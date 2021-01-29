Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 modelinin global lansman tarihi belli oldu
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Mi 11 modelini global pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Apple iPhone 12 mini modelinin DxOMark puanı belli oldu
26 Aralık tarihinde tanıtılan Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Mi 11, yeni yıl ile birlikte sadece Çin’de satışa sunulmuştu. Aynı zamanda Qualcomm’un en yeni yonga seti Snapdragon 888 ile donatılan Xiaomi Mi 11, yoğun ilgi gördü. Ayrıca Snapdragon 888’in ilk ticari kullanıcısı olan bu telefon, satış rakamlarıyla rekorları alt üst etti.
Xiaomi Mi 11 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.81 inç AMOLED, 2K çözünürlük, HDR10+ ve 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- RAM: 8 GB veya 12 GB
- Depolama: 128 GB ya da256 GB
- Ekran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED
- Arka Kamera: 108 Megapiksel + 13 Megapiksel ultra geniş açı + 5 Megapiksel telefoto / OIS destekli
- Ön Kamera: 20 Megapiksel
- Batarya: 4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, aynı zamanda 10W ters şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
- Bağlantı: USB Type-C, 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD)
- Boyut: 164.3 x 74.6 x 8.1 mm
- Ağırlık: 196 gram
Göz atmak isteyebilirsiniz: Xiaomi Mi Air Charge uzak mesafeli şarj cihazını tanıttı
Sonuç olarak pek çok teknoloji severlerin merakla beklediği cihazlardan olan Xiaomi Mi 11, paylaşılan görsele göre 8 Şubat tarihinde Avrupa merkezli olarak da lanse ediliyor. Ayrıca bu lansmanda Mi 11 Pro ile Mi 11 Lite’ın da tanıtılması bekleniyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Apple, yeni bir periskop kamera patenti aldı!
Geçtiğimiz yıl, Apple‘ın yeni cihazlarında periskop kamera kullanacağı söylentisi bazı sızıntı kaynakları tarafından ortaya çıkmıştı. Şimdi ise şirket, yeni bir periskop kamera patenti alarak gelecek nesil telefonları için hazırlık yapıyor. Ayrıca alınan bu patent ile birlikte, yakınlaştırma konusunda iPhone serisinin rakiplerini yakalaması söz konusu olacak.
İlginizi çekebilir: Fujifilm GFX 100s, resmi olarak tanıtıldı!
Apple, yeni aldığı patent ile neyi hedefliyor?
PatentlyApple tarafından yayınlanan rapora göre ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, bugün erken saatlerde yeni bir patent başvurusu yayınladı. Belgelerde, 85 mm ila 165 mm aralığında katlanabilen bir kamera teknolojisinden bahsediliyor. Bu katlanabilen kamera, küçük form faktörlü bir kamera modülü için kullanıma uygundur. Ayrıca bu patentli kamera, iki hafif katlama elemanına ve bu iki eleman arasında bulunan lens sistemine sahiptir. Mercek sisteminin kendisi, hafif katlama elemanlarından bağımsız olarak çalışıyor. Sonuç olarak, kamera sistemi ek dijital yakınlaştırma ve üstün optik yakınlaştırma ile gelecek. Bu teknolojinin 2021 yılında gelecek olan iPhone 13 serisinde bulunup bulunmayacağı henüz belli değil. Fakat şirket, genellikle aldığı patentlerin altını doldurduğu için ileride kullanılması muhtemel.
Patent belgesi, bu yeni lensin sadece iPhone ile sınırlı olmayacağını gösterdi. Yani, dizüstü bilgisayar, tablet veya masaüstü bilgisayarlarda bu lensler kullanılabilir. Kısaca, neredeyse tüm cihazlarda kullanılabilen özel bir lensin Apple tarafından patent haklarıyla alındığını gördük. Henüz bu lens hakkında tam bilgi sahibi değiliz. Apple‘ın yeni iPhone serisinde bu lensi kullanması halinde rakipleriyle rekabeti arttırması muhtemel. Yaz aylarına doğru bu patent hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Realme 7i Avrupa’ya aslında Narzo 20 olarak geliyor
Realme 7 serisi Avrupa bölgesinde üç telefondan oluşuyor. Bu telefonlar ise Realme 7, Realme 7 5G ve Realme 7 Pro olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise bugün açıklandığı üzere firma bu seriye bir telefon daha ekledi: Realme 7i.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Realme X7 ve X7 Pro bugün çıkıyor
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Realme 7i, Realme Narzo 20 akıllı telefonunun yeniden isimlendirilmişi olacak
Ancak Avrupa’ya gelecek olan Realme 7i akıllı telefonu; geçen sene Hindistan ve diğer bazı Asya bölgeleri için duyurulanla aynı cihaz değil. Cihazın Avrupa versiyonu yeniden isim verilen bir Narzo 20 olarak geliyor.
