bu tür hesapların 2022’nin ilk çeyreğinde para kazanılabilir günlük aktif kullanıcılarının yüzde 5’ini temsil ettiğini tahmin ettiğini bildirdi.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022