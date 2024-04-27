Hazine ve Maliye Bakanlığı, yiyecek ve içecek hizmeti sunan lokanta ve kafe gibi işletmelerdeki KDV oranları için değişikliğe gitti. Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberler, bakanlığın lokanta ve kafelerdeki KDV oranlarını yeniden düzenleyeceğini ortaya koymuştu. Hazırlanan tebliğ taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Buna göre lokanta ve kafe gibi işletmelerde KDV oranları artırıldı.

Lokanta ve Kafe KDV Oranlarında Değişiklik, KDV Oranları Artırılıyor

Yapılan düzenlemeyle, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin KDV oranları artırılıyor. İşletmeler artık hem kendi hazırladıkları ürünler hem de dışarıdan temin ettikleri ürünler için yüzde 10’luk KDV hesaplayacaklar. Bu düzenleme, gel-al ve adrese teslim gibi yöntemlerde de aynı kalacak. Ayrıca, iş yeri ruhsatı olmayan ancak müşterilere masa, oturma yeri ve tezgah gibi imkanlar sunan yerler de bu kapsamda değerlendirilecek.

Yeni oranlara göre, daha önce yüzde 8 olarak uygulanan oran yüzde 10’a çıkarılırken, yüzde 18 olanlar da yüzde 20 olarak düzenlenecek. Bu aşamada yüzde 2’lik bir artış olduğunu söylemek mümkün. Kararın 1 Mayıs 2024 itibarıyla yürürlüğe gireceği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edileceği bildirildi.

Bu düzenlemenin gerekçesi olarak, suistimalleri engellemek ve vergi oranlarını dengelemek gösteriliyor. Daha önce yapılan denetimlerde ise yaklaşık 40 bin mükellefin KDV oranı uyumsuzluğu yönünden incelendiği ve bazı işletmelerin KDV oranlarını düşük gösterdiği tespit edilmişti. Özellikle bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine farklı ürünleri satmış gibi göstererek KDV oranını düşük tuttuğu belirtilmişti.

Bu düzenlemeyle, vergi denetimlerindeki şeffaflığın artırılması ve vergi uyumunun sağlanması hedefleniyor. Ancak bu düzenlemenin dışarda yemek yiyenler için bir fiyat artışı anlamına gelebileceğini de söylemek mümkün. Zira KDV oranlarının artmasıyla beraber, kafe, restoran ve lokanta gibi işletmeler bu artışları vatandaşa yansıtacaktır.

Dışarda yemek orta halli bir vatandaş için zaten lüks bir konuma gelmişken, artık varlıklı kimseler de bu konuda zorlanacak gibi duruyor. Yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin KDV’leri için yapılan bu değişiklik bakalım vatandaş nezdinde nasıl yankı bulacak.

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