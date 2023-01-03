LG Electronics, bugüne kadarki en gelişmiş OLED televizyon serisi ile öne çıkan 2023 televizyon serisini duyurdu. Üstün kendinden aydınlatmalı görüntü kalitesi, sofistike görüntü işleme teknolojileri ve daha da akıllı özellikler ve hizmetler sunan geliştirilmiş webOS platformu ile beraber geliyor. Ayrıca, bu hafta başlayacak olan CES 2023 fuarında fütüristik ekran ürünlerini tanıtacağını duyurdu. Şirket, ‘Always On’ teması altında insanların hayatlarını daha keyifli hale getiren endüstri lideri ekran teknolojilerini sergileyeceğini söyledi.

LG’nin 2023 OLED serisi Z3, G3 ve C3 OLED evo serisi TV’ler

LG’nin en yeni Alpha serisi işlemcisi, görüntü ve ses kalitesini iyileştirmek için yapay zeka destekli derin öğrenmeyi kullanıyor. AI Picture Pro’nun artırılmış yükseltme ve dinamik ton eşlemesi, her karede derinliği ve ayrıntıyı ortaya çıkarıyor.

Ayrıca AI Picture Pro, HDR kalitesini iyileştirmek için insanların yüzleri gibi önemli nesneleri tanır ve iyileştirir. α9 AI Processor Gen6, TV’nin hoparlör sisteminden gerçekçi 9.1.2 surround ses sağlayan LG’nin AI Sound Pro’suna da güç veriyor.

LG’nin parlaklığı yüzde 70 oranında artıran Brightness Booster Max teknolojisi de bu yılki OLED evo G3 serisine eklendi. Piksel piksel parlaklık eşlemesi daha net, daha gerçekçi görseller yaratıyor. LG’nin 2023 G3 OLED evo versiyonları, pürüzsüz bir One Wall Design yükseltmesi içeriyor.

Üretimden imhaya kadar, 2023 LG OLED TV’lerin çevre dostu olması amaçlanıyor. LG OLED TV’lerde arka aydınlatma ünitesi bulunmuyor ve LED TV’lere göre daha az malzeme gerektiriyor. Geri dönüştürülmüş plastikler kullanıyor ve tek renkli baskı ile geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış eko-ambalajlarda gönderiliyor. TÜV Rheinland’a göre tüm LG 2023 OLED TV’ler titreşimsiz ve düşük mavi ışık özelliğine sahip.

webOS’in en son sürümüne sahip

LG OLED, 2023 yılında da kişiye özel bir kullanıcı deneyimi sunacak. webOS’un en son sürümüne sahip olan bu yılın modelleri, ek kişiselleştirme olanakları ve kolaylık sağlayan revize edilmiş bir kullanıcı arayüzü (UI) olan All New Home özelliğine sahip.

Yeni “Hızlı Kartlar”, müşterilerin Ev Ofis, Oyun, Müzik ve Spor olarak kategorize edilmiş favori bilgi ve hizmetlerine hızlı erişimini sağlıyor. LG’nin sofistike webOS’u, görüntüleme geçmişi ve alışkanlıklarına göre özelleştirilmiş önerileri deneyimlemeyi kolaylaştırıyor.

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AI Concierge, her kullanıcıya önceki kullanımlarına ve arama sorgularına göre özel bir içerik seçimi listesi ve göz atılacak trend içerikler sunuyor. LG OLED TV’ler, birinci sınıf ev sineması deneyimleri için Dolby Vision ve Dolby Atmos sunuyor.

Bu yılın LG TV’leri, DTS:X tarafından desteklenen IMAX ile geliştirilmiş surround ses üretmek için en yeni LG Soundbar’larla sorunsuz bir şekilde entegre oluyor. LG TV’lerdeki ve soundbar’lardaki WOW Orchestra3 özelliği, sesi daha yüksek ve daha etkileyici hale getiriyor. LG kısa süre önce SC9 ve SE6 Dolby Atmos ses çubuklarını tanıttı.

LG’nin 2023 OLED’leri HDMI 2.1a’yı destekliyor. Hızlı Medya Değiştirme VRR (QMS-VRR) için ilk HDMI sertifikalı TV’lerdir. QMS-VRR, HDMI 2.1a uyumlu kaynak cihazlar arasında geçiş yaparken geçici “siyah ekran” sorununu ortadan kaldırabiliyor.

Ayrıca LG’nin kendinden aydınlatmalı OLED TV’leri, 0,1 milisaniye tepki süresi, düşük giriş gecikmesi ve oyun oynamak için dört adede kadar HDMI 2.1a bağlantısı sağlıyor. LG OLED TV’ler, kullanıcıların ekran ön ayarları gibi oyunlara özel seçenekleri hızla seçip aralarında geçiş yapmalarını sağlayan bir Oyun Optimize Edici’ye sahip. Ayrıca, G-SYNC Uyumlu, FreeSync Premium ve değişken yenileme hızı (VRR) ayarlarına Oyun Optimize Edici’den erişilebiliyor.

Katlanabilir OLED dizüstü bilgisayar

Bu yenilikçi 17 inç Katlanabilir OLED dizüstü bilgisayar, katlanma noktasında neredeyse tamamen kırışıksızdır ve bir tablete veya taşınabilir monitöre dönüşmek için ikiye katlanıp açılabildiğinden, kullanıcıların tek bir cihazdan çeşitli şekillerde ve biçimlerde yararlanmasına olanak tanır. Dokunmatik ekrana ek olarak kalem desteğine de sahip.

8 inç 360 derece Katlanabilir OLED, daha fazla kullanım sağlamak için bir cihazın her iki yöne katlanmasını sağlıyor. Şirket, modül yapısının 200.000’den fazla kez katlandığında bile dayanıklılığı garanti ettiğini ve özel katlama mekanizmasının katlama alanları boyunca kırışıklıkları en aza indirdiğini söyledi.

LG Display, yalnızca yeni nesil otomotiv ekran yeniliklerine adanmış ilk standına sahip olacak. Şirket, P-OLED ve LTPS (Düşük Sıcaklık Polikristal Silikon) LCD gibi önemli tescilli teknolojiler içeren küçük-orta ölçekli OLED ve otomotiv ekran çözümlerini, daha büyük, daha yüksek çözünürlüklü ekranlar ve daha farklı, pratik tasarımlar sağlayan yenilikleri tanıtacak.

LG Display’in dünyanın en büyük otomotiv P-OLED’i olan 34 inçlik P-OLED ekranı, sürücüye aynı anda hem gösterge panelini hem de navigasyon sistemini net bir şekilde görme imkanı veren ergonomik bir yapıya sahip. Ayrıca, şirketin 12,8 inçlik Kontrol Pedi, Orta Fasya da tanıtılacak.

Şirketin LTPS LCD tabanlı Head-Up Display’i (HUD) 5.000 nit’e kadar ulaşarak sürücünün ihtiyaçlarını karşılarken üstün görüntü kalitesini de koruyor.

Şirket ayrıca, bilgi-eğlence kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmış yeni bir teknoloji olan İnce Aktüatör Ses Çözümünü de sergileyecek

LG Display, 97 inçlik en büyük OLED ekrandan 77-, 65-, 45-, 42-, 27 inç OLED TV panellerine ve ultra küçük 0.42 inç OLEDoS’a kadar kapsamlı OLED serisini sunacak.

Şirket bu aydan itibaren LG Electronics, Asus ve Corsair gibi küresel teknoloji şirketlerinin premium oyun monitörlerinde yer alacak oyun OLED panellerinin seri üretimini gerçekleştirecek.