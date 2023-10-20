Porno ve bahis siteleri daha fazla para kazanmak için çoğunlukla link kısaltma sitelerini kullanıyorlar. Bu sitelerden ise gidilecek sitelere ulaşılıyor. Geldiğimiz noktada bugün devlet, link kısaltma sitelerine engel getirdi. Detaylara bakalım.

Sitelerden en popüleri olan Linktr engellendi. Sayfaya girildiği zaman görseldeki gibi bir uyarı çıkıyor.

Bu uyarıda yasadışı bahsin terörün finansal kaynağı olduğu vurgulanıyor. Aşağıda ise yasadışı bahis ile ilgili yaptırımlar bulunuyor.

6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

“Terörizmin finansmanı suçu

MADDE 4-(1) 3 uncu madde kapsamında suç olarak düzenlenen fillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille

ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan veya toplayan kişi, fili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Madde 228 – Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandınlır.

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır. (3) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur,

(4) Suçun bir orgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artınlır.

(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardir.

7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Madde 5-(Değişik: 12/7/2013-6495/3 md.) Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalanına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne

kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarinin internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayan

kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor musabakalanına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve

beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalanına dayalı sabit ihtimali veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar

hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimali veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

Madde 34 -(1) Kumar oynayan kişiye, bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Aynca, kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.”