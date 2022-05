Linktree kısayollarıyla özel sayfa oluşturma hizmeti ve NFT‘entegrasyonu içeren yeni özellikler başlattı. Toplamda, dijital sanat koleksiyoncuları olan ve daha önce ağırlıklı olarak sosyal ağ profilleri, web siteleri ve diğer destinasyonlar için adres içeren sayfaları artırmak isteyenlere yönelik üç yeni kaynak var.

İlk yenilik, OpenSea platformu aracılığıyla edinilen jetonları Linktree’deki sayfanıza erişen herhangi bir kullanıcıya göstermenin basit bir yolu olan NFT Galerisidir. İkincisi, NFT’leri özel sayfalarınızın profil resmi veya arka planı olarak ekleme imkanı sunuyor.

We're excited about the possibilities of #Web3 in creator empowerment 💪

Today we're launching 3 new features that allow creators to elevate their Linktrees with Web3. We developed some of these features in partnership with @OpenSea 🤝

🧵 pic.twitter.com/GQygjE5NVx

— Linktree (@Linktree_) May 17, 2022