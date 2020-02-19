LG K serisi için 3 yeni telefon!

Orta seviye akıllı telefon rekabetinde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Bu rekabetin içerisinde yer almak isteyen LG K serisi için üç yeni telefon tanıttı. Sırasıyla K61, K51S ve K41S olarak adlandırılan cihazların teknik özellikleri belli oldu.

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LG K61

Üç telefon arasında en üstün özellikleri olan cihaz diyebiliriz. 19.5:9 FHD+ FullVision ekrana sahip olan cihaz, aynı zamanda dört kameraya sahip. 48 MP‘lik ana kameranın yanı sıra, 8 MP‘lik ultra geniş açı, 2 MP makro çekim kamerası ve 5 MP‘lik derinlik sensörü bulunmakta. Parmak izi okuyucusu da arka tarafta yer almakta. Ön tarafta ise herhangi bir çentik yer almayan telefonda ön kamera delikli ekranda bulunuyor. 4 GB RAM 64GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri ile gelecek cihazın fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı.

LG K51S

Ortanca kardeş olan K51S, 20:9 FullVisiyon ekran teknolojisine sahip ancak abisi K61‘e göre daha düşük bir çözünürlüğe sahip. Dört kameraya sahip olan cihazın ana kamerası 32 MP olarak belirtilmiş. Diğer kameralar sırasıyla 5 MP geniş açı ve 2’şer MP‘lik makro ve derinlik sensörleri olarak belirtilmekte. K61 gibi çentik yer almayan cihazın ön kamerası 13 MP. K51S 3 GB RAM ve 64 GB depolama ile satışa sunulacak.

LG K41S

Üçlünün en küçüğü olan K41S ekran bazında K51S ile hemen hemen aynı ekran paneline yer veren LG, K61 ve K51S‘de yer alan delikli ekranı K41S için tercih etmeyerek damla çentiği tercih etmiş. Arka kamera dörtlüsünde ise ana kamera 13 MP ancak geri kalan sensörler K51S ile aynı. K41S ram ve depolama seçeneklerinde de K51S ile aynı özelliklere sahip olacak.

Gençlere yönelik olması yönüyle bilinen LG K serisi, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bu üç telefonu çıkarmaya hazırlanıyor. Yukarıda yer alan özelliklere ek olarak cihazların 4000mAh pil kapasitesi ve MediaTek işlemci ile geleceğini de belirtmek gerek. Fiyat olarak ise herhangi bir açıklama yapılmadı.