Dolayısıyla Realme 7i Avrupa versiyonu Helio G85 yonga setiyle ve 6.5inç ekranla gelecek. Cihazın pili ise 6000 mAh kapasiteli olup 18W şarj desteği verecek. Fotoğraf çekimi için de dörtlü bir kamera takımı sunacak olan telefon; Android 10 işletim sistemi tabanlı Realme UI ile çalışacak. Hafıza desteğini 4GB RAM ile verecek olan cihaz, diğer yandan depolamada 64GB kapasiteye sahip. Fiyatta ise 159 Euro etiketini görebiliyoruz. Yine cihazın şu anda Realme firmasının Avrupa sitesinde Gümüş ve Mavi renkleriyle satışta olduğunu belirtelim.
Böylelikle daha önceden de Narzo 10 akıllı telefonunu bazı piyasalarda Realme 6i ismiyle satmış olan Realme firmasından benzer bir hamle daha gelmiş oluyor.
Akıllı Telefonlar
TSE, ikinci el telefon satışları için düzenleme getirdi
TSE, uzun zamandır gündemde olan ikinci el cep telefonu satışına ilişkin düzenlemenin sonuna geldi. Türk Standart Enstitüsü hazırladığı raporu sektörün görüşüne açtı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp hakkında konuştu
Türkiye’deki vergi sistemi ve dolardaki artış, teknoloji ürünlerinin fiyatının artmasına neden oluyor. Bu nedenle insanların büyük bir çoğunluğu yeni bir elektronik cihaz almak yerine ‘temiz ikinci el’ ürünlere yöneliyor. Ticaret Bakanlığı, 22 Ağustos 2020 tarihinde “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlamıştı.
Ticaret Bakanlığı, sektöre disiplin ve kayıt dışının önüne geçmek için harekete geçti. Basında yer alan habere göre; kullanılmış cep telefon ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve yeniden satışa sunulmasını sağlayacak yenileme merkezleri için standartlar belirlendi.
TSE hazırladığı raporu, ikinci el yenileme merkezleri için 5 başlık ve 52 maddeden oluşan kuralları belirleyen rapor sektörün görüşüne açtı.
Yeni sistemin ikinci el piyasasına önemli bir düzenleme getireceğini söyleyen Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı yeni düzenlemeyle ilgili şunları söyledi:
“İkinci elde başıboş bir ticaret alanı var. Telefonlar, vergisiz olduğu gibi fatura ve belge olmadan el değiştiriyor. Kayıt dışılığın çok fazla yaşandığı bir sektör haline gelmiş durumda. Ancak işini hakkıyla yapan işletmelerimize karşı da bir haksız rekabet yaratıyor. Bu nedenle ticaretten vergi geliri de elde edilemiyor. Sektörün kayıt altına alınması çok doğru bir adım oldu.”
TSE sayesinde güvenli alışveriş
Düzenlemeyle birlikte kullanım ömrü dolmamış teknolojik ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması mümkün hale gelecek. Bundan sonra kurallar sayesinde kullanıcıların ikinci el telefon ve tabletlere uygun fiyata güvenli şekilde ulaşmasına imkân sağlayacak.
Yönetmelik sadece satışı değil satış sonrası soru işaretlerini de kafanızdan kaldırıyor. Bu kapsamda satın aldığınız telefonlar 1 yıllık kullanıcı garantisine sahip olacak. Müşteriler, 5 gün boyunca değerlendirilen telefonları satıcıdan sertifikalandırılmış olarak alabilecekler. Sertifika onayı sonrasında cihazınızın garanti süresi de başlatılmış olacak.
Akıllı telefon satışları, dördüncü çeyrekte büyümeye başladı!
Bu işi yapacak yerler aynı zamanda bu cihazların sorumluluğunu da üstlenecekler. Ayrıca yönetmelikte belirtilen şekilde sertifikalandırıp garantisi sürecini başlatacak. Ancak her işletmenin bu işi yapamayacağına dikkat çeken Turnacı; bu alanda deneyimi olan firmaların, mevzuattaki şartları yerine getirmeleri koşuluyla hizmet verebileceğini belirtti.
Son olarak yenileme merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletmeler personel yeterlilik şartları dahil olmak üzere tesislerinin standarda uygunluğuna dair TSE’den belgelendirme başvurusu yapmaları gerekecek. Sonuç olarak işletmeler, TSE’den alınacak uygunluk belgesiyle Ticaret Bakanlığı’ndan yenileme yetki belgesi alarak faaliyete başlayabilecekler.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Forumdan Son Mesajlar
-
-
-
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 6 gün önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 1 hafta önce
Razer Viper 8KHz, resmi olarak satışa çıktı!
Xiaomi Mi 11 modelinin global lansman tarihi belli oldu
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
Xiaomi Black Shark 4 Google Play Console’a uğradı!
Microsoft 365 önemli bir güvenlik desteği alıyor
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
POCO M3 fiyatını neden beğenmedim? (VİDEO)
5 yıllık iPhone 6’dan iPhone SE 2020’ye geçmek (Caner Özyurt)
Kendinden VPN’li router! | Asus RT-AX68U inceleme
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
POCO M3 fiyatını neden beğenmedim? (VİDEO)
5 yıllık iPhone 6’dan iPhone SE 2020’ye geçmek (Caner Özyurt)
Kendinden VPN’li router! | Asus RT-AX68U inceleme
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.