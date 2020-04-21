Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 2 ile ilgili söylentiler ortaya çıktı!
Samsung Galaxy Fold 2, yeni bir sızıntıya göre ekranında bazı iyileştirmeler ile gelecek. Ayrıca cihazla ilgili bazı S-Pen sızıntıları da ortaya çıktı. Bu iki söylentiye baktığımızda Galaxy Fold 2‘nin ekrana ve etkileşime önem vereceğini söyleyebiliriz.
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Samsung Galaxy Fold 2 hangi iyileştirmeler ile gelecek?
Galaxy Fold 2, 2213 x 1689 çözünürlüklü ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip 7.59 inçlik bir ekran ile gelecek. Bu nedenle mevcut Galaxy Fold‘lardan biraz daha büyük ve yüksek çözünürlüklü olacak. Ancak genel olarak baktığımızda benzer bir piksel yoğunluğuna sahip olacak ve kullanıcı deneyiminde büyük bir fark olmayacak. Ön tarafta bir nokta delik tasarımı ile gelmesi beklenen cihazın en önemli değişikliklerinden biri 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Samsung, ekran altı kamera teknolojisinin patentini almasına rağmen bu telefonda bulunmuyor.
Galaxy Fold 2, tıpkı Galaxy Z Flip gibi Ultra Thin Glass (UTG)(Ultra İnce Cam) teknolojisi ile gelecek gibi görünüyor. Bununla birlikte UTG‘nin yine aynı şekilde plastikle kaplanacağı da söylentiler arasında. Cihazın dış kısmı da tekrardan modernize edilecek. Dış taraftaki ekranın 6.23 inçlik “819 x 2267” çözünürlüğe sahip 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran olması bekleniyor. Ayrıca söylentilere göre Galaxy Fold 2, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için S-Pen‘e sahip olacak. Büyük ekranlı bir telefon olacağı için S-Pen desteği oldukça sevindirici bir haber.
Bu sızıntıların kaynağı Ekran Tedarik Zinciri Danışmanı olan Ross Young‘dan geliyor. Galaxy Fold 2 hakkındaki bu söylentiler henüz resmi bir kaynaktan onaylanmadığı için kesin gözüyle bakamıyoruz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 yeni çentik şemaları sızdırıldı!
Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtması beklenen iPhone 12 serisi ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak cihazın sahip olacağı eskiye göre çok daha kompakt yapıya sahip olacak çentiğin şemaları sızdırıldı.
Geçtiğimiz haftalarda iPhone SE 2020 modelinin tanıtım tarihini doğru tahmin ederek dikkat çeken Jon Prosser, Twitter üzerinden iPhone 12’de olacağı tahmin edilen yeni tip çentiğin şematiklerini paylaştı. Bu paylaşım daha önce ortaya çıkan Apple’ın çentikten kurtulmak yerine çentiği küçülteceği haberlerini doğruluyor.
Here you go, internet. 😏 pic.twitter.com/REfSw28KSX
— Jon Prosser (@jon_prosser) April 20, 2020
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Yeni çentik stilinin eskiye göre daha kompakt bir yapıda olması ile birlikte ekran çerçevelerinde incelme olduğuda şematiklerde görülüyor. Yeni çentik ile Face ID sisteminin ihtiyaç duyduğu tüm elemanları daha küçük bir alana sığdırarak ekranda daha fazla yer açmayı başarmış. Bu başarının sırrı ise ahizenin çerçeve bölümüne kaydırılarak diğer elemanların daha sık bir yerleşim biçimine getirilmesi olmuş.
Geçtiğimiz günlerde sızdırılan iPhone 12 modeline ait bazı CAD çizimleri ile uyuşmayan bu çentik geliştirmesinin son kullanıcıya ulaşacak ürün de olup olmayacağını söylemek için oldukça erken. Kesin bilgi için Apple’ın söz konusu modelini tanıtmasını beklememiz gerekiyor. Son haberlere göre, Eylül Ayı’nda tanıtılması beklenen iPhone 12 serisinin COVID-19 salgını nedeniyle planlanan tarihte tanıtılamayabileceğini de ekleyelim.
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Akıllı Telefonlar
Motorola One Fusion ve Fusion+ hakkında sızıntılar ortaya çıktı
Motorola ile ilgili yeni sızıntılara göre, önümüzdeki 3 ay içinde Motorola One Fusion ve Fusion+ modellerini göreceğiz. Sızıntılara göre, bazı teknik özellikler de şimdiden ortaya çıkmış durumda.
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Motorola One Fusion ve Fusion+ modelleri ile ilgili neler biliyoruz
Ortaya çıkan ilk sızıntılara göre, Motorola One Fusion+ modeli Qualcomm’un Snapdragon 675 işlemcisi ile gelecek. Buna ek olarak Fusion+, 4 GB RAM ve 6 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 64 GB dahili depolama ve 128 GB dahili depolama seçeneklerine de sahip olacak. Kamera ile ilgili sızıntılara gelir isek cihaz 12 MP çözünürlükte ana kameraya sahip olacak fakat ek lensler ve sensörler ile ilgili henüz herhangi bir bilgi yok. 2 adet SIM kart girişine sahip olacak olan cihazın, açık mavi ve açık kahverengi olmak üzere 2 farklı renk seçeneği mevcut olacak. Fakat cihazların tasarımına dair herhangi bir bilgi veya görsel henüz için mevcut değil.
2 model de Temmuz ayından önce Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’da satışa sunulacak. Cihazlar, muhtemelen Avrupa ve Latin Amerika’da da satışa sunulacak; fakat bu pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belli değil. Ayrıca cihazların Android 10 işletim sistemi ile beraber gelmesi bekleniyor.
Siz One Fusion ve Fusion Plus modelleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Oppo A12, tüm özellikleriyle birlikte tanıtıldı!
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılardan sonra Oppo, en yeni giriş seviye telefonu olan Oppo A12 modelini teknik özellikleriyle birlikte tanıttı. Cihazın tasarımsal ve teknik açıdan özellikleri giriş seviyesi bir telefona göre oldukça iyi gözüküyor. Temel özelliklerine bakacak olursak cihaz, su damlası çentikli ön kamera, Helio P35 yonga seti ve arka tarafta çift kamera kurulumu ile gelecek.
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Oppo A12, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo A12, HD+(720×1520) çözünürlüklü 6.22 inçlik LCD bir ekran ile geliyor olacak. Cihazın ön tarafında su damlası çentikli 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera bulunacak. Ayrıca ekran 19:9 en boy oranına ve Gorilla Glass 3 korumasına sahip. Arka tarafa geldiğimizde ise ikili bir arka kamera dizilimi görüyoruz. 13 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Ayrıca arka tarafta birde LED flaş bulunuyor. Oppo A12‘nin parmak izi okuycusu ise kameraların altında ve ortada yer alıyor.
Oppo A12‘nin diğer teknik özelliklerine bakacak olursak, cihazda 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. Depolama alanını microSD kart yuvası ile genişletebilmek mümkün. Telefonun microUSB bağlantı noktası üzerinden şarj olan 4.230 mAh bataryası bulunuyor. Yazılım tarafında ise Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1.2 bulunuyor.
Oppo A12, mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Fiyatlandırma olarak ise 4/64 GB‘lık sürümü 2.499.000 IDR’den(160$) satışa sunulacak.