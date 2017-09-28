Güney Koreli üreticinin, tablet telefon konumundaki yeni amiral gemisi LG V30’nun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki satış tarihi belli oldu.
LG; Galaxy Note 8 ve Apple iPhone Plus modellerine yakın zamanda cevap verme niyetinde. Güney Koreli üretici, Amerika’nın en büyük servis sağlayıcılarından Verizon ile işbirliği yapma kararı aldı.
Sızan söylentilere göre yeni tablet telefon, 6 Ekim 2017’de resmen satışa sunulacak. Cihazın fiyatının 800 dolar seviyesinde konumlanması bekleniyor.
LG V30; 6-inç OLED ekran, Snapdragon 835 işlemci, 64 GB dahili saklama alanı, 4 GB RAM ve çift arka kamera ile donatılacak.
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