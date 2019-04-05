Neredeyse her yıl OLED televizyonları için Red Dot’tan ödül almayı başaran LG Signature serisi, bu sene de LG SIGNATURE OLED TV R ve SIGNATURE buzdolabı için “En İyinin İyisi” ödülüne layık görüldü.

Dünyanın ilk kıvrılabilen televizyonu: LG SIGNATURE OLED TV R

Telefonlarda katlanabilen ekrana geçerken televizyon dünyasında da “Dünyanın ilk kıvrılabilen televizyonu” olarak dikkat çeken OLED TV R, CES 2019’da aldığı “En İyi TV Ürünü” yanı sıra Red Dot’ta “En İyinin İyisi” olarak çift ödül almış oldu.

Televizyonun kıvrılabilmesi sayesinde alçak bir konsolu bulunan Signature OLED TV R, üç farklı görüntü modu sunuyor. Tam görünümde klasik bir televizyon deneyimi sunan cihaz, ayrıca yarım ve sıfır görünüme de sahip olacak.

Transparan ekranlı buzdolabı: LG SIGNATURE Buzdolabı

LG’nin alttan donduruculu buzdolabı son dönemde buzdolabı ürünlerinde yer alan dokunmatik ekran tasrımını bir adım ileriye taşıyor. Ürürün tam ortasında bulunan 29 inç LCD ekran, kapı çalar gibi iki tıklama sonucunda transparan bir hale geçip buzdolabının içerisindekileri gösterebiliyor. Böylece kapı her açıldığında meydana gelen soğuk hava kaybını azaltarak enerji tasarrufu sağlıyor

Konu hakkında LG Electronics Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Tasarım Bölümü Başkanı Noh Chang-ho “Red Dot tarafından ödüllendirilmek muazzam bir onur. Bu ödül, mükemmel tasarımın kategori liderliğini sağladığı yolundaki inancımızı güçlendirdi. Tasarımda yenilik sağlamaya ve gelecek için neyin mümkün olduğunu göstererek sektörü ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.