LG Velvet inceleme – Özlemişiz seni LG!

LG Velvet inceleme videomuzda, ülkemizde yeni satışa sunulacak modelin detaylarına yakından bakıyoruz. Üst segment ile geri dönen LG, bakalım bu telefonuyla bizlere neler sunuyor?

Not: Videoyu hazırladıktan sonra cihaz Turkcell ve Vodafone mağazalarında satışa çıktı.

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LG Velvet aldığınızda verilecek LG PL2 bluetooth hoparlör hediye kampanyasına ise aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.lgkampanya.com/lg-velvet-pl2-kampanyasi

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LG Velvet ve hediyeleri

Ürünün fiyatı incelemeyi çektiğimiz an itibarıyla belli değildi. Ancak daha sonra yapılan açıklamada 7499 TL’lik bir fiyat duyuruldu. Kısa bir süreliğine LG Velvet alan kullanıcılara, LG PL2 model Bluetooth hoparlör ile birlikte kırılmaz cam ve kılıf hediye edilecek.

LG Velvet inceleme – Tasarım

Cihazın güçlü bir tasarımı var. Zira önü ve arkası cam, yan çerçeveleri de alüminyum malzeme kullanan modelde bununla birlikte kavisli ekran kullanılması oldukça premium bir his uyandırmayı başarmış. Telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörü, kullandığımız süre boyunca oldukça hızlı ve kararlı bir şekilde çalıştı. Telefonun tasarımında en çok beğendiğimi nokta ise stereo hoparlör oldu. Çünkü hem stereo olması, hem de ses çıkış gücü ve kalitesi anlamında oldukça başarılı. Ses konusunda telefonda 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de olduğunu belirtelim.

6.8 inç ekran boyutuyla gelen telefon Full HD+ çözünürlük ve P-OLED panel kullanıyor. OLED tabanlı bu panel sayesinde her zaman açık ekran özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca ekran parlaklığı da güneş ışığının altında dahi oldukça yeterli oluyor.

Telefon gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin üzerine bildiğiniz gibi 855 ve 865 modelleri gelmişti. Her ne kadar çok güncel olmasa da, bir amiral gemisi işlemcisi olduğu için performans anlamında hem genel kullanım hem de oyun noktasında iyi sonuçlar veriyor. Telefonda ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olduğunu da belirtelim.

Cihazda 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP derinlik olmak üzere üçlü bir arka kamera kurulumu yer alıyor. Tabii ki yapay zeka ve gece modu gibi günümüzün ihtiyaç duyulan ek özellikleri de cihazda yer alıyor. Yaptığımız çekim örneklerini videomuzdan görüntüleyebilirsiniz. Video tarafında ise 1080p Full HD’de 60 FPS, 4K’da ise 30 FPS ile sınırlıyız.

Son olarak 4300 mAh batarya ile gelen LG Velvet modelinde, 15W hızlı şarj ve 9W kablosuz şarj desteği bulunuyor. Yaptığımız PCMark Battery testinde şaşırtıcı şekilde iyi sonuç alan cihaz, 12 saatlik test sonucu ile oldukça güzel bir değer verdi.