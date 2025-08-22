Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler) dünya ekonomisinin büyük kısmını oluşturuyor; ancak sınırlı bütçe, teknik uzmanlık eksikliği ve hızla değişen dijital trendler, büyüme ve ölçeklenme yolculuğunu zorlaştırıyor. Bu noktada LimonCloud, AWS destekli çözümlerle KOBİ‘lere özel fırsatlar sunuyor.

KOBİ’ler için bulut neden kritik?

Dijitalleşme artık bir tercih değil, rekabet için zorunluluk. Bulut altyapısı; ilk yatırım maliyetlerini azaltır, ölçeklenebilirlik sağlar, güvenlik ve iş sürekliliğini artırır. Böylece KOBİ’ler altyapı yönetimi yerine müşteriye değer yaratan işlerine odaklanabilir.

LimonCloud kimdir?

LimonCloud, Türkiye ve MENA bölgesinde faaliyet gösteren, 15 yıllık deneyime sahip ve 50’den fazla uzmandan oluşan bir ekip ile çalışan bir AWS Premier Tier Partner’dır. KOBİ (SMB) segmentinde yetkilendirilmiş tek iş ortağı olarak, şirketlerin AWS’ye geçişinde uçtan uca rehberlik eder; planlama, kurulum ve işletim aşamalarını tek elde birleştirir.

LimonCloud’un KOBİ’lere özel AWS çözümleri neler?

Buluta Geçiş (Migrate to the Cloud): Sunucular, veriler ve mevcut uygulamalar; minimum kesintiyle, güvenli biçimde AWS’ye taşınır. KOBİ’ler yüksek ilk maliyetlere girmeden sürdürülebilir ve esnek bir altyapıya kavuşur.

Veri Yedekleme ve Felaket Kurtarma: Kritik veriler güvenle yedeklenir ve arşivlenir; olası kesintilerde hızlı geri dönüş ile iş sürekliliği korunur, veri kaybı riski en aza iner.

Web Sitesi ve Uygulama Barındırma: Kurumsal siteler, e-ticaret platformları ve iş uygulamaları yüksek erişilebilirlik ve otomatik ölçeklenmeyle AWS üzerinde barındırılır.

Üretken Yapay Zekâ (Generative AI): Chatbot, öneri motoru ve içerik üretimi gibi yapay zekâ bileşenleri iş süreçlerine entegre edilerek operasyonel verimlilik artırılır.

Bulutla Yenilik (Innovate in the Cloud): Yeni hizmetler ve ürünler, bulutun esnekliğiyle daha hızlı hayata geçirilir; maliyet-fayda dengesi optimize edilir.

LimonCloud’un KOBİ’lere sağladığı avantajlar neler?

Özel indirimli AWS kullanımı: KOBİ’ler bulut maliyetlerini öngörülebilir ve avantajlı seviyelerde tutar.

Ücretsiz geçiş ve kurulum danışmanlığı: Geçiş planlaması, mimari tasarım ve devreye alma süreçleri ek bir kurulum ücreti olmadan gerçekleştirilir.

10.000 ABD dolarına kadar AWS kullanım hakkı: Uygun projelerde ücretsiz kullanım kredileriyle başlangıç maliyeti düşürülür.

Geçiş sonrası yönetim: Yedekleme, güvenlik, izleme ve maliyet kontrolü gibi operasyonlar LimonCloud tarafından yönetilerek altyapı sürekli iyileştirilir.

LimonCloud KOBİ’lere neler vadediyor?

Hızlı ve güvenli geçiş: İhtiyaçlara uygun mimari belirlenir; minimum kesintiyle taşınma gerçekleştirilir, uygulamalar doğrulanır.

Yönetilen hizmetler: Kaynaklar 7/24 izlenir; performans, güvenlik ve maliyet metrikleri sürekli optimize edilir; gerekli müdahaleler proaktif şekilde yapılır.

Kolay iletişim ve şeffaflık: AWS çözüm mimarları ile süreç boyunca bire bir iletişim kurulur; her aşamada düzenli bilgilendirme sağlanır.

İlk 2 ay ücretsiz kullanım (POC kredisi): Uygun projelerde deneme döneminde altyapı birlikte planlanır; doğru teknoloji seçimiyle yatırım geri dönüşü hızlandırılır.

Siz de LimonCloud’un KOBİ’lere özel sağladığı bulut servisi avantajlarından yararlanmak istiyorsanız, bu bağlantı üzerinden sağlanan avantajlara erişebilir ve KOBİ’nizin dijitalleşme yolunda ilk adımını atabilir, AWS destekli çözümlerle KOBİ’lere özel fırsatları keşfedebilirsiniz.