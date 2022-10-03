Bu yılın Eylül ayı sonunda yayınlanan büyük Windows 11 22H2 güncellemesi, Microsoft’un işletim sistemiyle ilgili eski sorunları geri getirdi.

Neowin web sitesi tarafından toplanan bir dizi rapora göre, platformu güncelledikten sonra yazıcılarını kullanırken sorun yaşayan birçok kullanıcı var. Geçen yıl da belirli modellerin kurulumu sırasında hatalar ve uyumsuzluk uyarıları kaydedilmişti.

Ana hata, daha önce yapılandırılmış olan ve yükseltmeden sonra kaybolan yazdırma ağlarının kaybolmasıdır. Cihazları tekrar manuel olarak eklemeye çalıştığında, kullanıcı 0x00000bc4 hata uyarısını alır.

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Görünüşe göre sorun, varsayılan olarak yapılandırılan bir aktarım protokolünde ve bu protokol yeni sürümde yanlış yerleştirilmiş.

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Ancak topluluktan gelen tek şikayet bu değil: Aroged sitesinin de belirttiği gibi, yazıcıların düzgün bir şekilde yapılandırıldığı, ancak bilgisayarın renkli yazdırma, kağıt boyutunu veya türünü değiştirme ve diğer ayarlar gibi çevre biriminin gelişmiş özelliklerini kullanmasının engellendiğine dair birkaç rapor da var.

Microsoft şimdilik vakalar hakkında resmi bir açıklama yapmadı, ancak yakında bir düzeltme göndermesi bekleniyor. Kısa bir süre önce Nvidia, ekran kartlarının çalışmasında aynı 22H2 sürümünden kaynaklanan kusurları gidermek için acil bir güncelleme yayınlamak zorunda kaldı.

Kaynak: Neowin, Aroged