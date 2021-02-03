Logitech’ten Sevgililer Gününe Özel Kampanya!

Logitech 1-14 Şubat tarihleri arasında farklı ürün kategorilerinde %20’ye kadar indirim seçeneği sunuyor. Ayrıca klavye arayanlara K380 Multi-Device Bluetooth Klavye, K380 Klavyeye uyumlu tasarlanmış bir Mouse ile sevdiklerinin ofis stilini tamamlamak isteyen kullanıcılara Pebble M350 Mouse, ofis stilinde minimalist tasarım arayanlara MK470 Kablosuz Klavye&Mouse Seti de seçenekler arasında. Ayrıca müzik tutkunu sevgililere ise Wonderboom 2, Boom 3 gibi kablosuz hoparlörler alternatif oluyor.

Ürün Fiyatlandırması:

K380 Multi-Device Bluetooth :249 TL

Pebble M350 Kablosuz Mouse : 169 TL

Logitech MK470 Kablosuz Klavye&Mouse Seti: 399 TL

Ultimate Ears Wonderboom 2 Kablosuz Hoparlör: 799 TL

Utimate Ears Boom 3 Kablosuz Hoparlör : 1299 TL

Farklı renk seçenekleriyle Logitech K380 Multi-Device Bluetooth

Tüm Bluetooth® kablosuz cihazlara bağlanabilen, K380 Multi-Device Bluetooth klavyesi farklı renk seçenekleriyle geliyor. Özellikle gül rengine alternatif olarak siyah rengi de olan K380 klavye, tarzınıza uygun seçeneklerle geliyor.

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Minimalist detaylar! MK470 Kablosuz Klavye&Mouse Seti:

MK470 hassas makas yapısına sahip ince tuşlar, dizüstü bilgisayar benzeri bir yazma deneyimi sağladığını belirtiyor. Ayrıca sessiz mouse ise konforlu bir çalışma imkânı sunuyor.

Sessiz ve şık! Pebble M350 Kablosuz Mouse:

Logitech® M350 Pebble, ince ve portatif tasarımıyla elde hafif bir his veriyor. Üstelik minimalist tasarım, beyaz, gül ve grafit renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.

Müzikten vazgeçmeyenler! Ultimate Ears Wonderboom 2 & Boom 3:

Kablosuz hoparlörler WONDERBOOM 2 ve BOOM müzik tutkunu sevgililere hitap edecek. Özellikle müziği her yere taşımak isteyen kullanıcılar için, darbelere karşı dayanıklı ve su geçirmez özelliğe sahip Ultimate Ears hoparlörler farklı renk seçenekleriyle kullanıcıyı karşılıyor .