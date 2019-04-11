LG, InnoFest MEA 2019’da neler tanıttı?

LG, InnoFest Orta Doğu ve Afrika (MEA) 2019‘da en son premium yaşam alanı çözümleri serisini tanıttı. 9-11 Nisan tarihleri arasında Güney Kore’de düzenlenen etkinliğe, Orta Doğu ve Afrika’dan iş ortakları, bayiiler ve medya mensupları katılarak, LG’nin devrim yaratan teknolojilerini görmenin yanı sıra, 2019 yılı stratejilerini ve önceliklerini de dinleme imkanına sahip oldular.

Ev ürünlerinde yapay zeka faydaları

InnoFest MEA 2019 katılımcıları, LG ThinQ alanında, LG’nin yapay zekası sayesinde evle kablosuz şekilde bütünleşen, bağlı ve fütüristik bir yaşam tarzını deneyimlediler. LG’nin tasarım odaklı premium markaları LG Objet ve LG SIGNATURE ise, etkileşimli ekranlarda üstün stil ve pratiklik uyumunu gösterdi.

InnoFest MEA ayrıca, yeni trendleri ortaya çıkarmak ve etkili stratejiler oluşturmak için büyük verilerin ne kadar güçlü bir araç olabileceği hakkında bir konuşma yapan “büyük veriler” uzmanı Song Gil-young’u da ağırladı. Katılımcılara ayrıca LG’nin en gelişmiş üretim tesisi olan Changwon’u gezme fırsatı verildi. LG’nin Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Mr. James Lee, “InnoFest’te de görüldüğü üzere, ürünlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz ve tüketicilerin hayatlarını daha kolay hale getiren yeni ürünler sunuyoruz. ‘Açık’ stratejimiz ve benzer kuruluşlarla ortaklıklar sayesinde yerel çözümler sunmaya ve teknoloji izniyle durumumuzu yeniden doğrulamaya devam edeceğiz” dedi.

En akıllı buzdolabı LG InstaView ThinQ

InnoFest MEA 2019 kapsamında dikkat çeken ürünlerden bir tanesi LG InstaView ThinQ buzdolabı modeliydi. Buzdolabının üzerinde tam 29 inç boyutlu HD transparan LCD dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekran sayesinde kullanıcılar hava durumunu görüntüleyebiliyor, alışveriş listesi oluşturabiliyor, buzdolabında olan yiyecek ve içecekleri görebiliyor, sevdikleriyle olan fotoğrafları yükleyip sergileyebiliyor veya aile bireylerine not bırakmak için kullanabiliyor. Ayrıca dilerseniz buzdolabında yer alan yiyeceklerin son kullanma tarihlerini de bu ekran yardımıyla sisteme girebiliyorsunuz.

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LG InstaView ThinQ modelinin bir diğer önemli yeniliği ise Amazon Alexa desteği. Alexa sesli asistanı sayesinde buzdolabına sesli komut vererek müzik çalabilmek, yiyecek alışverişi yapabilmek, hava durumunu veya takviminizi kontrol etmek gibi onlarca işlevden faydalanabiliyorsunuz. Ürün, LG’nin SmartThinQ mobil uygulaması ile birlikte akıllı telefon üzerinden birçok özelliğe erişim imkanı sağlıyor. Mobil uygulama yardımıyla nerede olursanız olun buzdolabı ısısını belirlemek, buzdolabında hangi yiyeceklerin olduğunu kontrol etmek mümkün. Ayrıca akıllı telefon ve buzdolabı arasında alışveriş listesi ve fotoğraf paylaşımı da yine bu uygulama yardımıyla kolayca yapılabiliyor.

Dünyanın kıvrılabilen ilk TV’si LG Signature OLED TV R

Dünyanın ilk kıvrılabilir TV‘si unvanına sahip LG Signature OLED TV R modeli, geleneksel televizyon sınırlarını kaldırıyor.

İnovatif TV modeli, “tam görünüm”, “yarı görünüm” ve “sıfır görünüm” olmak üzere üç farklı şekilde kullanılabiliyor. Tam görünüm, adından da anlayabileceğiniz üzere 65 inçlik tüm ekranı görebileceğiniz ve tüm LG TV’lerle eşanlamlı hale gelen kontrast, derinlik ve gerçekçilik derecesinin tamamını ortaya çıkaran geniş ekran bir izleme deneyimi sunuyor.



Yarım görünümünde, ekran kısmen ortaya çıkıyor ve bu sayede kullanıcılar ‘Saat, Çerçeve, Mood, Müzik ve Ev Panosu’ gibi özellikler arasından seçim yapabiliyor. Sıfır görünümde ise, 65 inçlik devasa ekran tamamen ortadan kayboluyor. Buna rağmen sıfır görünüm seçeneğindeyken bile, cihazın Dolby Atmos ses sisteminden faydalanabiliyor ve müzik ile diğer içeriklerin keyfini çıkartabiliyorsunuz.

LG ThinQ AI, Google Asistan ve Alexa desteğiyle birlikte gelen LG Signature OLED TV R modeli, bu sayede televizyonunuz üzerinden en popüler sesli asistanlara ulaşabilme imkanı sağlıyor. Sesli asistan desteğiyle birlikte hava durumunu sorabilir, tuttuğunuz takımın oynadığı son maçın sonucunu öğrenebilir ve diğer birçok konuda destek alabilirsiniz. Ayrıca yapay zeka destekli sesli asistan, “ver coşkuyu” komutuyla televizyonunuzun sesini arttırmak gibi eğlenceli ve pratik komutlarla donatılmış durumda.

LG ThinWash çamaşır makinesi!

Etkinlik kapsamında görücüye çıkan bir diğer ürün de şirketin LG ThinWash çamaşır makinesiydi. LG’nin geliştirmiş olduğu Smart ThinQ mobil uygulaması üzerinden kontrol edilebilen çamaşır makinesi, performans anlamında bir hayli iddialı.

Ana yıkayıcı büyük yükleri üstlenirken, alt taraftaki TWINWash mini ünitesi daha küçük çamaşırlar ya da yumuşak bir dokunuş gerektiren hassas giysiler için ideal bir yıkama sunuyor. Daha fazla kapasite ve eş zamanlı yıkama özelliğine sahip LG TWINWash, aynı zamanda bir yorgan ve büyük bir nevresim takımını kolayca yıkayabilmesi gibi özellikleriyle büyük aileler için ideal bir çözüm haline geliyor.

LG’nin, gelişmiş yıkayıcısında 6 farklı yıkama hareketini birleştiren 6Motion™ ve 5 hızlı püskürtücünün birleşiminden oluşan TurboWash™ 360° gibi en son teknolojiler kullanılarak kirlere derinlemesine nüfuz ediliyor. Yeni kurutucunun Çift İnverter Isı Pompası daha fazla enerji tasarrufu sağlarken, makinede bulunan düşük kurutma sıcaklığı ise çamaşırların kırışmasını önlüyor ve daha uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor. Makinede bulunan Otomatik Kondenser Temizleme Sistemi de hava sirkülasyonunu iyileştirmek ve üstün kurutma sonuçları sağlamak için kondenser tüy ve kirden arındırıyor.