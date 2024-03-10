Çinli otomotiv devi Lotus, bir süredir Lotus Emeya isimli elektrikli spor otomobili üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Lotus Emeya fiyatları resmi olarak açıklandı. Detaylara bakalım.

Lotus Emeya fiyatları

Lotus Emeya 3 farklı varyasyon ile birlikte geliyor. Fiyatlar da buna göre değişkenlik gösteriyor. Lotus Emeya fiyatları şu şekilde olacak:

Emeya R: 150.990 euro

Emeya S: 107.450 euro

Emeya: 106.400 euro

Lotus Emeya neler sunuyor?

Lotus bundan önce Lotus Eletre isimli bir elektrikli SUV piyasaya sürmüştü. Lotus Emeya ise markanın ikinci elektrikli otomobili olarak karşımıza çıkıyor.

Otomobil 675 kW gücünde bir motora sahip. Bu motor 985 Nm tork üretebiliyor. Otomobil 0’dan 100 km/sa hıza ise sadece 2.78 saniyede çıkıyor. Otomobil aerodinamik için aktif bir spoyler’a da sahip.

Pil tarafında ise otomobil 102 kWh büyüklüğünde bir pil paketiyle birlikte geliyor. Otomobil, bu pil paketi ile birlikte 650 kilometrelik bir menzil sunuyor. Otomobilin daha güçlü olan R versiyonunda aynı pil 520 km, R+ versiyonunda ise aynı pil 480 km menzil sunuyor.

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Otomobil LiDAR sensörüne de sahip. Bu sensörle birlikte adaptif hız sabitleme ve otomatik park gibi işlevleri yerine getirebiliyor. Bunların haricinde otomobil toplamda 34 farklı sürüş destek yardımcısına sahip.

İç tarafa geldiğimizde ise otomobil Tesla’ya benzer bir tasarımla birlikte geliyor. Ortada 15.1 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Otomobilin tüm ayarları bu ekrandan sağlanıyor.