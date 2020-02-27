Akıllı Telefonlar
LG’nin yeni telefonu Q51 duyuruldu.
LG‘nin yeni orta seviye telefonu Q51‘i duyurdu. Güney Koreli firma, Q51 modeli ile uygun fiyata yeni teknolojilerini kullanıcıları ile buluşturuyor.
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İşte LG Q51 ve teknik özellikleri
LG yeni telefonu Q51‘i duyurdu. Firmanın orta seviye de piyasaya süreceği cihaz özellik bakımından K50s ile benzer tarafları bulunmakta. 6.5 inç ekranla gelen telefonun görüntü kalitesi HD+ olarak belirlenmiş. Ön tarafta damla çentiğe yer veren cihazın öz çekim kamerası, 13 MP. Cihazda parmak izi okuyucusu arka panelde yer almakta. Ayrıca Q51 üç adet arka kameraya sahip. Bu kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 5 Mp geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü şeklinde sıralanmaktadır. Gücünü MediaTek Helio P22‘den alan cihaz, 3 GB RAM ve 32 GB depolama seçeneklerini de kullanıcılarına sunuyor. Batarya kapasitesi 4000 mAh olarak belirlenmiş. Ayrıca USB Type C bağlantı de cihaza eklenen özellikler arasında.
Titanyum ve beyaz olarak iki renk seçeneğiyle çıkacak Q51, kutudan Android 10 ile geleceği belirtildi. Akıllı telefon piyasasında tekrardan adından söz ettirmek isteyen LG, uygun fiyatlı telefonunu askeri dayanıklılık sertifikalarıyla süslüyor. 260 dolar fiyat etiketi biçilen cihazın ülkemizde tam olarak gelip gelmeyeceği ise bilinmezliğini korumakta.
Akıllı Telefonlar
iPhone XR, 2019’un en çok satılan telefonu oldu!
Teknoloji üzerine araştırmalar yapan pazar analiz şirketi Omdia, dünya genelinde geçtiğimiz yıl satılan akıllı telefon istatistiklerini açıkladı. Listeye geçtiğimiz yıl olduğu gibi Apple damgasını vururken, iPhone XR ise yılın lider akıllı telefon modeli olmayı başardı!
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2019’da en çok iPhone XR satıldı, Samsung orta seviyede arayı açtı!
Eylül 2018’de duyurulan iPhone XR, yaklaşık 1.5 yaşında bir akıllı telefon olmasına rağmen tüketiciler tarafından tercih edilmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 46.3 milyon adetlik satış istatistiğine ulaşan telefon, böylece 2019’un en çok tercih edilen akıllı telefonu oldu. 2018’in son çeyreğindeki satış istatistiği de göz önüne alınırsa, iPhone XR’ın 70 milyon barajını kolayca geçtiği söylenebilir.
Sıralamanın ikinci sırasında ise Apple’ın 2019’daki modellerinden iPhone 11 bulunuyor. Eylül ayında duyurulan telefon, aradan geçen 3 aylık sürede toplam 37.3 milyon adet satıldı ve genel sıralamada ikinci sırayı kaptı. Öte yandan iPhone 11, satış performansı bakımından bir önceki yılın amiral gemisi modeli iPhone X’e yaklaşık 10 milyon cihaz fark atmayı başardı. Bu da 2020’de Apple cephesinde daha büyük bir başarının yaşanabileceğini gösteriyor.
Geçtiğimiz yıl daha çok orta seviye telefonlara odaklanan Samsung tarafında ise bu çaba meyvesini vermiş gibi görünüyor. Samsung Galaxy A10, Galaxy A50 ve Galaxy A20 modelleri, sırasıyla geçtiğimiz yıl markanın en fazla satılan telefonları olmayı başarmış. 3 telefonun toplam satış sayısı 73.7 milyonu bulurken, Galaxy S10 ya da Note 10 serisinin listede yer almaması dikkat çekiyor.
Apple ve Samsung cihazları dışında listede yer alan tek marka ise sürpriz bir şekilde Xiaomi olmuş. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan akıllı telefonlarından Redmi Note 7, 16.7 milyon adetlik satış rakamıyla listeye 8. sıradan girmeyi başarıyor. 2019’da ABD’nin ticaret ambargosu ile uğraşan Huawei ise herhangi bir modeliyle listede yer almıyor.
