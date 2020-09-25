Konu dışı
LG, uzaktan eğitime destek olmak için TV bağışında bulundu
LG, maddi imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan 100 öğrenciye, LG TV hediye edecek. Covid-19 salgını süresince sağlık ve eğitim alanında ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdüren şirket, ilk etapta 100 aileye vereceği destekle, zor durumdaki öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşabilmelerini sağlayacak.
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LG, Covid-19 salgını sürecinde eğitime destek vermeyi amaçlıyor
LG, Covid-19 salgını sebebiyle okulların online eğitim sistemine geçişiyle beraber, maddi yetersizlikler nedeniyle uzaktan eğitime erişmekte zorlanan 100 öğrenciye TV hediye edecek. Şirket, bu hamleyle eğitime destek olmayı amaçlıyor. Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle; tüm Türkiye’yi kapsayan bir tarama ile belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlanan TV’ler, öğrencilerin evlerine teslim edilerek eğitimden geri kalmamaları sağlanacak. Biz de, bu düşünceli hareketinden dolayı LG’ye teşekkür ediyoruz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Konu dışı
Evofone, dokuzuncu Mi Store’u Akbatı AVM’de açtı
2018 yılından beri Xiaomi Türkiye Yetkili Distribütörü olan Evofone, Mi Store yatırımlarıyla, Xiaomi ürünlerini Türkiye’deki kullanıcılara arz ediyordu. Evofone, şimdi de dokuzuncu Mi Store mağazasını, İstanbul’da bulunan Akbatı AVM’de açtı.
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Evofone tarafından açılan 9. Mi Store hizmete girdi
Evofone tarafından Türkiye’de açılan ilk Mi Store, 2018 yılında Vadistanbul AVM’de hizmete girmişti. Akbatı AVM’de açılan yeni Mi Store ile ilgili konuşan Evofone Pazarlama Direktörü Tuğba Ünal, konuyla ilgili olarak; 2018 yılından bu yana Mi Store’ların Türkiye’de gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ayrıca Tuğba Ünal, Yetkili Mi Store’ların sayısını kısa zamanda artırarak Xiaomi ürünlerini daha fazla tüketici ile buluşturmaktan çok mutlu olduklarını da ifade etti.
Akbatı AVM’de hizmete giren dokuzuncu Mi Store, 143 m2 ‘lik bir alana kurulu durumda. Bu sayede müşterilerin geniş ve ferah bir ortamda alışveriş yapabilmesi sağlanmaya çalışılmış. Ayrıca açılışta, mağazayı ziyaret eden müşteriler için birçok üründe çeşitli indirimler de sunulacak.
Türkiye’de tüketicilerin gösterdikleri ilgiden çok mutlu olduklarını dile getiren EVOFONE Pazarlama Direktörü Tuğba Ünal:
“Evofone olarak Xiaomi’nin Türkiye’deki yetkili distribütörü olduğumuzdan bu yana İstanbul’da beş, Ankara’da iki, Eskişehir ve Antalya’da birer mağaza ile Xiaomi ekosistemindeki ürünleri tüketicimiz ile buluşturduk. Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve akıllı televizyon gibi ürünlerin yanı sıra TV stick, akıllı saat, akıllı tartı, akıllı su ısıtıcısı, akılı süpürge, Bluetooth spor kulaklığı, Bluetooth hoparlör, drone, scooter, şemsiye, güneş gözlüğü ve pek çok kategorideki Xiaomi ürünleri, tüm Mi Store’larımızda olduğu gibi Akbatı AVM’de de tüketicilerimiz ile buluşacak. Teknoloji tutkunları, hem evlerinde hem de hayatlarının farklı alanlarında ihtiyaç duydukları yüzlerce ürüne avantajlı fiyatlarla ulaşabilecekler.” dedi
Evofone tarafından planlanan, Türkiye’deki onuncu yetkili Mi Store mağazası ise Ankara Optimum AVM’de açacak. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Konu dışı
Anker, yeni Eufy akıllı süpürge modellerini duyurdu
Otonom bir şekilde ev temizliği yapabilme kabiliyetleri sayesinde, akıllı ev aletleri arasındaki konumunu günden güne sağlamlaştıran robot süpürgeler, kullanıcıların dikkatini de günden güne daha fazla çekmeye devam ediyor. Ülkemizde, akıllı robot süpürge satışlarında günden güne daha fazla pay sahibi olan Anker, ürün gamına 2 adet yeni Eufy akıllı süpürge modeli daha ekledi.
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Anker Eufy RoboVac 15T ve Robovac 25C modelleri ülkemizde satışa sunulacak
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını boyunca, birçok insan da eve kapandı. Haliyle ev işlerinin pratik bir şekilde yapılabilmesi de, insanlar için önemli hale gelmeye başladı. Bunun sonucu olarak; otonom bir şekilde ev temizliği yapan robot süpürgeler de gittikçe popüler hale gelmeye başladı. Bu durumu gözlemleyen Anker, yeni Eufy robot süpürge modellerini piyasaya sunma hazırlığı içinde.
