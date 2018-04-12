LG V35 ThinQ 16MP çift kamera ile geliyor

LG V35 ThinQ Güney Koreli firmanın ThinQ serisindeki yeni telefonu olmaya hazırlanıyor. MWC 2018’de ortaya çıkarttığı ThinQ alt markasın adına eski ürünlerini yenileyerek tekrar kullanıcılara sunan LG, yeni versiyon cihazlara sadece donanımsal güçlendirme yapmakla kalmıyor ayrıca kendi yapay zekasını da ekliyor. Yakın zamanda LG G7 ThinQ’nin resmi duyuru tarihini açıklayan firma bundan önce de LG V30’u esktra yapay zeka özellikleri ile donatarak piyasaya LG V30S ThinQ adıyla sunmuştu. Şimdi sırada LG V35 ThinQ var.

LG V35 ThinQ ne gibi özellikler barındıracak?

Android Headlines sitesinde çıkan habere göre telefonun ekranı halen 6 inç OLED FullVision panelden oluşacak. QHD+ çözünürlük sunan V35 ThinQ kamera kısmında güçlendirmeye gitmiş. Arkasında 13 MP yerine artık 16 MP sensörlü çift kamera bulunuyor. f/1.9 diyafram aralığı sunan kamera ayrıca Google Lens’i de destekliyor. Bunun yanında yapay zeka konusunda da kameranın geliştirilmiş özellikleri mevcut olacak.

Nitekim telefon hakkında donanımsal olarak daha detaylı bilgi bulunmuyor. Bir önceki model V30S 6GB bellek ve 128 GB depolama alanı ile gelmişti. Tahminler firmanın bellek kısmında bir arttırıma gitmeyip, LG V30S+ ThinQ’da olduğu gibi 128 GB’ın yanında bir de 256 GB’lık versiyon çıkartacağı yönünde. Orijinal telefonda bulunan 32-bit Quad DAC amfisi yeni versiyonda da bulunacak, fakat uzkatan ses tanıma özelliği 5 metereye çıkartılmış.