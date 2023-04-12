LG, markasını yenilemek için fiziksel ve dijital müşteri temas noktalarında canlı ve genç bir yaklaşım benimsediğini açıkladı. Yeni marka stratejisi, tüm nesillerden müşterilere hitap eden bir marka yaratmayı amaçlayan müşteri odaklı ve ikonik bir marka oluşturma hedefini yansıtacak. LG, ödün vermez müşteri deneyimi, insan merkezli yenilik ve sıcaklık değerleri üzerine kurulu bir marka yönü benimsiyor.

Marka sloganı “Life’s Good”, müşterilerin yaşam kalitesini artırma fikrini yansıtırken, ürünleri, hizmetleri ve iletişimleri ile bu deneyimleri sağladığını belirtiyor. Şirketin misyonu, dünya için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunan “Daha İyi Bir Yaşam için İnovasyon”u sürdürmek.

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Görsel kimlik yenilenirken, LG markasıyla ilişkili sıcaklığı ve birlikte olma hissini korurken canlılık ve etkileşimli öğeler ekledi. Dijital alanda, LG sembolü, başını sallama, döndürme ve göz kırpma gibi sekiz farklı hareketle hayat bulurken, müşterileri dijital platformlarda yeni yollarla yakalamak istiyor. Marka sembolü, müşterileri dostça bir gülümsemeyle karşılayabilir veya arka plan müziğiyle birlikte hareket ederek bir zeka dokunuşu ekleyebilir.

LG, imzası olan LG Red rengine ek olarak canlı LG Active Red’i tüm müşteri temas noktalarında kullanacak ve enerji ve coşku aktaracak.

Son olarak, LG yeni bir yazı tipi tasarlayarak marka sloganı “Life’s Good” için çeşitli LG ürünlerinden esinlenen şekilleri akıllıca birleştirdi. Bu yeni marka stratejisi, LG’nin benzersiz kimliğini güçlendirdiği gibi, yenilikçi müşteri deneyimlerine olan bağlılığını ve değişen nesillerle birlikte gelişme istekliliğini de yansıtmaktadır. LG, yıl boyunca küresel olarak tüm müşteri temas noktalarında ayırt edici marka varlıklarını kullanarak türünün tek örneği marka kimliğini sergilemeyi planlıyor.