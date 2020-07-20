Bitcoin
Londra Merkezli EAK Digital’den Türkiye Yatırımı
Markaların halkla ilişkiler süreçlerinde yol arkadaşlığına başvurduğu ve iletişim süreçlerini emanet ettiği Pr ajansları dijitalleşen dünya ile kendini yenilemeye hızla devam ediyor. Özellikle büyük ölçekli şirketlerin yöneticilerinin Blockchain ve kripto para piyasasına olan ilgileri her geçen gün artıyor. Son olarak dört kıtada faaliyetlerini sürdüren Blockchain Pr ajansı EAK Digital Türkiye’ye girme kararı aldı. Türkiye’nin ilk Blockchain Pr Ajansı olma özelliğine sahip EAK Digital, Blockchain yatırımcılarını ve markalarını buluşturacak, projeleri ve uluslararası iletişim stratejileriyle sektöre yeni bir soluk getirecek.
EAK Digital Türkiye’de Blockchain Zirveleri düzenleyecek
Türkiye’de kripto para yatırımcılarını ve Blockchain girişimcilerini buluşturacak Blockchain Zirveleri yapmayı hedefleyen EAK Digital, ilk hamlesini özel Türkçe çevirilerle Nisan ve Haziran aylarında Blockdown 2020 3D Sanal Konferansla yaptı. Katılımcılarına 3D deneyimi yaşatan EAK Digital’in yatırımcıların sorularına cevaplar aradığı konferansına ilgi oldukça yoğundu. EAK Digital’in yeni ürünü olan 3D sanal konferansını geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Binance Borsası da kullanmıştı.
Akıllı Telefonlar
Ucuz kripto para telefonu HTC Exodus 1s tanıtıldı
HTC, blockchain odaklı akıllı telefon serisi Exodus’un yeni üyesi olan Exodus 1s’i Berlin’de duyurdu. Giriş seviyesi özellikler sunan HTC Exodus 1s, kripto para telefonlarını önemli ölçüde ucuzlatıyor.
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HTC Exodus 1s, uygun fiyatlı kripto para cüzdanı olacak
HTC Desire 12s ile aynı özelliklerdeki Exodus 1s, kripto para transferinin yanı sıra işletim sisteminden bağımsız bir alanda Zion cüzdanı da barındırıyor. Zion cüzdanı; Bitcoin, Ether, Litecoin, Stellar ve Etherum para birimlerini güvenli bir şekilde saklıyor. Bitcoin defteri oluşturmak için ise kullanıcının en az 400 GB depolama alanı sunan bir microSD karta sahip olması gerekiyor. Ayrıca Tayvanlı markaya göre cihaz, dünyanın Bitcoin düğümü çalıştırma özelliğine sahip ilk akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor.
Giriş seviyesi özellikler barındıran Exodus 1s, 5.7 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 435 işlemciden alan cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama yer alıyor. Her biri 13 megapiksel çözünürlüklü ön ve arka kameraları bulunan telefona 3.000 mAh batarya enerji veriyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ise Desire 12s modelinin aslında bu iş için özel olarak yenilendiğinin göstergesi oluyor.
Telefonun teknik özellikleri beklentileri karşılamasa da, Exodus 1s’in 220 Euro fiyat etiketi yalnızca kripto para depolama amacıyla cazip olabilir. Son olarak cihazın yalnızca Avrupa, Tayvan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarında satışa sunulacağını belirtelim.
Bitcoin
Bitcoin 8700 doların üzerine çıktı
Popüler kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin, bir haftadır devam eden değer kazancı ile 8700 dolar bandının üzerine çıktı.
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Bitcoin’de ani yükselişler devam ediyor
Popüler kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin’de son haftalarda ani yükseliş ve değer kayıpları devam ediyor. 1 ay önce 5230 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, bugün 8700 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bundan sadece altı gün önce 8000 dolar seviyelerinde 7500 bandına düşüş gösteren kripto para biriminde değer kaybı birkaç gün içinde %6’lara inmişti. 26 Mayıs tarihinde ise ani bir artış göstererek 8500 dolar seviyesine gelmişti.
Bugün ise Bitcoin’de dalgalanma devam ederken işlem seviyesi 8700 dolar bandında seyrediyor. Gün içerisinde 8759 dolar işlem değeri ile günün en yüksek değeri sağlanırken saat 08:00 de 8450 dolar bandına ani bir gerileme yaşandı. Bu 7 günlük süreçte ise Bitcoin %10,46 değer kazancı ile en çok konuşulan kripto para birimi olmaya devam etti. Bir başka para birimi Etherum’da ise şu anda Bitcoin değer artışı kadar olmasada hareketlilik gözlemleniyor. 271 dolar seviyesinde %1 ‘lere yakın artış gösteren Etherum, 26 Mayıs tarihinde 12 dolarlık değer artışı göstermişti.
Bitcoin
BtcTurk Pro yayında: Profesyonel yatırımcılar için yeni platform
BtcTurk, profesyonel kripto para yatırımcıları için BtcTurk Pro web sitesini beta versiyonu ile yayına aldı.
BtcTurk Pro neler sunuyor?
Şu anda 600 bin kullanıcısı bulunan BtcTurk, ülkemizin ilk kripto para borsası olma ünvanını taşıyor. Şirketin yeni hizmeti ise, profesyonel kripto para yatırımcıları için geliştirilen ve içerisinde ekranlar, araçlar, raporlar ve yeni güvenlik uygulamaları gibi özellikler olan bir platform.
Platformunöne çıkan özellikleri:
- Fiyat grafiklerinde, Tradingview tarafından sağlanan halka açık indikatörler ve çizim araçlarının kullanımı
- İstenilen aralıklarla çok sayıda göstergeyi barındıran raporlara ulaşım
- İşlem yapılmak istenen kripto paraların fiyat grafikleri ve derinlik tablosunun aynı sayfada takibi
- API ile gerçek zamanlı ve geçmiş verilere anında erişim
- OAuth2 ile hesabı 3. parti uygulamalara (örn. Matriks Trader) bağlanabilme
Sözünü ettiğimiz yeni web sitesine https://pro.btcturk.com adresinden ulaşılabiliyor.