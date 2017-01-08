Londra’dan New York’a 3.5 Saate Gitmek Mümkün Olacak

İngiltere’nin başkenti Londra’dan Amerika’nın simgesel şehri New York’a gitmek yaklaşık olarak 8 saat 15 dakika kadar sürüyor.

Ancak Virgin’in sahibi Richard Branson yakında Londra, New York arası uçuşun 3.5 saat kadar düşeceğini açıkladı. Denver merkezli Boom Supersonic firması bunu hayata geçirmeyi amaçlıyor. Bu heyecan verici gelişmenin ilk olarak Nisan ayında açıklayan firma sonunda geliştirdiği ilk prototipi gösterdi.

Virgin Group’un kurucusu Richard Branson’ın destek verdiği firmanın prototipi 2.2 mach hıza kadar çıkabiliyor. Yani sesten 2.2 kat daha hızlı olan uçak saatte 2716 kilometre hıza erişiyor. XB-1 prototipinin adı Baby Boom olarak geçiyor. Prototipte bir yolcu uçağında kullanılacak olan teknolojik yenilikler tanıtılıyor.

Neredeyse 20 yıl önce efsanevi Concorde bunu başarıyla yerine getiriyordu. Concorde delta kanatlarıyla 2179 kilometre hıza kadar çıkabiliyordu. Artan benzin fiyatları, 2000 yılında yaşanan kaza ve 2001 yılında Amerika’da ki Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan terör saldırısı sonrasında Concorde artık kullanımdan kaldırıldı. Ayrıca uçak aşırı derecede gürültü yayıyordu.

Son teknoloji materyallerle ve gelişmiş motor teknolojisi ile üretilecek olan Boom Supersonic hafif, sessiz ve yakıt konusunda daha tasarruflu olacak. Ayrıca Boom Supersonic biletleri yaklaşık olarak 5000 dolar civarında olacak. 2000 yılında Concorde ile aynı uçuş 12.000 dolardı.