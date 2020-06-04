Akıllı Telefonlar
LG, katlanabilir telefon patenti ile gündemde!
Katlanabilir telefon teknolojisi, şimdiye kadar pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından denense de istenen ilgiyi görmüşe benzemiyor. Huawei Mate XS, Samsung Galaxy Fold, Motorola RAZR ve Royole Flexpai gibi modellerin yanı sıra LG de özgün konsepti sayesinde bu yarışa katılmaya hazırlanıyor!
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LG, ilginç bir katlanabilir telefon patent başvurusu yaptı!
Güney Kore kaynaklı bir habere göre, LG markası üzerinde çalıştığı katlanabilir telefon konsepti için patent başvurusunda bulundu. Başvuru dosyalarında açık bir şekilde görünen telefon, tasarımı ile rakiplerinden bir hayli farklı görünüyor. Yenilikçi konsepte göre, telefonun ekranı normal durumdayken yandan çekilerek uzuyor. Uzayan ekran ise daha sonra dışarıya doğru açılarak tablet formunu alıyor. Ayrıca kullanıcı eğer isterse ekrana belirli bir eğim vererek cihazı dizüstü bilgisayar formunda da kullanabiliyor.
Hibrit telefon adı verilen bir konsepte olan tasarım, akıllı telefonu tablet ve dizüstü bilgisayar arasında bir görünüme kavuşturuyor. Böylece tüketiciye sunulan kullanım işlevselliği de en üst düzeyde tutuluyor. Bunun yanı sıra konsept kendi içerisinde bazı tutarsızlıklar da barındırıyor. Uzayan ekranın nasıl bir en boy oranı sunduğu ve menteşenin dikey konumda nasıl bir kullanıma izin vereceği gibi faktörler, cihazın ticari aşamaya geçmesini zorlaştırabilir. Ayrıca akıllı telefonlarında bolca aksesuar sunmayı seven LG, klavye gibi yardımcılar ile bu konsepti daha ileri taşıyabilir.
Son zamanlarda akıllı telefon birimi düşüşte olan LG, yenilikçi tasarımlar deneyerek kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor olabilir. Şuan yalnızca bir patent başvurusu olan konseptin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise şuan hiçbir şekilde bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 120x telefoto sensörlü telefon hazırlıyor!
Piyasaya son çıkan akıllı telefonlarda yakınlaştırma odaklı kamera sensörleri dikkat çekiyor. Daha önce amiral gemisi cihazlarda gördüğümüz bu özellik, artık orta seviye pek çok telefonda yer almaya başladı. Xiaomi ise kamera odaklı yeni telefonunda bu alandaki rekorun yeni sahibi olmayı planlıyor!
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Xiaomi Mi CC10, 120x zoom ile rekorun yeni sahibi olabilir!
Xiaomi’ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgiler, markanın CAS kod adlı yeni bir akıllı telefon hazırladığını ortaya koyuyor. Telefonun yansıyan özellikleri ise genel olarak kamera, işlemci ve ekran alanlarında sıralanıyor. Kamera tarafında “en iyisi” olmayı hedeflediği belirtilen cihaz, arka kamera paketinde 108 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL Bright HM2 sensör taşıyacak. Ayrıca telefondaki periskop sensörün 12x optik ve 120x dijital yakınlaştırma sunacağı ifade ediliyor. Bu da Samsung Galaxy S20 Ultra’ya ait olan 100x zoom rekorunun Xiaomi cephesine geçebileceğini gösteriyor.
Delikli ekran konseptini barındıracak telefonun ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 775G işlemci, 5G modem ve NFC desteğinin de Xiaomi’nin yeni telefonundaki kilit özellikler olacağı belirtiliyor.
Xiaomi, iddialı kamera özelliklerine sahip telefonunu Temmuz ayında tanıtmayı planlıyor. İsim tahminlerine göre ise yeni cihazın adı Mi CC10 olacak. Çünkü Mi CC9 serisi geçtiğimiz Temmuz ayında duyurulmuştu ve iki telefonun tanıtım tarihi birbiriyle örtüşüyor. Ayrıca iki telefonun orta-üst sınıf özellikler taşıması da bu iddiayı güçlendiriyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip, selfie kamerası ile DxOMark testinde!
