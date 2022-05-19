Game Garaj‘ın Knight 5T12-RX6650XT sistem incelemesiyle karşınızdayız. Tam bir savaşçı gibi görünen 7 RGB fanlı kasası, RX 6650XT içeren sistemin detayları ve testleri sayfamızda!
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İçindekiler
7 RGB FANLI ŞAHANE SİSTEM! | Knight 5T12-RX6650XT
Sistem özelleştirme ve güncel fiyat bilgisi için; https://hwp.to/Knight5T12
Not: Bu videodaki PC sistemi, inceleme için Game Garaj tarafından temin edilmiştir.
Knight 5T12-RX6650XT Sistem Özellikleri
- Kasa: DarkFlash Knight K1
- Güç Kaynağı: 650 Watt
- Anakart: Biostar H610MH
- İşlemci: Intel Core i5 12400F
- Ekran Kartı: PowerColor Hellhound RX 6650 XT 8 GB
- Bellek: Crucial Ballistix 16GB (2x8GB) 3200Mhz CL16
- Depolama: Kingston SNVS 500 GB 2700/17000 NVMe M.2 SSD
Ön Panel Bağlantıları:
- 2x USB 3.0
- 1x USB 2.0
- 2x Ses
Arka Panel Bağlantıları:
- 1 x PS/2
- 1 x HDMI
- 1 x VGA
- 2 x USB 3.2 (Gen1)
- 4 x USB 2.0
- 1 x RJ45 LAN
- 3 x Ses jakı
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