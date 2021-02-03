Genel
Logitech’ten Sevgililer Gününe Özel Kampanya!
Logitech 1-14 Şubat tarihleri arasında farklı ürün kategorilerinde %20’ye kadar indirim seçeneği sunuyor. Ayrıca klavye arayanlara K380 Multi-Device Bluetooth Klavye, K380 Klavyeye uyumlu tasarlanmış bir Mouse ile sevdiklerinin ofis stilini tamamlamak isteyen kullanıcılara Pebble M350 Mouse, ofis stilinde minimalist tasarım arayanlara MK470 Kablosuz Klavye&Mouse Seti de seçenekler arasında. Ayrıca müzik tutkunu sevgililere ise Wonderboom 2, Boom 3 gibi kablosuz hoparlörler alternatif oluyor.
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Ürün Fiyatlandırması:
- K380 Multi-Device Bluetooth :249 TL
- Pebble M350 Kablosuz Mouse : 169 TL
- Logitech MK470 Kablosuz Klavye&Mouse Seti: 399 TL
- Ultimate Ears Wonderboom 2 Kablosuz Hoparlör: 799 TL
- Utimate Ears Boom 3 Kablosuz Hoparlör : 1299 TL
Farklı renk seçenekleriyle Logitech K380 Multi-Device Bluetooth
Tüm Bluetooth® kablosuz cihazlara bağlanabilen, K380 Multi-Device Bluetooth klavyesi farklı renk seçenekleriyle geliyor. Özellikle gül rengine alternatif olarak siyah rengi de olan K380 klavye, tarzınıza uygun seçeneklerle geliyor.
Minimalist detaylar! MK470 Kablosuz Klavye&Mouse Seti:
MK470 hassas makas yapısına sahip ince tuşlar, dizüstü bilgisayar benzeri bir yazma deneyimi sağladığını belirtiyor. Ayrıca sessiz mouse ise konforlu bir çalışma imkânı sunuyor.
Sessiz ve şık! Pebble M350 Kablosuz Mouse:
Logitech® M350 Pebble, ince ve portatif tasarımıyla elde hafif bir his veriyor. Üstelik minimalist tasarım, beyaz, gül ve grafit renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.
Müzikten vazgeçmeyenler! Ultimate Ears Wonderboom 2 & Boom 3:
Kablosuz hoparlörler WONDERBOOM 2 ve BOOM müzik tutkunu sevgililere hitap edecek. Özellikle müziği her yere taşımak isteyen kullanıcılar için, darbelere karşı dayanıklı ve su geçirmez özelliğe sahip Ultimate Ears hoparlörler farklı renk seçenekleriyle kullanıcıyı karşılıyor.
Apple
Apple M1 Mac cihazları Edge için resmi desteği sonunda aldı
Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni bir versiyon yayınladı. Tarayıcı yeni haliyle artık Apple M1 MacBook cihazlarını destekliyor.
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M1 için Office 365 desteği Aralık ayında gelmiş, günler sonrasında firma Edge için denemelere başlamıştı. Şimdi de Microsoft sitesinden Edge tarayıcısının güncel hali indirilebiliyor. Bu alanda ise MacBook kullanıcılarına verilen “Apple Çipli Mac” seçeneği görülebiliyor. Dolayısıyla artık Edge, Apple Silicon üzerinde Rosetta 2 kullanmaya gerek olmadan doğal olarak çalışabiliyor.
Özellikle Microsoft tarayıcısına geçmek isteyen Apple M1 Mac kullanıcıları için bu oldukça iyi bir haber. Çünkü Rosetta her ne kadar Edge tarayıcısını çalıştırsa da performansta düşüşler sıkça mevcuttu.
Ayrıca 9to5Mac tarafından gelen bilgilere göre M1 optimizesine sahip Edge tarayıcısı Chrome kadar hızlı çalışıyor. MacBook cihazlarında Chrome tarayıcısının kullandığı kaynakları düşünürsek sistemde Edge tarayıcısına geçişler görmemiz muhtemel.
Microsoft yeni tarayıcısıyla ilgili olarak “macOS için uygun hale getirildiğini” söylüyor. Böylelikle kullanıcılara “Mac için özel bir internet deneyimi” vadettiklerini de belirtiyor. Bu özelliklerin içerisine sekmelere kolay erişim ve video kontrolüne touchbar üzerinden erişme de dahil.
Böylelikle bir süre önce Mac için getirilen Google Chrome ve Firefox desteğinin ardından Microsoft da tarayıcısını Apple M1 Mac cihazları için getirmiş oluyor.
Genel
EA Star Wars oyunu yapmaya devam edecek!
