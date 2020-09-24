Akıllı Telefon
LG Velvet inceleme – Özlemişiz seni LG!
LG Velvet inceleme videomuzda, ülkemizde yeni satışa sunulacak modelin detaylarına yakından bakıyoruz. Üst segment ile geri dönen LG, bakalım bu telefonuyla bizlere neler sunuyor?
Not: Videoyu hazırladıktan sonra cihaz Turkcell ve Vodafone mağazalarında satışa çıktı.
LG Velvet aldığınızda verilecek LG PL2 bluetooth hoparlör hediye kampanyasına ise aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.lgkampanya.com/lg-velvet-pl2-kampanyasi
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LG Velvet inceleme – Özlemişiz seni LG!
LG Velvet ve hediyeleri
Ürünün fiyatı incelemeyi çektiğimiz an itibarıyla belli değildi. Ancak daha sonra yapılan açıklamada 7499 TL’lik bir fiyat duyuruldu. Kısa bir süreliğine LG Velvet alan kullanıcılara, LG PL2 model Bluetooth hoparlör ile birlikte kırılmaz cam ve kılıf hediye edilecek.
LG Velvet inceleme – Tasarım
Cihazın güçlü bir tasarımı var. Zira önü ve arkası cam, yan çerçeveleri de alüminyum malzeme kullanan modelde bununla birlikte kavisli ekran kullanılması oldukça premium bir his uyandırmayı başarmış. Telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörü, kullandığımız süre boyunca oldukça hızlı ve kararlı bir şekilde çalıştı. Telefonun tasarımında en çok beğendiğimi nokta ise stereo hoparlör oldu. Çünkü hem stereo olması, hem de ses çıkış gücü ve kalitesi anlamında oldukça başarılı. Ses konusunda telefonda 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de olduğunu belirtelim.
6.8 inç ekran boyutuyla gelen telefon Full HD+ çözünürlük ve P-OLED panel kullanıyor. OLED tabanlı bu panel sayesinde her zaman açık ekran özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca ekran parlaklığı da güneş ışığının altında dahi oldukça yeterli oluyor.
Telefon gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin üzerine bildiğiniz gibi 855 ve 865 modelleri gelmişti. Her ne kadar çok güncel olmasa da, bir amiral gemisi işlemcisi olduğu için performans anlamında hem genel kullanım hem de oyun noktasında iyi sonuçlar veriyor. Telefonda ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olduğunu da belirtelim.
Cihazda 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP derinlik olmak üzere üçlü bir arka kamera kurulumu yer alıyor. Tabii ki yapay zeka ve gece modu gibi günümüzün ihtiyaç duyulan ek özellikleri de cihazda yer alıyor. Yaptığımız çekim örneklerini videomuzdan görüntüleyebilirsiniz. Video tarafında ise 1080p Full HD’de 60 FPS, 4K’da ise 30 FPS ile sınırlıyız.
Son olarak 4300 mAh batarya ile gelen LG Velvet modelinde, 15W hızlı şarj ve 9W kablosuz şarj desteği bulunuyor. Yaptığımız PCMark Battery testinde şaşırtıcı şekilde iyi sonuç alan cihaz, 12 saatlik test sonucu ile oldukça güzel bir değer verdi.
Akıllı Telefon
General Mobile GM 20 Pro incelemesi | 2.300 TL’ye daha ne olsun?!
General Mobile GM 20 Pro incelemesi ile karşınızdayız. 2.300 TL fiyatıyla satışa çıkan GM 20 Pro’nun detayları bu videomuzda!
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General Mobile GM 20 Pro incelemesi | 2.300 TL’ye daha ne olsun?!
GM 20 Pro, 2.300 TL fiyatıyla satışa çıktı. 8.65 mm kalınlığında ve sadece 180 gram ağırlığında olan telefon, genel olarak GM 9 Pro modelinden tasarımsal olarak biraz geriye gitmiş gibi. Şahsen GM 9 Pro tasarımını oldukça sevmiştim. Ancak bu da fena değil gibi. Gücünü Mediatek Helio P70 işlemcisinden alan cihaz, bu açıdan Türkiye piyasasında satılan Vestel Venus Z40 ve Oppo A91 ile benzeşiyor. Ancak rakiplerinden daha uygun fiyatta olması da önemli bir artısı. Grafik işlem birimi tarafında ARM Mali-G72 MP3’ü kullanan General Mobile GM 20 Pro’ya 6 GB bellek ve 128 GB MicroSD kart destekli depolama alanı da yer verilmiş.
