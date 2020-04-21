Samsung Galaxy Fold 2 ile ilgili söylentiler ortaya çıktı!

Samsung Galaxy Fold 2, yeni bir sızıntıya göre ekranında bazı iyileştirmeler ile gelecek. Ayrıca cihazla ilgili bazı S-Pen sızıntıları da ortaya çıktı. Bu iki söylentiye baktığımızda Galaxy Fold 2‘nin ekrana ve etkileşime önem vereceğini söyleyebiliriz.

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Samsung Galaxy Fold 2 hangi iyileştirmeler ile gelecek?

Galaxy Fold 2, 2213 x 1689 çözünürlüklü ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip 7.59 inçlik bir ekran ile gelecek. Bu nedenle mevcut Galaxy Fold‘lardan biraz daha büyük ve yüksek çözünürlüklü olacak. Ancak genel olarak baktığımızda benzer bir piksel yoğunluğuna sahip olacak ve kullanıcı deneyiminde büyük bir fark olmayacak. Ön tarafta bir nokta delik tasarımı ile gelmesi beklenen cihazın en önemli değişikliklerinden biri 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Samsung, ekran altı kamera teknolojisinin patentini almasına rağmen bu telefonda bulunmuyor.

Galaxy Fold 2, tıpkı Galaxy Z Flip gibi Ultra Thin Glass (UTG)(Ultra İnce Cam) teknolojisi ile gelecek gibi görünüyor. Bununla birlikte UTG‘nin yine aynı şekilde plastikle kaplanacağı da söylentiler arasında. Cihazın dış kısmı da tekrardan modernize edilecek. Dış taraftaki ekranın 6.23 inçlik “819 x 2267” çözünürlüğe sahip 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran olması bekleniyor. Ayrıca söylentilere göre Galaxy Fold 2, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için S-Pen‘e sahip olacak. Büyük ekranlı bir telefon olacağı için S-Pen desteği oldukça sevindirici bir haber.

Bu sızıntıların kaynağı Ekran Tedarik Zinciri Danışmanı olan Ross Young‘dan geliyor. Galaxy Fold 2 hakkındaki bu söylentiler henüz resmi bir kaynaktan onaylanmadığı için kesin gözüyle bakamıyoruz.