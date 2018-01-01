LG’den Dünyanın İlk 88 inç boyutlu 8K OLED Televiyonu Geldi!

Son dönemlerin yeni televizyon akımı olan 8K için LG’den ciddi bir adım geldi. Koreli firma dünyanın ilk 88 inç boyutundaki 8K OLED televizyonunu tanıttı.

Son yıllarda 4K ve HDR teknolojileri popülerleşirken elbette teknoloji üreticileri yerinde durmuyor ve gelişmeye devam ediyor. Buna bir örnek de LG’den geldi. Televizyon teknolojileri konusunda ön planda olan firmalardan biri olan Güney Koreli teknoloji devi, 8K çözünürlüğe sahip ve 88 inç gibi dev boyuttaki OLED televizyonunu duyurdu.,

Dünyanın en büyük OLED ekranı olmasının yanı sıra en büyük 8K OLED olmayı da başaran bu televizyonun bir gerisinde ise 77 inç boyutlu 4K OLED televizyon bulunuyor. LG gibi Sony ve Panasonic ve Philips üretimlerine devam ederken, Samsung Display tarafı ise OLED yerine QLED teknolojisine yoğunlaşmış durumda.