Şubat ayında Samsung’un kapaklı telefonu olan Samsung Galaxy Z Flip satışa sunuldu. Cihaz kısa sürede tasarımı ile bütün ilgileri üzerinde topladı. Bu tasarımın oluşması için bazı teknik özelliklerin kısılması gerekiyordu. Samsung bunun için kamera tarafında bazı kısıtlamalara gitti. Bu kısıtlamalar ise cihazın DxOMark skorunu etkiledi.
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Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
Samsung Galaxy Z Flip, kamera tarafıda kötü bir deneyim sunmasa da üst segment telefonlar içinde alt sıralarda yer alıyor. Cihaz DxOMark‘ta fotoğraf tarafında 82, video tarafında ise 86 puan alarak 83 selfie skoruna ulaştı. DxOMark, cihazın Galaxy A71, Galaxy S9+ ve iPhone XS Max‘ın selfie kameralarına benzer performans verdiğini belirtiyor. Telefonun selfie kamerası 10 MP çözünürlüklü hareketli odak özelliği mevcut f/2.4 diyafram açıklığı sunan bir lense sahip. Ayrıca ön kamera 2160p / 30 fps video çekebiliyor.
Galaxy Z Flip, geniş dinamik aralığa sahip fakat testlerde birçok durumda görüntülerin kontrastsız olduğu görüldü. Cihaz genellikle aynı görüntünün farklı çekimlerinde tutarsızlık yapıyor. Sabit odak lensi ise mükemmel bir odak yakalamak için oldukça yavaş kalıyor. Bu da arka planda çok fazla detay kaybına yol açıyor. Piksellenme ise ışık azlığında ve iç mekan çekimlerinde çok fazla oluşuyor. Cihazın selfie skorunun düşmesindeki en önemli etkenlerden biri piksellenme diyebiliriz.
Galaxy Z Flip, portre modunda ise başarılı bir performans gösteremedi. Bunun sebebi bokeh etkisinin çok etkisiz olması ve derinliği ortadan kaldırması. DxOMark, cihazın video tarafında daha iyi bir performans verdiğini belirtiyor. Telefon özellikle 4K video çekimlerinde başarılı bulunuyor. Kameralar, Z Flip‘in öncelikli tuttuğu bir konu değil. Cihazın selfie kamerası S20 Ultra’dan daha kötü bir sonuç veriyor fakat bu sonuca çokta kötü diyemeyiz. Telefonun asıl amacının iyi bir kamera olmadığını da göz önüne alırsak makul bir puanlama olmuş gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
HTC Desire 20 Pro, Google Play Console üzerinde görüntülendi!
HTC Desire 20 Pro, Google Play Console üzerinde görüntülendi. Böylelikle cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.
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Android 10 ile gelen ilk HTC telefonu!
HTC firması, eski şaşalı günlerine dönmek için çaba harcamaya devam ediyor. Uzun zamandır mali açından düşüşte olan ve eski günlerini özleyen firma, yeni cihazı Desire 20 Pro için kolları sıvadı. Orta seviye olarak belirlenen cihaz Google Play Console üzerinde görüntülendi. Cihaz, gücünü Snapdragon 665 işlemcisinden almakta. Android 10 ile piyasaya çıkacak ilk HTC telefonu olan Desire 20 Pro, 6 GB RAM ile birlikte geliyor. Google Play Console üzerinde gösterilen resim ise ne yazık ki Desire 20 Pro cihazına ait değil. Sanırsak Google, temsili bir fotoğraf eklemeyi tercih etmiş.
Son dönemde kullanımı artan Snapdragon 765G ile gelmesi beklenen orta seviye cihazın, Snapdragon 665 ile karşımıza çıkması hayranların hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Tasarım detayları daha önce sızdırılan cihaz 6.5 inç boyutunda LCD panelli bir ekrana sahip olacak. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın bir adet ön dört adet de arka kamerası bulunmakta. Kamera özellikleri henüz bilinmez iken, parmak izi okuyucusunun cihazın arkasında yer alacağı öğrenildi. Daha fazla teknik özelliğe henüz ulaşılamaz iken, cihazın tam olarak ne zaman tanıtılacağı da merak konusu. Bakalım HTC yavaş yavaş eski günlerine dönebilecek mi merakla bekliyor olacağız.