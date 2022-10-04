Linus Torvalds Linux çekirdeğinin 6.0 sürümünü yayınladı. Bu güncelleme performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerine ek olarak yeni donanım desteği de ekliyor. Yeni çekirdek sürümü önemli bir değişiklik getirmiyor.

Linus Torvalds, Linux posta listesinde Linux çekirdeği 6.0’ın şu andan itibaren kullanılabilir olduğunu yazdı. Yıllar sonra ilk kez Linux çekirdeğinin yeni bir büyük ‘sayı sürümü’ ortaya çıkacak; Linux 5.0 Mart 2019’da ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda Torvalds, Linux 6.0’ın büyük bir sürüm olmadığını; çekirdek sürümünde çok az büyük değişiklik olduğunu yazıyor.

“Umarım herkes için açık olduğu gibi, büyük sürüm numarası değişikliği, herhangi bir büyük, temel değişiklikten ziyade, el ve ayak parmaklarımın tükenmesinin bir sonucudur.” Torvalds, Linux 6.0’da 15,000’den fazla birleştirme dışı işlem olduğunu vurguluyor. Linux üreticisine göre bu, onu taahhütler açısından daha büyük sürümlerden biri haline getiriyor.

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Linux 6.0, çeşitli hata düzeltmelerinin yanı sıra donanım üreticilerinin yeni sürücülerini de içeriyor. Örneğin Intel, yakında çıkacak Sapphire Rapids sunucu yongaları ve Raptor Lake işlemcileri için destek ekliyor. AMD, yakında çıkacak olan RDNA 3 GPU’ları için bazı düzeltmeler sağlıyor. Modern AMD sistemlerinin performansına zarar verebilecek eski AMD yonga setleri için bir geçici çözüm kaldırıldı. Buna ek olarak, H.265-api kararlı dala taşınmıştır.

Linux 6.0’ın yayınlanmasıyla birlikte, Linux sürüm 6.1’in birleştirme penceresi yakında açılacak. Phoronix ayrıca, bu sürümün Rust programlama dili için resmi destek de dahil olmak üzere önemli değişiklikler almasının beklendiğini yazıyor.