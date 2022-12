LG, düzenlediği kampanya ile 29 Kasım – 18 Aralık 2022 tarihleri arasında, Vatan, Media Markt, Teknosa, Nethouse, İtopya, GPN, Amazon ya da TechBurada’dan belirli monitör modellerinden satın alanlara, GeForce NOW powered by GAME+ üyeliği hediye ediyor.

Bakmakta fayda var: LG OLED evo Sanal Evreni Gerçeğe Çevirdi

Monitörleri ile oyunseverlerin gönlüne taht kuran LG Electronics (LG), şimdi de düzenlediği kampanya ile adından söz ettiriyor. 29 Kasım – 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Vatan, Media Markt, Teknosa, Nethouse, İtopya, GPN, Amazon ya da TechBurada satış noktalarında geçerli kampanya dahilinde, LG monitör alan kullanıcılara 6 aya varan GeForce NOW powered by GAME+ Premium üyeliği hediye ediliyor.

Kampanya süresi içerisinde, LG marka 27GN650-B.APD, 27GL83A-B.APD, 32GN600-B.APD model monitör satın alan tüketicilere kampanya 3 Aylık GeForce NOW powered by GAME+ üyelik, 27GN880-B.APD, 27GP850-B.APD, 27GP83B-B.APD model LG monitör alanlara ise, 6 Aylık GeForce NOW powered by GAME+ üyelik hediye ediliyor. Tüketicinin kampanyaya katılım sürecini tamamlayabilmeleri için 25 Aralık 2022 tarihine kadar online katılım sayfasındaki ilgili bölümleri eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

LG’nin sunduğu monitör kampanyası ile UltraGear serisinin yüksek performansı ve Nvidia’nın Türkiye’de Turkcell iş birliğiyle sunduğu bulut tabanlı oyun platformu GeForce NOW powered by GAMEPLUS oyunseverlere eşsiz bir deneyim imkanı oluşturuyor. GeForce NOW powered by GAME+ doğrudan internet üzerinden akış yaparak kullanıcıların mobil cihazlarda ve düşük donanımlı PC’lerde yüksek grafikli oyunlar oynayabilmesine imkan tanıyor. GeForce NOW, Türkiye’deki sunucular üzerinden akış yaptığı için düşük gecikmeyle oyun deneyimi sunuyor.

Şampiyonların Yol Arkadaşı: LG UltraGear Monitörler

Güçlü donanımlarıyla UltraGear monitörler, oyunculara her detayı fark edebilecekleri, kendilerini oyunun tam içerisinde bulacakları bir oyun deneyimi sunuyor. Parlak renklerin yanı sıra kopma ve titreme olmadan akıcı bir görüntü sunan UltraGear monitörler hem oyun severler hem de profesyonel E-spor oyuncuları için mükemmel bir seçenek olarak gösteriliyor.

Kampanya hakkında daha fazla bilgi için buradaki linke bakabilirsiniz.