EA Star Wars oyunları yapmaya devam ediyor. Firma hakların başka yapımcılara verilmesinden etkilenmeden yeni oyunlar yapacak.
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EA yapımı yeni Star Wars oyunları görmeye devam edeceğiz!
Star Wars film dünyasında olduğu kadar oyun dünyasında da oldukça etkili bir marka. Oyun dünyasında yıllardır yer alan evren uzun bir zamandır EA tekelinde oyuncuları karşılıyordu. Disney tarafından yapılan sözleşmenin sona ermesinin ardından evren artık farklı oyun yapımcılarına da uğrama şansını yakaladı. Ubisoft‘un açık dünya Star Wars oyunu yapacağının duyurulmasının ardından gözler Electronic Arts cephesine çevrildi. Ancak ortaya çıkan haberlere göre firma “özel” anlaşmanın bozulmasını pek umursamıyor.
✅ We love Star Wars.
✅ We look forward to continuing our partnership with Lucasfilm Games.
✅ We’re making more Star Wars games.
✅ BD-1 is still the cutest.
— Electronic Arts (@EA) January 13, 2021
Konuyla alakalı bir paylaşım yapan firma, Lucasfilm Games ile olan anlaşmasını devam ettireceğini açıkladı. Star Wars oyunu geliştirmeye devam edecek olan firma, planlarının aksamadığını CEO’su aracılığı ile duyurdu. Andrew Wilson, Disney ile olan bağın süreceğini açıklarken, hayranlarını sevindirecek oyunlar yapmaya devam edecelerini belirtti. Firma özel anlaşmanın sona ermesinin kötü olmadığını düşünmekte. Hali hazırda eldeki yapımları sayesinde oldukça beğeni topladıklarını düşünen EA, yeni oyunlar yapmaya devam edecek. Böylelikle Star Wars evreni ile alakalı farklı firmalardan birçok yapım oyuncuları karşılayacak. Bakalım hayranlar genişleyecek katalog ile birlikte hayal ettikleri oyunlara kavuşabilecekler mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
SpaceX SN9 roketi iniş sırasında patladı
Elon Musk’ın başı dertten kurtulmuyor. Büyük uğraşlarla geliştirilen SpaceX SN9 roketi, iniş esnasında patladı. Başarılı şekilde kalkan roket, inişi gerçekleştiremedi. Şirketin diğer prototipinin, zarar görmüş olma ihtimali var.
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Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, insanlığın en büyük hayallerinden biri olan uzaya giden yolda ufak bir gerileme yaşadı. Uzun süredir Mars ve Ay’a yolculuk için çeşitli roketler kullanan şirket, iniş esnasında yaşadığı bir sorun sebebiyle patlayan roketini kaybetti. ABD’li şirketin temel amacı, yeniden kullanılabilir roketlerle uzay yolculuğunu herkes için ulaşılabilir hale getirmek istiyor. Bu alanda oldukça başarılı olan şirket, Elon Musk’ın önderliğinde oldukça başarılı oldu. Son olarak Starship roketinin SN9 prototipini fırlatan SpaceX, Başarılı bir kalkışın ardından iniş esnasında sorun yaşadı.
SpaceX SN9 roketi iniş sırasında patladı
SpaceX SN9, şirketin Starship roketi için geliştirdiği bir prototip. Roket 2 Şubat 2021, Türkiye saati ile 23:26’da bulunduğu istasyondan kalkış yaptı. Kısa süre içerisinde beklenilen irtifaya çıkan roket, daha sonra iniş işlemine geçti. Özellikle iniş sırasında sorun yaşamaya başlayan roket, kritik bir dönüş manevrasını gerçekleştiremedi. Manevra kısmında yaşanan sorun nedeniyle doğru pozisyon alamayan SN9 roketi, yere çakılarak patladı. Her ne kadar roket patlamış olsa bile, şirketin yaptığı test başarılı kabul ediliyor. Mühendisler konuyu detaylı inceleyerek roketin çakılma sebebine neden olan hatayı bulacak ve sonraki test için giderecek. Gün içerisinde açıklama geliyor.
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SN10 için potansiyel tehlike
SpaceX SN9, şirketin geliştirdiği tek prototip değil. Hali hazırda uzay şirketinin elinde SN10 isimli hazır bir prototip daha duruyor. SN9 roketinin patlama alanı ise SN10 prototipinin saklandığı bölgeye oldukça yakın. Patlamadan sonucunda, SN10 roketinin zarar görüp görmediği ise bilinmiyor. Eğer roket zarar görmediyse, SN10’un yakın zaman içinde fırlatılacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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