LG K31 modelinin bazı özellikleri ve teknik detayları ortaya çıktı

Bir zamanlar akıllı telefon sektöründe popüler bir marka konumunda bulunan Güney Koreli üretici LG, günümüzde daha çok orta ve alt segmente hitap eden cihazlar üretiyor. Bugün yayınlanan bir sızıntı ile de, LG’nin uygun fiyatlı olacağı öngörülen LG K31 modeli ile ilgili bazı detaylar ve teknik özellikler ortaya çıktı.

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LG K31 modeli ile ilgili neler biliyoruz

Cihaz ile ilgili sızdırılan görsele göre LG K31, yan taraflarda kalın çerçevelere sahip. Ayrıca üst tarafta büyük bir damla çentik bulunuyor. Cihazın teknik özelliklerini de göz önüne aldığımız zaman ise; LG K31’in alt segment bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkacağı kesin gibi gözüküyor. 720 p bir IPS LCD ekran paneli ve MediaTek Helio P22 işlemciye sahip olacak olan cihaz, bunlara ek olarak da 2 Gb Ram kapasitesine sahip. İşletim sistemi olarak ise Android 10’un bulunması bekleniyor. CPU tarafında, 8 çekirdeğe sahip olacak olan cihaz; ARM Cortex A53 işlemci mimarisi ile desteklenmiş. ARM Cortex A53, 2.0 GHz hızlara kadar destek sunabiliyor. Ne yazık ki LG K31 ile ilgili şimdilik bu kadardan fazla detay bulunmuyor. LG markasının fanları için ise gelişmeleri yakından takip ediyor ve LG cephesinde atılan yeni adımları sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!