LG Türkiye’den Dilovası’ndaki öğrencilere karne hediyesi!

LG Türkiye tarafından 2018 – 2019 öğretim dönemi başında kardeş okul olarak ilan edilen Kocaeli, Dilovası’nda bulunan Köseler İlkokulu’na bu sefer öğretim dönemi sonunda da okula bir etkinlik sınıfı kazandırdı. Söz konusu sınıf sezon döneminin yanı sıra, yaz aylarında da kullanıma açık olacak. Etkinlik sınıfında zeka oyunlarından aktivite setlerine, kitaplardan el işi ve boya malzemelerine kadar çocukların keyifle vakit geçirip, kendilerini geliştirebilecekleri bir çok malzeme yerleştirildi ve ilkokul öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

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LG Etkinlik Sınıfı açılışında Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir bulunurken LG Türkiye Genel Müdürü Seonghak Kim “Marka olarak, geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımızın mutlu ve verimli bir öğretim hayatı geçirmesine destek olmanın başlıca görevlerimizden biri olduğuna inanıyoruz. İşte bu sorumlulukla, öğretim yılı başında Köseler İlkokulu’nu markamızın kardeş okulu ilan ettik. Yıl boyunca okula yaptığımız ziyaretler ve ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin sonunda, her yeni bilgiyi coşkuyla kucaklayan çocuklarımız için bir aktivite sınıfı oluşturduk” dedi. Kim, Köseler İlkokulu’na desteğe devam edecekleri sözünü verdi.

Açılan etkinlik sınıfının yanı sıra ürün desteği de sağlayan LG, bir klima, 65 inç OLED TV ve projektör de hediye etti.