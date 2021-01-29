Xiaomi Mi 11 modelinin global lansman tarihi belli oldu

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Mi 11 modelini global pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

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26 Aralık tarihinde tanıtılan Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Mi 11, yeni yıl ile birlikte sadece Çin’de satışa sunulmuştu. Aynı zamanda Qualcomm’un en yeni yonga seti Snapdragon 888 ile donatılan Xiaomi Mi 11, yoğun ilgi gördü. Ayrıca Snapdragon 888’in ilk ticari kullanıcısı olan bu telefon, satış rakamlarıyla rekorları alt üst etti.

Xiaomi Mi 11 modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6.81 inç AMOLED, 2K çözünürlük, HDR10+ ve 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 8 GB veya 12 GB

Depolama: 128 GB ya da256 GB

Ekran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED

Arka Kamera: 108 Megapiksel + 13 Megapiksel ultra geniş açı + 5 Megapiksel telefoto / OIS destekli

Ön Kamera: 20 Megapiksel

Batarya: 4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, aynı zamanda 10W ters şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Bağlantı: USB Type-C, 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD)

Boyut: 164.3 x 74.6 x 8.1 mm

Ağırlık: 196 gram

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Sonuç olarak pek çok teknoloji severlerin merakla beklediği cihazlardan olan Xiaomi Mi 11, paylaşılan görsele göre 8 Şubat tarihinde Avrupa merkezli olarak da lanse ediliyor. Ayrıca bu lansmanda Mi 11 Pro ile Mi 11 Lite’ın da tanıtılması bekleniyor.

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