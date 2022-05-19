Game Garaj‘ın Knight 5T12-RX6650XT sistem incelemesiyle karşınızdayız. Tam bir savaşçı gibi görünen 7 RGB fanlı kasası, RX 6650XT içeren sistemin detayları ve testleri sayfamızda!

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Sistem özelleştirme ve güncel fiyat bilgisi için; https://hwp.to/Knight5T12

Not: Bu videodaki PC sistemi, inceleme için Game Garaj tarafından temin edilmiştir.

Knight 5T12-RX6650XT Sistem Özellikleri

Kasa: DarkFlash Knight K1

Güç Kaynağı: 650 Watt

Anakart: Biostar H610MH

İşlemci: Intel Core i5 12400F

Ekran Kartı: PowerColor Hellhound RX 6650 XT 8 GB

Bellek: Crucial Ballistix 16GB (2x8GB) 3200Mhz CL16

Depolama: Kingston SNVS 500 GB 2700/17000 NVMe M.2 SSD

Ön Panel Bağlantıları:

2x USB 3.0

1x USB 2.0

2x Ses

Arka Panel Bağlantıları:

1 x PS/2

1 x HDMI

1 x VGA

2 x USB 3.2 (Gen1)

4 x USB 2.0

1 x RJ45 LAN

3 x Ses jakı