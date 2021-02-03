LG WING, Turkcell online mağazada satışa çıktı!

Benzersiz tasarımı ile LG WING, 3 Şubat tarihi itibariyle Turkcell online mağazada satışa çıktı. Ek olarak çift ekranlı LG WING, oyun severlerin yanı sıra, günlük hayatlarını kaydedip paylaşmaktan hoşnut olan kullanıcılar için işlevsel çözümler sunuyor.

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LG, tüm dünyada büyük bir ilgi ile karşılanan LG Wing’i satışa sundu. Sıra dışı tasarımıyla tüm ilgiyi üzerine çeken LG Wing, 3 Şubat tarihi itibariyle, Turkcell online mağazada 14.999 TL fiyatla satışa sunuluyor.

LG WING’de 6,8 inç P-OLED FullVision ana ekran bulunuyor. Bununla birlikte çift ekranıyla LG Wing “Temel Mod” ve “Döndürme Modu” olmak üzere iki farklı modu bulunuyor. LG Wing döndürme modundayken ön yüzü 90 derecelik açıyla dönerek ana ekranı, ikinci ekran üzerinde yatay şekilde konumlandırıyor. Böylelikle, kullanıcılar her iki ekranda tek bir uygulamayı genişleterek açabildikleri gibi, iki ekranda iki farklı uygulama da kullanabiliyorlar.

Sosyal Medya Fenomenlerinin Telefonu: LG Wing

64 MP Ultra Yüksek Çözünürlüklü OIS, 12 MP Ultra Geniş Gimble Kamerası ve 13 MP Ultra Geniş Açılı Kamerası olmak üzere üç arka kameraya sahip. Ek olarak döndürme modundayken İkili kayıt gerçekleştirirken bu kayıtları tek bir dosyada veya en boy oranı 1:1 veya 16:9 olarak ayarlanmış iki ayrı dosyada kayıt ediyor. Ayrıca, LG Wing’in ikinci ekranı video ya da fotoğraf editinde özel düzenleme paleti olarak kullanıyor.

Daha Fazlası LG Wing’de

LG WING; açıyı kontrol etmek için bir joystik butonu, sarsıntıları ve bulanıklığı azaltmak için bir kilit bulunuyor. Ayrıca hareket halindeyken; yumuşak videolar için takip modu, birinci şahıs izleme modu, minimum yukarı ve aşağı sallamayla yatay hareket için kaydırma takibi gibi tipik olarak yalnızca gerçek bir gimbal üzerinde bulunan işlevler sunuyor.

LG WING Ana Özellikler

Çip: Qualcomm® Snapdragon™ Snapdragon ile Entegre 765G 5G Mobil Platform X52 5G Modem-RF Sistem