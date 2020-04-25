LG Velvet, özellikleriyle birlikte sızdırıldı!

LG‘nin bir süredir üzerinde çalıştığı heyecan verici bir tasarıma sahip olan LG Velvet, çıkış tarihi ve teknik özellikleriyle birlikte sızdırıldı. LG Velvet‘in çıkış tarihi ortaya çıkan bilgilere göre 7 Mayıs tarihinde olacak. LG, bu sene G serisi amiral gemisi yerine orta-üst segment arasına bir telefon çıkaracak.

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LG Velvet hangi tasarımsal ve teknik özelliklerle gelecek?

Sızıntılara göre cihazın ekranı haricinde her teknik özelliği ortaya çıktı. LG Velvet, Snapdragon 765 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın arka tarafında OIS destekli 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 5 MP değerinde derinlik sensörü olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Cihazın ana kamerasının Samsung ISOCELL Bright GM2 olacağı söyleniyor. Öte yandan ön tarafta su damlası çentiğinde bulunan 16 MP çözünürlüklü bir selfie kamera da cihazda mevcut. Ayrıca ekranda bir parmak izi okuyucusu da bulunmakta.

LG Velvet, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Bu depolama alanını ise microSD kart ile genişletebilmek mümkün. Cihazda stereo hoparlör bulunuyor. Ayrıca telefonun su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası olan IP68 sertifikası da bulunacak. Cihaz, 167.1 x 74 x 7.85 mm ölçülerinde ve 180 gram ağırlığında olacak. Pil tarafında ise cihazın 4.300 mAh değerinde pili bulunacak ve bu pil hızlı şarjın yanı sıra kablosuz şarjı da destekleyecek. Cihazın şafak beyazı, şafak yeşili, şafak grisi ve gün batımı olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunacak.

LG Velvet, fiyat tarafında ise 899.800 KRW(730$/675€) fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Telefonun mayıs ayının ortalarında mağazalarda olacağı tahmin ediliyor.