Anker’in belirttiği üzere, yeni modellerde cihazların emiş gücü 3 kat artırılmaya çalışılmış. Ayrıca sade tasarımıyla dikkat çeken yeni Anker Eufy akıllı süpürgeler, dokunmatik kontrol paneli ile kumanda edilebiliyor. Eufy robot süpürgeler, sahip oldukları 1500 Pa’lık emiş gücü ile de iddialı bir vakumlama gücüne sahipler. Tek şarjla 100 dakikaya kadar temizlik yapabilen RoboVac 15T, yüzeyleri tanıyabilme özelliğine de sahip. 7.2 cm’lik yüksekliğe sahip olan RoboVac 15T, ince ölçüleri sayesinde ulaşılması zor bölgelere de erişebiliyor.
Anker Eufy RoboVac 25C ise, evde kimse olmasa dahi, Android ve iOS işletim sistemlerine özel uygulamalar ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Bu sayede eve varmadan temizliğinizi bitirmeniz bile olası kılınmış durumda. Ayrıca dilerseniz otomatik çalışma modu ile, Eufy akıllı süpürgenizin belirlenen periyotlarda evinizi temizlemesini sağlayabilmeniz de mümkün. Dilerseniz süpürgenizi Google Asistan desteği ile de sesli olarak yönlendirebilirsiniz.
Eufy akıllı süpürgelerin akıllı özelliklerinden bir diğeri ise, Boost IQ adı verilen teknoloji. Bu teknoloji ile Anker marka akıllı süpürgeler, vakum gücünün yeterli olmadığı durumları yapay zeka desteği ile anlayarak; vakum gücünü otomatik olarak artırabiliyor.
Eufy RoboVac modelleri, Trendyol üzerinde satışa sunulacak
Anker’in, Trendyol ile gerçekleştirdiği iş birliği ile, yeni akıllı süpürge modelleri Trendyol üzerinde satışa sunulacak. Ürünleri satın almak isteyen kullanıcılar, Trendyol üzerinden ürün detaylarını inceleyebilme ve dilerlerse sipariş verebilme imkanına sahipler. Peki ya siz otonom akıllı süpürgeler ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Diğer
Formula 1 Türkiye Grand Prix’ini izlemek günlük 30 TL olacak!
Formula 1’i Türkiye’de yapılmasını sağlayan Intercity, buıgün yaptığı açıklama ile minimum bilet fiyatlarının günlük 30 TL’den toplam 90 TL olacağını duyurdu!
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7 yıl aradan sonra İstanbul Park pistinde -Ferrari için geçerli olmasa da- Formula 1 tarihinin en hızlı araçlarının yarışını izleyeceğiz. Bu konunun resmen açıklanması ardından biraz önce Intercity İstanbul Park’da yapılan basın toplantısında konuşan Vural Ak, önemli bir bilgiyi paylaştı.
İstanbul Park’ta biletler günlük 30 TL!
Önemli bir haber paylaşacağını duyuran İntercity, yapılan toplantıda Formula 1’in pandemi süreci ile değişen takviminde yer almaktan gurur duyduklarını dile getirdiler. Vural Ak aynı zamanda önemli bir haber daha verdi. Bildiğiniz gibi yeni takvimde yarışlar pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor. Ancak Mugello, Portekiz ve Rusya GP’leri bu yılın ilk seyircili yarışları olacak. Bu nedenle 200 bin kişilik ağırlama kapasitesi olan İstanbul Park da pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde seyicili olacağı belirtildi. %50 kapasite ile, yani 100 bin kişilik sınırlı sayıda bir izleme kapasitesi ile biletler haftaya satışa çıkacak.
Vural Ak bu haberin ardından büyük bir sürpriz yaparak yurt dışında 80-90 Euro’dan başlayan ve döviz kuru neticesinde çok pahalı olan biletlerde ciddi bir indirim yaptı. Intercity’nin 30. yılı nedeniyle günlük 30 TL’den yani toplam 90 TL’den başlayacak bilet fiyatları olacağı bilgisi paylaşıldı. Bu biletler açık alan biletleri olacak. Aynı zamanda tribünler ve VIP biletleri de bu fiyattan yüksek olsa da beklendiği kadar pahalı olmayacağı bilgisi verildi.
Formula 1 anlaşması 1 yıllık, devamı gelebilir
Merak edilen bir diğer konu olan Formula 1 Türkiye Grand Prix’inin sadece bu sene mi olma konusuna açıklığa kavuştu. Ak, anlaşmanın şu anda sadece bu sezon için olduğunu paylaştı. Tüm masrafların Intercity tarafından karşılandığı da belirtildi. Ancak bu yılki yarışın sorunsuz geçmesi halinde 2021 ve sonrası adına uzun dönem bir sözleşme yapılmasının da ihtimalinin büyük olduğu vurgulandı. Bunu sezon sonunda anlayacağız.
Biletler haftaya satışa çıkıyor!
Günlük 30TL, yani toplamda 90 TL’den başlayacak biletler, Vural Ak’ın belirttiği üzere haftaya satışa çıkacak. Açık alanda 90 TL’lik biletlerin sayısı belli olmazken, diğer bilet fiyatları da şu anda açıklanmadı. 13-15 Kasım 2020’de görüşmek üzere!