Omdia’nın araştırmasında 5G pazarı ile ilgili çarpıcı istatistiklere de yer veriliyor. Geçtiğimiz yıl toplam 14.7 milyon adet 5G uyumlu akıllı telefon satılırken, bu rakam toplam sevkiyatın %1’inin altında kalıyor. 5G uyumlu cihazlar arasında liderliği Samsung Galaxy Note 10+ modeli alırken, onu Huawei Mate 30 Pro takip ediyor. Son olarak geçtiğimiz yıl 5G pazarındaki toplam satışların yarısını Samsung’un oluşturduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate Xs satışları 5 Mart’ta başlıyor!
Huawei, güncellenen Mate Xs katlanabilir akıllı telefonunu pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında tanıttı. Cihaz, güncellenmiş bir yonga seti ve 5G desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca bu sefer daha sağlam bir menteşe ve en yeni EMUI 10 ile sunulacak. Ancak fiyat olarak ise daha yüksek bir fiyat etiketi taşıyor.
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Huawei Mate Xs hangi tarihte ve nerede satışa başlayacak?
Richard Yu telefonu tanıttığında, önümüzdeki ay satışa sunulacağından bahsetti ancak bunun ötesinde birkaç ayrıntıyı daha paylaştı. Şimdi ise bu bilgilerden fazlasını öğrendik. Şaşırtıcı bir şekilde telefon Çin‘de 5 Mart tarihinde satışlara başlayacak. Huawei Mate Xs‘lerin sürüleceği ilk ülke Çin olacak.
Mate Xs, selefinin sahip olduğu güzel özelliklerin çoğunu kendi bünyesinde tutmuş durumda. 55W hızlı şarj, dörtlü kamera sistemi, katlandığında bir çift ekran daha ortaya çıkartan aynı zamanda 8 inçlik katlanmamış ekrana sahip bir cihaz olacak. Batı‘da satış konusunda sıkıntı yaşayabileceği düşünülüyor. Google servislerinin olmayışı cihazı olumsuz etkileyebilir. Fakat Huawei kendi alternatiflerini oluşturmaya çalışıyor ve yeterince iyi bir alternatif olur ise Mate Xs‘i Çin‘in dışında görebiliriz.
Küresel olarak çıkış fiyatı 2,499€ olan cihaz, Çin’de 16,999 CNY yani yaklaşık olarak 2,225€/2,400$ fiyatı ile çıkacak. 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip varyasyonu için Huawei‘nin sitesinden ön kayıt yaptırabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Google, Huawei için lisans başvurusunda bulundu!
Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı’nın uyguladığı ambargo nedeniyle yeni çıkan akıllı telefonlarında GMS uygulamalarını kullanamıyor. Yapılan son açıklamalara göre Google, iş ortağıyla yeniden çalışabilmek için gerekli olan geçici lisans başvurusunda bulundu!
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Google, Huawei ile yeniden çalışmak için geçici lisans başvurusu yaptı!
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan ticaret yasağı, Huawei’nin Amerika merkezli markalarla iş yapması hakkında kısıtlama getiriyor. Firmaların baskısıyla geçici lisans sistemi getirilmiş ve bu sayede sorun aşılmıştı. Ancak Google konusunda çözüm bulunamadığı için Mate 30 serisi başta olmak üzere yeni çıkan modellerde Play Store gibi servisler kullanılamıyor. Çinli marka, bu ciddi boşluğu doldurmak için HMS (Huawei Mobil Servisleri) platformu ve AppGallery uygulama marketiyle kısmen çözüm buldu.
Huawei yaptığı ciddi yatırımlarla kendi mobil ekosistemini oluşturmaya çalışırken, bugün ortaya çıkan gelişme ise kafaları karıştırdı. Google’ın Android ve Google Play servislerinden sorumlu başkan yardımcısı Samir Samat, şirketler arasındaki ticaretin sürmesi için geçici lisans başvurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bu kararda iki marka arasında bulunan güçlü ilişki ve Microsoft’un geçici lisans almayı başarmasının önemli rol aldığı ifade ediliyor.
Android kullanıcıları için büyük sürpriz olan başvurunun ne zaman sonuçlanacağı ise henüz belli değil. Analistler, Huawei’nin akıllı telefon pazarındaki güçlü konumunun devam ettiğini ve başvurunun bu yüzden olumlu sonuçlanabileceğini belirtiyor. Öte yandan Huawei tüketici grubu CEO’su Richard Yu, HMS platformunun gelişimine rağmen Mate 30 serisinin Google servislerini hemen kullanabileceğini belirtmişti. Bu da olası bir olumlu gelişme halinde Huawei markalı yeni cihazlarda iki platformun da sunulabileceğini gösteriyor.