Donanımsal açıdan fiyatına göre oldukça iyi seviyede diyebileceğimiz GM 20 Pro modeli kamera açısından ise tam bir arada kalmış. 48MP + 8MP + 2MP değerinde üçlü arka kamerasıyla fotoğraf tarafında beklenenden iyi performans gösteren GM 20 Pro, video tarafında ise tatmin edici değil. Ancak sosyal medyada paylaşmak için bu telefonla oldukça tatmin edici çekimler yapabilirsiniz. (Geniş açıyı boşverin :))
4050 mAh bataryası oldukça yeterli olsa da 10 Watt hızlı şarjda kalmış olmaları biraz üzücü. En azından 15-18-20 Watt değerlerini görmek isterdik. Ama Wi-Fi ac, Cat 7 seviyesinde 4,5G desteği ve VoLTE, ViLTE , VoWi-Fi destekleriyle de dikkat çekici bir adım da atılmış. Sadece yazılım desteği konusunda GM tarafı ne yapacak burası önemli. GM 9 Pro’ya halen güncelleme gelmemesi GM 20 Pro’nun da Android 11 alamayacağının bir göstergesi olabilir.
Fakat fiyat ve performans oranına baktığımızda General Mobile GM 20 Pro 2.500 TL altına bulabileceğiniz en iyi telefon diyebiliriz. Bazı eksikliklerini göz ardı edersek General Mobile iyi iş yapmış.
Akıllı Telefon
Apple çok sayıda katlanabilir ekran siparişi verdi!
Apple da katlanabilir ekran furyasına katılacak gibi gözüküyor. Ice Universe, Weibo hesabından yaptığı paylaşımda, Apple‘ın Samsung‘dan çok sayıda katlanabilir ekran örneği sipariş ettiğini duyurdu.
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Apple ilk katlanabilir telefonunu ne zaman piyasaya sunacak?
Samsung geçtiğimiz yıl birçok markaya katlanabilir ekran numuneleri göndermişti. Yeni sızıntıya bakacak olursak, Apple‘ın bu ekranların performansını pozitif yönde değerlendirdiğini söyleyebiliriz.
Samsung, iPhone‘lar için OLED ekran temin eden, Apple‘ın önemli bir tedarikçisiydi. Ekran paneli konusundaki başarısını katlanabilir ekranlarda da sürdürmek isteyen Samsung, katlanabilir ekran üretimini yılda 10 milyon adede yükselterek, bu sektörü de domine etmek istiyor.
Apple‘ın bir süredir katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı, söz konusu teknoloji ile ilgili birçok patent başvurusunda bulunduğu biliniyor. Samsung‘a ek olarak, LG‘nin de Apple‘a katlanabilir ekran tedarik etmesi oldukça muhtemel.
Tüm bunlar, Apple‘ın önümüzdeki yıl katlanabilir bir ekrana sahip iPhone sunma ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu kanıtlar nitelikte.
Akıllı Telefon
Google Phone uygulaması Pixel dışındaki cihazlara da geliyor
Google geçtiğimiz yıl spam mesajları engelleyen “Verified SMS” (Doğrulanmış SMS) özelliğine sahip Google Phone uygulamasını tanıtmıştı. Uygulama bu yıl spam aramaları engelleyen “Verified Calls” (Doğrulanmış Çağrılar) özelliğine de sahip oldu.
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Google Phone uygulaması bizlere neler sunuyor?
Birçoğumuz spam çağrıları yanıtsız bırakıyor. Google bu durumun iyi niyetli işletmeleri olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor. Doğrulanmış Çağrılar özelliği sayesinde, kullanıcılar gelen çağrıların yanında çeşitli ikonlarla karşılacaklar: İşletme adı, işletme logosu gibi. Aynı zamanda bir “Call Reason” (Arama Nedeni) bölümü olacak ve işletme bu kısımda arama sebebini belirtecek.
Örneğin, bir banka, hesabında anormal işlemler yapıldığını düşündüğü bir müşterisini ararken, arama sebebi olarak “Hileli işlem” şeklinde açıklama yaparak arayabilecek. Google‘a göre müşterilerin çağrılara cevap verme oranı da bu şekilde artmış olacak.
Tüm bunlar, sizi arayan işletmenin Google tarafından doğrulandığını ve herhangi bir spam içermediğini gösteriyor.
Doğrulanmış Çağrılar özelliğine sahip Google Phone uygulaması ilk olarak ABD, Meksika, Brezilya, İspanya ve Hindistan‘da kullanıma sunulacak.
Google söz konusu uygulamayı Pixel dışındaki cihazlarda da Google Play üzerinden kullanıma sunacak. Google Phone uygulaması halihazırda Android One ve Android Go kullanan cihazlara ön yüklü olarak geliyordu. Fakat bu uygulamanın kullanılabilmesi için en az Android 9‘lu bir cihaza sahip olma şartı aranıyor olabilir.