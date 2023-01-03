Business Insider’ın haberine göre, mobil cihaz şarj cihazları ve muhtemelen giyilebilir cihazlar için ortak bir standart belirlemeyi planlıyor. Tüm dünyada, 2024 yılı sonuna kadar USB-C‘yi akıllı telefonlar ve tabletler için standart şarj cihazı haline getirmeyi hedefleniyor. Ancak Hindistan daha önce davranacak gibi görünüyor.

Tüketici İşleri Bakanlığı sekreteri Rohit Kumar Singh’e göre yeni norm, 28 Aralık 2024 tarihine kadar USB-C’yi standart şarj cihazı olarak belirleyecek olan Avrupa Birliği’ndeki kararla aynı modeli izlemelidir. Ancak, Apple markasının cihazları USB Lightining kullandığı için Hindistan’da da bir sorun olabilir.

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Singh Business Standard ile yaptığı bir röportajda, “Elektronik üreticilerinin entegre bir küresel tedarik zincirine sahip olması nedeniyle, USB Type-C şarj portlarının kullanımının, USB şarj portlarına yönelik Avrupa Birliği standartlarının 2024 yılında yürürlüğe girmesinden altı ay sonra zorunlu hale getirilebileceği konusunda sektör ve hükümet arasında geniş bir fikir birliği bulunmaktadır.” dedi. Avrupa Parlamentosu, şarj cihazlarının yılda 11.000 ton atığa yol açtığına dikkat çekiyor.

Buna rağmen, Android kullanan mobil cihazlar Hindistan pazarında neredeyse yüzde 96 pazar payına sahip olduğundan Apple’ın isteksizliği bir sorun teşkil etmeyebilir. Apple ülkedeki cihazların sadece yüzde 3,1’ine sahip. Hindistan şu anda en büyük ikinci akıllı telefon pazarına sahip ülke konumunda.

Nihayetinde Apple, ülkelerin kararına uyacak, ancak fazla istekli olmayacak. Apple’ın dünya çapında pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak, The Wall Street Journal ile yaptığı bir konferans görüşmesinde şirketin yeni yasalara uymaya zorlanacağını söyledi.