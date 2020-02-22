LG V60 ThinQ görselleri sızdırıldı!

LG V60 ThinQ görüntüleri bu ayın başlarında sızan bazı özellikleri onayladı. Geçtiğimiz gün ise telefonun resmi bir renderı ortaya çıktı. Görüntü, V60 ThinQ‘nun çift selfie kamera ve V50‘nin daha geniş olan çentiği yerine V50S gibi su damlası çentiğe yakın bir model olacağını gösteriyor.

İlginizi çekebilir: LG V60 ThinQ görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı!

reklam

LG V60 ThinQ görselleri bize neler gösteriyor?

V60 ThinQ çerçeve konusunda LG‘nin en ince çerçeveli telefonlarından biri olacak. Kulaklık kısmı ise seleflerinden daha geniş görünüyor. Bu da telefonun çift hoparlör ile gelebileceğini gösteriyor. V60 ThinQ‘nun altın renkli bir çerçevesi var, ses seviyesi düğmesi ve sol taraftaki özel Google asistan düğmesi ise görüntülerde bulunuyor. Görüntüde görünmeyen güç düşmesi sağ tarafa yerleştirilmiş durumda.

V60 ThinQ ile ilgili bazı özellikleri önceden sızdırılmıştı. Bunlar, telefonun 5000 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olacağı ve telefonun alt tarafında 3.5 mm kulaklık jakı bulunacağı ile ilgiliydi. Bu sızıntıların sahibi ise Evan Blass‘tı. Ayrıca bazı sızıntılara göre telefonda dört mikrofon olacağı söyleniyor fakat henüz bu konuda elimizde kesin bir bilgi yok.

Telefonun kilit ekranı, geçtiğimiz günlerde iptal edilen MWC 2020‘nin başlamasının planlandığı tarih olan 24 Şubat tarihine sahip. Ayrıca V60 ThinQ‘nun kesin olarak geleceği resmi kaynaklar tarafından onaylandı. Ancak kaynağa göre, V60 ThinQ Mart ayında ilan edilecek.