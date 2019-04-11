Görüp görebileceğiniz en akıllı buzdolabı: LG InstaView (VIDEO)

Güney Kore’de gerçekleştirilen LG InnoFest 2019 kapsamında duyurulan LG InstaView buzdolabının özelliklerine yakından bakıyoruz.

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LG InstaView neler sunuyor?

Buzdolabının üzerinde tam 29 inç boyutlu HD transparan LCD dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekran sayesinde kullanıcılar hava durumunu görüntüleyebiliyor, alışveriş listesi oluşturabiliyor, buzdolabında olan yiyecek ve içecekleri görebiliyor, sevdikleriyle olan fotoğrafları yükleyip sergileyebiliyor veya aile bireylerine not bırakmak için kullanabiliyor. Ayrıca dilerseniz buzdolabında yer alan yiyeceklerin son kullanma tarihlerini de bu ekran yardımıyla sisteme girebiliyorsunuz.

LG InstaView ThinQ modelinin bir diğer önemli yeniliği ise Amazon Alexa desteği. Alexa sesli asistanı sayesinde buzdolabına sesli komut vererek müzik çalabilmek, yiyecek alışverişi yapabilmek, hava durumunu veya takviminizi kontrol etmek gibi onlarca işlevden faydalanabiliyorsunuz. Ürün, LG‘nin SmartThinQ mobil uygulaması ile birlikte akıllı telefon üzerinden birçok özelliğe erişim imkanı sağlıyor. Mobil uygulama yardımıyla nerede olursanız olun buzdolabı ısısını belirlemek, buzdolabında hangi yiyeceklerin olduğunu kontrol etmek mümkün. Ayrıca akıllı telefon ve buzdolabı arasında alışveriş listesi ve fotoğraf paylaşımı da yine bu uygulama yardımıyla kolayca yapılabiliyor.

Ekrana çift tıkla, buzdolabında neler olduğunu gör!

Yapılan araştırmalara göre 4 kişilik bir aile, günde ortalama 66 kez buzdolabının kapağını açıyor. Bu da içerideki soğuk havanın kaybolmasına sebep oluyor. LG InstaView’un inovatif yapısı ise, buzdolabının kapağını açmadan favori yiyecek veya içeceklerinizi görme imkanı sağlıyor. Bunun için transparan ekrana iki kez tıklamanız yeterli oluyor.

LG InstaView’un üst bölümünde gizlenmiş bir Bluetooth hoparlör yer alıyor. Bu sayede aile üyeleri, kablosuz olarak akıllı telefon veya tabletleriyle buzdolabının ses sistemine bağlanabiliyor ve istediği şarkıyı açarak müzik keyfinin tadını çıkarabiliyor. Ayrıca tabii ki izleyeceğiniz videolarda veya oynadığınız oyunlarda da bu Premium ses kalitesinden faydalanabiliyorsunuz.

Not: Bu video bir advertorial çalışmasıdır.