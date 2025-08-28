Yanmar Turkey’in Türkiye pazarına sunduğu LS Traktörler, üstün teknik donanımı, sürüş konforu ve operatör dostu tasarımıyla hem performans hem de verilmilik açısından öncelikli tercihi oluyor.

Japon teknoloji devi Yanmar’ın ülkemizdeki tam iştiraki konumunda bulunan Yanmar Turkey’in Türkiye pazarına sunduğu LS Traktörler, geniş ürün yelpazesi ve farklı ihtiyaçlara cevap veren modelleriyle tüm coğrafi bölgelerdeki çiftçilerin beklentisine çözüm getiriyor.

Türkiye pazarına giriş yapan LS Traktör, hem küçük ölçekli bahçe işleri hem de büyük tarla işletmeleri için ihtiyaç duyulan beygir gücü ve özelliklere sahip seçenekler sunuyor.

Yanmar Turkey Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir, Türkiye pazarına sunulan Kore menşeli LS modellerini belirlerken birkaç farklı faktöre baktıklarını belirterek, “LS’nin Türkiye’ye girişinde tek tip değil, çok yönlü bir yaklaşım benimsedik. Öncelikle Türkiye tarımsal açıdan çok büyük bir çeşitliliğe sahip. Bu yüzden hem XJ25 gibi kompakt, düşük beygirli ve manevra kabiliyeti yüksek traktörleri hem de MT7 101 gibi yüksek güç isteyen, geniş ekipman taşıyabilen traktörleri portföyümüze aldık. Ayrıca sahadan gelen müşteri talepleri de tercihlerimizde etkili oldu” dedi.

Verimliliğin Güçle Buluştuğu Nokta

Kore mühendisliği ve sağlam üretim anlayışıyla öne çıkan LS Traktörleri, Yanmar Turkey’in deneyimi ve satış sonrası desteğiyle de kullanıcıların güvenini kazanıyor. Verimli motor teknolojisi yakıt tüketimini azaltıyor; yüksek hidrolik kapasite, ekipmanların rahatlıkla kullanılmasına imkân tanıyor. Güçlü şasi yapısı ve dayanıklı ön aksı, zorlu arazi koşullarında uzun ömürlü performans sunuyor. Ergonomik kabin tasarımı, geniş görüş açısı gibi özellikler sayesinde kullanıcılar için konforlu bir çalışma ortamı sağlıyor. Türkiye genelindeki, Yanmar’ın yıllardır yapılandırdığı yaygın servis ağı ve yedek parça teminindeki kolaylık, çiftçilerin en önemli güvencelerinden biri olarak öne çıkıyor. Tüm bu özellikler LS Traktörlerini fiyat-performans açısından uzun vadeli kazanç sağlayan bir seçenek haline getiriyor.

İşletme maliyetlerine anlamlı katkı

Teknik donanım ve yakıt ekonomisi açısından LS, diğer traktörlerden belirgin şekilde ayrılıyor. Gelişmiş şanzıman sistemleri sayesinde vites geçişleri daha yumuşak ve pratik, bu da operatör konforunu artırıyor. Yüksek hidrolik kapasite, tarım makinelerinin daha verimli kullanılmasına ve işlerin daha kısa sürede tamamlanmasına olanak tanıyor. Motor teknolojisinde ise LS, düşük emisyonlu ve yakıtı verimli kullanan yapısıyla öne çıkıyor. Optimum güç yönetimi sayesinde gereksiz yakıt tüketimi engelleniyor, düşük rölanti tüketimiyle de işletme maliyetleri düşüyor. Konfor tarafında ise ergonomik oturma pozisyonu ve ideal vites yerleşimi kullanıcının yorulmasını önlüyor. Özellikle MT5 ve MT7 serilerinde bulunan elektro hidrolik çekiş sistemi, toprak altı ekipmanlarının kullanımını kolaylaştırarak operatöre ciddi avantaj sağlıyor.

Kanbir: “Hedefimiz, Türkiye’nin her köşesine yüksek kaliteli ürün ve hizmet götürmek.”

Yanmar Turkey olarak satış ve satış sonrası süreçlerin tümünde müşteriye yüksek kalitede ürün ve hizmet sunmanın önemine değinen Kanbir, “2025 itibariyle portföyümüze eklediğimiz LS traktörlerle Türkiye’nin her köşesinde bayilik ağımızı yapılandırmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yeni bayiliklerin yanı sıra satış sonrası hizmetlerde de Yanmar’ın 200’ü aşkın güçlü ve yaygın servis altyapısını LS kullanıcılarının hizmetine sunuyoruz. Böylece çiftçilerimizin LS markasına duydukları güveni güçlendirirken uzun vadeli müşteri memnuniyetini garanti altına alıyoruz” diye konuştu.