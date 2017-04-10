Doğal Reklam Çözümleri Sağlayıcısı Ligatus Türkiye’nin Ülke Müdürü Değişti

Alanında en iyilerden olan, yayıncılar ve reklamcılar için doğal reklam sağlayıcısı Ligatus Türkiye’nin ülke müdürü Emre Faks oldu.

Reklam sağlayıcısının temel misyonu, pozitif reklam deneyimleri yaratan doğal reklam çözümleri geliştirmek ve sunmak suretiyle çevrimiçi reklamcılığı zenginleştirmek. Bu alanda ise 10 yılı aşkındır varlığı bulunmakta. Şirketin yeni müdürü bu görevi Ligatus Türkiye’nin sektörde iyi bir yer edinmesini sağlayan Murat Kalafat’tan devraldı.

Kariyerine 1993 yılında Universal McCann’da başlamış olan Emre Faks, yirmi yılı aşkın süredir önde gelen medya ve dijital ajanslarda CEO’luğa uzanan farklı sorumluluklar üstlendi. Faks en son ise Hürriyet’te Dijital Deneyim ve Reklam Çözümleri Grup Koordinatörlüğü görevini yürütüyordu. Yeni müdür şirketin Türkiye pazarındaki gelişimini sürdürmekten sorumlu olacak.

Son olarak şirket, yukarıda söylediklerimize ek olarak yayıncılara güçlü bir yerel SSP (Arz Yönlü Platform) ve uzman danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu da kaliteli markalardan sağlanan en iyi gelirlerin elde edilmesiyle sonuçlandırmakta. Ligatus şirketi, Türkiye dahil 9 ülkede faaliyet göstermekte.