LG TONE Free tam kablosuz kulaklığı yakında geliyor!

LG‘nin yakın zamanda çıkacak olan tam kablosuz kulaklık serisi LG TONE Free, HBS-FN4 ve HBS-FN6 model numaraları ile görüntülendi. Cihazın en çok ilgi çeken yönü kendi kendini temizleyebilecek olması. Bu kulaklıklar şarj esnasında kutuya konulduğunda kutuda bulunan UVnano teknolojisi ile bakterilerin çoğunu yok edecek. Bu kulaklık kutusu alanında bir ilki temsil ediyor olacak.

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LG TONE Free, nasıl bir kutuya sahip olacak?

LG TONE Free kutusunda bulunan UVnano özelliği, silikon ucu ve kulaklığın içine gönderilen UV ışınları ile çalışıyor. LG bunun E.coli ve S.aureus bakterilerinin %99.9’unu yok ettiğini iddia ediyor. Bu kulaklıklar şirketin TONE+ Free adlı ilk TWS kulaklıklarına göre geliştirilmiş bir tasarıma sahip. Yeni kulaklıklar Meridian Audio tarafından desteklenmektedir. LG‘nin iddia ettiğine göre sesler, Meridian’ın HPS teknolojisi ile birleşimi sayesinde daha gerçekçi olarak duyulacak. Kulaklıkların rahat oturması için yeni bir tasarım kullanılacak ve daha iyi bir ses yalıtımı sunulacak.

TONE Free, her iki modelde de dört EQ ayarı bulunduracak. Bu ayarlar Doğal, Sürükleyici, Güçlü Bas ve Yükseltilmiş Tiz olarak sıralanıyor. Ayrıca ortamı duyabilmek için geliştirilen Ortam Sesi Modu da cihazda mevcut. Kulaklıklar tek şarjda 6 saat kullanım ömrü sunacak. Ayrıca iddia edilene göre 5 dakikalık şarjda 1 saat daha kullanılabilecekler. Şarj kutusu ile kulaklıklar 18 saatlik kullanım süresine sahip olacaklar. Cihaz, “Şık Siyah” ve “Modern Beyaz” olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunduracak. TONE Free kulaklıklarının Temmuz ayında piyasaya çıkması bekleniyor.